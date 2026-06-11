ETV Bharat / entertainment

படப்பிடிப்பு தளத்தில் சிங்கம் போல இருப்பார் - இயக்குநர் பாரதிராஜாவிற்கு நடிகை ரேகா புகழஞ்சலி

இயக்குநர் பாரதிராஜா இயக்கத்தில் சத்யராஜ் மற்றும் ரேகா முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்த ‘கடலோரக் கவிதைகள்’ திரைப்படம் மாபெரும் வெற்றி பெற்றது.

இயக்குநர் பாரதிராஜாவிற்கு நடிகை ரேகா புகழஞ்சலி
இயக்குநர் பாரதிராஜாவிற்கு நடிகை ரேகா புகழஞ்சலி (bharathiraja Facebook Page, ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 11, 2026 at 7:51 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: ‘கடலோரக் கவிதைகள்’ படப்பிடிப்பு தளத்தில் அவரை ஒரு சிங்கம் போல பார்த்து இருக்கிறேன் என மறைந்த பாரதிராஜாவுடனான நினைவலைகளை நடிகை ரேகா பகிர்ந்துள்ளார்.

இயக்குநர் பாரதிராஜா நேற்று காலமானதைத் தொடர்ந்து, பல்வேறு திரைப் பிரபலங்களும் அரசியல் தலைவர்களும் இரங்கல்களை தெரிவித்து வருகின்றனர். அந்த வகையில், பாரதிராஜாவின் இயக்கத்தில் ‘கடலோரக் கவிதைகள்’ திரைப்படத்தில் நடித்த நடிகை ரேகா, பாரதிராஜாவுடனான தனது அனுபவம் குறித்து நமது ஈடிவி பாரத்திற்கு தொலைபேசி மூலம் பிரத்யேகமாக பேட்டியளித்துள்ளார்.

நடிகை ரேகா பேசுகையில், “‎பாரதிராஜா இறந்த செய்தியை மிகவும் அதிர்ச்சியாக இருக்கிறது. பல நாட்களாக உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டிருந்தார். குறிப்பாக அவரது மகன் இறந்த பின்னர் பெரும் துயரத்தில் இருந்தார். ‘கடலோரக் கவிதைகள்’ திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பு தளத்தில் நான் அவரை ஒரு சிங்கம் போல பார்த்து இருக்கிறேன்.

அவருடைய திரைப்படத்தில் நடிப்பது மாபெரும் அதிர்ஷ்டம். அந்த வாய்ப்பு எனக்கு சிறு வயதிலேயே கிடைத்தது. ஒருவேளை இப்போது அவரது படத்தில் நடிக்கும் வாய்ப்பு எனக்கு கிடைத்திருந்தால் இன்னும் சிறப்பாக நடித்திருப்பேன். தற்போது தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாளம் ஆகிய மொழிகளில் நான் பணியாற்றுவதற்கு காரணம் எனது குருநாதர் பாரதிராஜா தான்” என்றார்.

பாரதிராஜா படத்தில் பெண் கதாபாத்திரங்களுக்கு அளிக்கப்படும் முக்கியத்துவம் குறித்து கேட்டபோது, “அவரது படத்தில் ஒவ்வொரு கதாபாத்திரமும் கதைக்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்கும். ‘கடலோரக் கவிதைகள்’ படத்தில் கமலா காமேஷ், ஜனகராஜ் கதாபாத்திரங்கள் அற்புதமாக எழுதப்பட்டிருக்கும். பாரதிராஜாவின் படத்தில் ஒவ்வொரு கதாபாத்திரமும், தனிச்சிறப்பு வாய்ந்தது. ஒரு மரம், செடி, கடல் இவற்றை வைத்துக்கூட சிறப்பாக கதை சொல்லக்கூடியவர். குறிப்பாக ‘புதுமைப் பெண்’, ‘முதல் மரியாதை’, ‘கிழக்குச் சீமையிலே’ ஆகிய படங்களில் பெண் கதாபாத்திரங்களை அற்புதமாக வடிவமைத்திருப்பார்” எனக் கூறினார்.

இதையும் படிங்க: 'என் இனிய தமிழ் மக்களே' - பாரதிராஜா பேசிய தமிழ்த் தேசியம்

தொடர்ந்து ‘தாய் கிழவி’ படம் பார்த்து ராதிகாவை நேரில் அழைத்து பாரதிராஜா பாராட்டியது குறித்து பேசுகையில், “சமீபத்தில் ‘தாய் கிழவி’ படத்தை பார்த்து இயக்குநர் பாரதிராஜா ராதிகாவை பாராட்டிய காட்சிகள் இணையத்தில் வெளியானது. அதை பார்த்தபோது எனக்கு மிகவும் வருத்தமாக இருந்தது. நாங்கள் எல்லோரும் சிங்கம் போல் பார்த்த ஒருவரை, நோயாளி போன்ற உடை அணிந்து பார்ப்பதற்கு நெருடலாக இருந்தது.

அவர் உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டிருந்தபோது, அவரைப் பார்ப்பதற்கு பலமுறை நான் முயற்சி செய்தேன். ஆனால் அது நடக்கவில்லை. அவரது ஆன்மா இறைவன் அருகில் இளைப்பாற வேண்டுகிறேன்” என வருத்ததுடன் தெரிவித்தார்.

TAGGED:

DIRECTOR BHARATHIRAJA
ACTRESS REKHA
இயக்குநர் பாரதிராஜா
நடிகை ரேகா
REKHA ABOUT BHARATHIRAJA

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.