நடிகர் சூர்யா பல மனப் போராட்டங்களை வென்று வந்துள்ளார் - நடிகை ராதிகா சரத்குமார்
தனது மாநிலத்தில் பாராட்டு கிடைப்பது வழக்கமான ஒன்று எனவும், ஆனால் தமிழ் ரசிகர்களின் பாராட்டு நெகிழ வைத்துவிட்டதாக இயக்குநர் வெங்கி அட்லூரி கூறியுள்ளார்.
Published : August 19, 2026 at 3:06 PM IST
சென்னை: நடிகர் சூர்யா மனப் போராட்டங்களில் இருந்து வென்று வந்ததை தான் நேரில் பார்த்துள்ளதாக நடிகை ராதிகா சரத்குமார் தெரிவித்துள்ளார்.
வெங்கி அட்லூரி இயக்கத்தில் சூர்யா, மமிதா பைஜு, ராதிகா சரத்குமார் உள்ளிட்டோர் நடிப்பில் அண்மையில் வெளியான ’விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ்’ திரைப்படம் ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்று வருகிறது. இதற்கான நன்றி தெரிவிக்கும் விழா சென்னை வேளச்சேரியில் உள்ள தனியார் நட்சத்திர விடுதியில் நடைபெற்றது.
இந்நிகழ்வில் இயக்குநர் வெங்கி அட்லூரி, நடிகை மமிதா பைஜு, ராதிகா சரத்குமார், இசையமைப்பாளர் ஜி.வி.பிரகாஷ் உள்ளிட்ட படக்குழுவினர் கலந்து கொண்டனர். அப்போது நடிகை ராதிகா சரத்குமார் பேசுகையில், ”அனைவருக்கும் இந்த காலத்தில் காத்திருத்தல் குறைந்துவிட்டது. ஆனால், அப்படிப்பட்ட தருணத்தில் ஒரு அழகான கதையை எடுத்து, அதை நிதானமாக சொல்லி வெற்றி விழா வரை கொண்டு வந்த படக்குழுவுக்கு நன்றி.
முதல் முறை இந்த கதையை இயக்குநர் என்னிடம் கூறிய போது, சூர்யா இந்த காட்சிகளில் நடிக்கிறாரா என கேட்டேன். ஆனால், அவர் நடிப்பாரா என நான் தயங்கிய காட்சிகளில் சூர்யா நடிக்க ஒப்புக்கொண்டார் என இயக்குநர் கூறியது எனக்கு ஆச்சர்யமாக இருந்தது. அதேபோல் மமிதா பைஜுவுடன் இணைந்து நடித்தது மகிழ்ச்சியான அனுபவம். வெங்கி அட்லூரி மிகவும் நுட்பமான இயக்குநர். ஒரு திரைக்கதை எப்படி சிறப்பாக அமைக்க வேண்டும் என்பதை இந்த படத்தில் சிறப்பாக செய்துள்ளார். இந்த படத்தில் எல்லாரும் ஒரு குடும்பமாக இருந்தோம்.
சூர்யா எனது குடும்ப உறுப்பினரை போன்றவர். சினிமாவில் போராடி வென்றவர் சூர்யா, சினிமாவில் கஷ்டபட்டு வந்தவர்கள் தான் அதிகம் அது ஒரு வகை. ஆனால், சூர்யா பல மனப் போராட்டங்களில் இருந்து வென்று வந்ததை நான் நேரில் பார்த்துள்ளேன். சூர்யா இந்த படத்தில் மிகவும் அழகாக இருந்தார், மிகவும் சிறப்பாக நடித்தார்” என கூறினார்.
தொடர்ந்து இசையமைப்பாளர் ஜி.வி. பிரகாஷ் பேசுகையில், ”இயக்குநர் வெங்கி அட்லூரியுடன் இணைந்து பணியாற்றிய அனைத்து படங்களும் ஹிட் ஆனது. தெலுங்கில் எனக்கு பட வாய்ப்புகள் வர அவர் முக்கிய காரணம். ஆந்திராவில் படத்தின் வெற்றி கொண்டாடப்படுவதை கேட்கும் போது மகிழ்ச்சியாக உள்ளது.
சூர்யா சாருக்கு அடுத்தடுத்த வெற்றிகள் மகிழ்ச்சியை கொடுக்கிறது. அவர் அடுத்து நடித்துவரும் படம் இந்த ஆண்டு இறுதிக்குள் வெளியாகும் என நினைக்கிறேன். எனவே ஹாட்ரிக் வெற்றியை பதிவு செய்வார் என நம்புகிறேன். தொடர்ந்து வெற்றியை கொடுப்பது அத்தனை எளிதல்ல, அதை இயக்குநர் வெங்கி அட்லூரி செய்து வருகிறார்” என்றார்.
பின்னர் இயக்குநர் வெங்கி அட்லூரி மேடையில் பேசுகையில், ”தமிழ்நாட்டில் எனக்கு கிடைத்த பாராட்டுக்கள் என்னை வியக்க வைத்துவிட்டன. எனது மாநிலத்தில் எனக்கு பாராட்டு கிடைப்பது வழக்கமான ஒன்று, ஆனால் தமிழ் ரசிகர்களின் பாராட்டு என்னை நெகிழ வைத்துவிட்டது. எனக்கு ஒரு தங்கை இருந்தால் அது மமிதா பைஜூவை போல இருக்க விரும்புகிறேன். ராதிகாவுடன் பணியாற்றிய அனுபவம் அருமையானது. ’வாத்தி’ படம் முதல் ஜி.வி பிரகாஷுடன் பயணம் தொடங்கியது, முதல் சந்திப்பிலேயே என்னை கவர்ந்தூவிட்டார். படத்திற்கு கிடைக்கும் வரவேற்பும், வசூலும் மிகுந்த மகிச்சியை தருகிறது” என்றார்.