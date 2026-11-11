நீண்டநாள் காதலனை கரம்பிடித்த நடிகை பிரியா பவானி சங்கர் - திருமண வீடியோ வைரல்!
பிரியா பவானி சங்கரின் திருமண வீடியோ மற்றும் புகைப்படங்களை பார்த்த ரசிகர்கள் அவருக்கு வாழ்த்துகள் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
Published : November 11, 2026 at 3:51 PM IST
சென்னை: நடிகை பிரியா பவானி சங்கர் தனது நீண்ட கால காதலனை கரம் பிடித்தார். அவரது திருமணத்தின் புகைப்படங்களும் வீடியோக்களும் சமூக ஊடகங்களில் பரவி வைரலாகி வருகின்றன.
ஆரம்பத்தில் செய்தி வாசிப்பாளராக தனது பயணத்தை தொடங்கி, பிறகு சின்னத்திரையில் அடியெடுத்து வைத்து, அங்கிருந்து வெள்ளித்திரைக்கு வந்து தனக்கென தனி ரசிகர் பட்டாளத்தை உருவாக்கியவர் நடிகை பிரியா பவானி சங்கர். இவர் நடித்த ‘மேயாத மான்’, ‘மான்ஸ்டர்’ உள்ளிட்ட திரைப்படங்கள் ரசிகர்களிடையே நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றன. தொடர்ந்து பல்வேறு திரைப்படங்களில் நடித்து முன்னணி நடிகையாக வளர்ந்துள்ளார்.
இவரது நடிப்பில் கடைசியாக வெளியான ‘இருமுடி’ திரைப்படம் மக்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்றது. அந்த வகையில் தற்போது அருள்நிதி நடிப்பில் உருவாகியுள்ள ‘டிமாண்டி காலனி 3’ திரைப்படத்தில் நடித்துள்ளார். இந்த ப்படம் 2027ஆம் ஆண்டு பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு வெளியாக உள்ளது. மேலும், ஆதி நடிக்கும் ‘மரகத நாணயம் 2’ திரைப்படத்திலும் நடிக்கிறார். தெலுங்கில் ‘அஹம் பிரம்மாஸ்மி’ திரைப்படமும் அவரது அடுத்தடுத்த படங்களின் பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ளது.
திரைப்படங்களில் பிஸியாக நடித்து வரும் பிரியா பவானி சங்கர், தனது தனிப்பட்ட வாழ்க்கை தொடர்பான விஷயங்களிலும் அவ்வப்போது ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்து வருகிறார்.
கல்லூரி காலத்திலிருந்தே கடந்த 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக ராஜ்வேல் என்பவரைக் காதலித்து வரும் பிரியா பவானி சங்கர், இருவரும் இணைந்து எடுத்துக்கொண்ட புகைப்படங்களைத் தனது சமூக வலைதளப் பக்கங்களில் அவ்வப்போது பகிர்ந்து வந்தார். இந்தப் புகைப்படங்களைப் பார்க்கும் ரசிகர்கள், இருவரும் எப்போது திருமணம் செய்து கொள்ளப் போகிறீர்கள்? எனத் தொடர்ந்து கேள்வி எழுப்பி வந்தனர்.
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இந்நிலையில், நடிகை பிரியா பவானி சங்கர் தனது காதலர் ராஜ்வேலை கரம்பிடித்துள்ளதாக வெளியாகியுள்ள தகவல் ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது. மேலும், இவர்களது திருமண நிகழ்வின்போது எடுக்கப்பட்ட வீடியோ ஒன்றும் தற்போது சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.
நீண்டகாலமாகத் தொடர்ந்த காதல், திருமணத்தில் முடிந்துள்ள நிலையில், பிரியா பவானி சங்கரின் ரசிகர்களிடையே இச்செய்தி மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. திருமண வீடியோவைப் பார்த்த ரசிகர்கள் அவருக்கு வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்து வருகின்றனர்.