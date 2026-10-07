அசோக் செல்வன் திரை வாழ்க்கையில் சிறந்த திரைப்படம் ’அன்பில் அவன்’ - நடிகை ப்ரீத்தி முகுந்தன் பாராட்டு
’ஓ மை கடவுளே’, ’போர் தொழில்’ ஆகிய படங்களை போன்று மக்களின் வாய் வார்த்தையால் தான் ’அன்பில் அவன்’ திரைப்படம் வெற்றி பெற்றது என நடிகர் அசோக் செல்வன் கூறினார்.
Published : October 7, 2026 at 12:42 PM IST
சென்னை: அசோக் செல்வன் திரைப்பட வாழ்க்கையில் சிறந்த நடிப்பை ’அன்பில் அவன்’ படத்தில் வழங்கியுள்ளார் என நடிகை ப்ரீத்தி முகுந்தன் கூறியுள்ளார்.
ஆர்.கார்த்திகேயன் இயக்கத்தில், நடிகர் அசோக் செல்வன், ப்ரீத்தி முகுந்தன் நடிப்பில் சமீபத்தில் வெளியான ’அன்பில் அவன்’ திரைப்படம் ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்று, திரையரங்குகளில் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது. இந்நிலையில், படக்குழுவினரின் நன்றி தெரிவிக்கும் விழா, சென்னையில் நடைபெற்றது.
இந்த நிகழ்வில் படக்குழுவினர் கலந்து கொண்டு பேசினர். மேலும் படம் வெற்றி பெற்றதை கொண்டாடும் வகையில், படக்குழுவினர் கேக் வெட்டி மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினர். மேலும் 'அன்பில் அவன்' படத்தில் இடம்பெற்ற முக்கியமான வசனத்தை, நடிகர் அசோக் செல்வன் மற்றும் நடிகை பிரீத்தி முகுந்தன் ஆகியோர் மேடையில் நடித்துக் காட்டினர்.
இதனைத்தொடர்ந்து பேசிய நடிகர் அசோக் செல்வன், ’ஓ மை கடவுளே’, ’போர் தொழில்’ போன்ற படங்கள் மக்களின் வாய் வார்த்தையால் தான் வெற்றி பெற்றது. அந்த வரிசையில் தான் ’அன்பில் அவன்’ திரைப்படம் வெற்றி பெற்றுள்ளது. நான் நடிகராக முயற்சி செய்யும் போது 300-க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் ஆடிஷன் செய்துள்ளேன்.
நான் தயாரிப்பாளராகும் போது திறமையான நடிகர்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்க வேண்டும் என நினைத்தேன். அதை வழங்கி இருக்கிறேன் என்று நம்புகிறேன். இப்படம் காதலிப்பவர்களுக்கும் பிடிக்கும், காதலிக்காதவர்களுக்கு பிடிக்கும், காதலிக்க உள்ளவர்களுக்கும் பிடிக்கும் என்றார்.
இதனைத்தொடர்ந்து பேசிய நடிகை ப்ரீத்தி முகுந்தன், ”அசோக் செல்வன் திரைப்பட வாழ்க்கையில் சிறந்த நடிப்பை ’அன்பில் அவன்’ படத்தில் வழங்கியுள்ளார். மேலும் அசோக் செல்வன் இந்த படத்தில் திரைக்குப் பின்னாலும் மிகப்பெரிய உழைப்பை கொடுத்துள்ளார். அதை நான் நேரில் பார்த்தேன், அதனை நினைத்து பெருமைப்படுகிறேன்” எனவும் கூறினார்.
|இதையும் படிங்க: ‘மருதநாயகம்’ படத்துல இவங்க 2 பேரும் நடிச்சா மாஸா இருக்கும் - உயிர்கொடுத்த அட்லி பேச்சு
கடந்த அக்டோபர் 2ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியான அன்பில் அவன் திரைப்படத்திற்கு கோவிந்த் வசந்தா இசையமைத்துள்ளார். பெற்றோரின் எதிர்ப்பை மீறி திருமணம் செய்து கொள்ளும் அசோக் செல்வன், ப்ரீத்தி முகுந்த ஜோடி மலை பிரதேசத்தில் வீடு வாங்க போராடுகின்றனர்.
அப்போது இருவரும் எதிர்கொள்ளும் சிக்கல்கள் இருந்து எவ்வாறு மீண்டு வருகின்றனர் என்பதே படத்தின் மையக்கதை. அசோக் செல்வன் ஹீரோவாக நடித்த கடைசி திரைப்படம் எமக்கு தொழில் ரொமான்ஸ் எதிர்மறை விமர்சனங்களை பெற்ற நிலையில், அன்பில் அவன் திரைப்படம் நல்ல வரவேற்பை பெற்று வருகிறது.