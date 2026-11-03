நடிகை நயன்தாரா சென்னை காளிகாம்பாள் கோயிலில் தரிசனம்
சுந்தர்.சி இயக்கத்தில் நயன்தாரா, ஊர்வசி, ரெஜினா, சினேகா உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ள மூக்குத்தி அம்மன் 2 திரைப்படம் வரும் நவம்பர் 6 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது.
Published : November 3, 2026 at 4:25 PM IST
சென்னை: சென்னையில் உள்ள காளிகாம்பாள் கோயிலில் நடிகை நயன்தாரா தரிசனம் செய்தார்.
சுந்தர். சி இயக்கத்தில் நயன்தாரா, ஊர்வசி, ரெஜினா, சினேகா, துனியா விஜய், யோகி பாபு உள்ளிட்ட பலர் நடித்த திரைப்படம் ’மூக்குத்தி அம்மன் 2’. வேல்ஸ் ஃபிலிம் இண்டர்நேஷனல் தயாரிப்பில் உருவாகியுள்ள இப்படத்திற்கு ஹிப்ஹாப் ஆதி இசையமைத்துள்ளார்.
ஆர்.ஜே.பாலாஜி இயக்கத்தில் வெளியான மூக்குத்தி அம்மன் முதல் பாகம் நல்ல வரவேற்பை பெற்றது. இந்த திரைப்படத்தில் அம்மனாக நயன்தாரா நடித்திருந்தார். தொடர்ந்து இரண்டாம் பாகத்தை தற்போது சுந்த.சி இயக்கியுள்ளார். சுந்தர்.சி இதுவரை இயக்கிய படங்களை விட ’மூக்குத்தி அம்மன் 2’ திரைப்படம் அதிக பட்ஜெட்டில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. முதல் பாகத்திற்கு கிடைத்த வரவேற்பைத் தொடர்ந்து, இரண்டாம் பாகத்திற்கும் ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்பு நிலவி வருகிறது.
இந்த படத்தின் டீசர் மற்றும் டிரெய்லர் வெளியான போது கிராஃபிக்ஸ் காட்சிகள் விமர்சனத்திற்கு உள்ளாகின. அதற்கு பதில் கூறும் விதமாக, இந்த படத்தை பார்த்துவிட்டு கிராஃபிக்ஸ் காட்சிகள் குறித்து கருத்து தெரிவிக்கலாம் என கூறியுள்ளார். தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு நவம்பர் 6 ஆம் தேதி மூக்குத்தி அம்மன் 2 திரைப்படம் வெளியாகும் நிலையில், இந்த படத்தின் டிரெய்லர் போன்ற சிறப்பு வீடியோ ஒன்றை படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது. இந்த வீடியோவில் தீய சக்திகளிடம் இருந்து ஊரை காக்கும் அம்மனாக நயன்தாரா தோன்றுகிறார்.
இந்த வீடியோவின் தொடக்கத்தில் வல்லநாட்டின் காவல் தெய்வமாக வரும் மூக்குத்தி அம்மன், தனது அவதாரத்தை முறித்து கொண்டு சென்றதாக கூறப்படுகிறது. அதன் பின்னர் அந்த ஊர் தீய சக்திகளின் பிடியில் சிக்கிக் கொள்ளும் நிலையில், அப்போது நயன்தாரா மீண்டும் வந்து காப்பாற்றுவது போல காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. மூக்குத்தி அம்மன் 2 படத்தின் இந்த ப்ரோமோ வீடியோ இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
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இந்நிலையில், சென்னை பாரிமுனை உள்ள பிரசித்திப் பெற்ற அன்னை காளிகாம்பாள் கோயிலில் மூக்குத்தி அம்மன் 2 திரைப்படம் வெற்றி பெற வேண்டி நடிகை நயன்தாரா அம்மனை தரிசனம் செய்தார். பின்னர் காளிகாம்பாள் கோயிலில் நடைபெற்ற சிறப்பு யாகத்தில் கலந்து கொண்ட நயன்தாரா, பெண் பக்தர்களுக்கு புடவைகளை அன்பளிப்பாக வழங்கினார். அதனைத் தொடர்ந்து கோயிலுக்கு வந்திருந்த பக்தர்களுக்கு அன்னதானம் வழங்கினார். தொடர்ந்து கோயிலுக்கு வந்திருந்த பக்தர்கள் நயன்தாராவுடன் புகைப்படம் எடுத்து மகிழ்ந்தனர்.