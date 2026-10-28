’மூக்குத்தி அம்மன் 2’ மனதிற்கு மிகவும் நெருக்கமான திரைப்படம் - நயன்தாரா நெகிழ்ச்சி
சுந்தர்.சி இயக்கத்தில் நயன்தாரா, குஷ்பு, சினேகா, துனியா விஜய் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ள ’மூக்குத்தி அம்மன் 2’ படத்திற்கு யு/ஏ சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
Published : October 28, 2026 at 3:12 PM IST
சென்னை: ’மூக்குத்தி அம்மன் 2’ மனதிற்கு மிகவும் நெருக்கமான திரைப்படம் என நடிகை நயன்தாரா தனது சமூக வலைதள பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.
கடந்த 2020-ஆம் ஆண்டு ஆர்.ஜே. பாலாஜி இயக்கத்தில் வெளியாகி ரசிகர்களிடையே வரவேற்பைப் பெற்ற ‘மூக்குத்தி அம்மன்’ திரைப்படத்தின் தொடர்ச்சியாக இரண்டாம் பாகம் உருவாகியுள்ளது. சுந்தர்.சி இந்த திரைப்படத்தை இயக்கியுள்ள நிலையில், ஹிப்ஹாப் தமிழா ஆதி இசையமைத்துள்ளார்.
வேல்ஸ் ஃபிலிம் இன்டர்நேஷனல் நிறுவனத்தின் சார்பில், ஐசரி கணேஷ் இப்படத்தைத் தயாரித்துள்ளார். நயன்தாரா அம்மன் கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ள நிலையில், அவருடன் நடிகர்கள் துனியா விஜய், குஷ்பூ, சினேகா, யோகி பாபு, நடிகைகள் ரெஜினா கசாண்ட்ரா உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.
பக்தி, நகைச்சுவை, மற்றும் ஃபேண்டஸி அம்சங்களுடன் இப்படம் உருவாகியுள்ளது. முதல் பாகத்திற்கு கிடைத்த வரவேற்பைத் தொடர்ந்து, இரண்டாம் பாகத்திற்கும் ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்பு நிலவி வருகிறது. அந்த வகையில் இதற்கு முன்னதாக இருந்த படத்தின் டீசர், டிரெய்லர் வெளியாகி ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பு பெற்று இருக்கிறது.
’மூக்குத்தி அம்மன் 2’ படத்திற்கு யு/ஏ சான்றிதழ்
இந்நிலையில், படத்தின் தணிக்கைப் பணிகள் நிறைவடைந்து, யு/ஏ சான்றிதழ் கிடைத்துள்ளது. மேலும், படத்தின் மொத்த நீளம் 2 மணி நேரம் 25 நிமிடங்களாக உள்ளது. இந்நிலையில், மூக்குத்தி அம்மன் திரைப்படம் தீபாவளி பண்டிகை முன்னிட்டு வரும் நவம்பர் 6ஆம் தேதி அன்று பான் இந்தியா திரைப்படமாக தமிழ், மலையாளம், தெலுங்கு, கன்னடம் மற்றும் இந்தி ஆகிய ஐந்து மொழிகளில் திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது.
நயன்தாரா நெகிழ்ச்சி
இந்த நிலையில், ’மூக்குத்தி அம்மன் 2’ திரைப்படம் குறித்து நயன்தாரா தனது சமூக வலைதள பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், “ஒரு சில திரைப்படங்கள் படப்பிடிப்பு முடிந்த பின்னரும் மனதிற்கு நெருக்கமானதாக அமையும். எனக்கு மூக்குத்தி அம்மன் 2 அப்படி ஒரு திரைப்படமாக அமைந்தது. இதுபோன்ற கதையை எனக்கு வழங்கியதற்கு இயக்குநர் சுந்தர்.சிக்கு நன்றி. அவருடன் பணியாற்றியது மகிழ்ச்சி. இந்த பயணம் மறக்க முடியாததாக அமைந்தது.
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எனது தயாரிப்பாளர் ஐசரி கணேஷ் சாருக்கு நன்றி. நடிகை ரெஜினாவுடன் இந்த படத்தில் பணியாற்றியது மகிழ்ச்சி. அவரது வாழ்க்கையில் அடுத்தக்கட்ட படங்களுக்கு வாழ்த்துகள். நடிகை குஷ்பு மற்றும் சினேகா ஆகியோருடன் பணியாற்றியது மறக்க முடியாத அனுபவம். இதுபோன்ற அற்புதமான படக்குழுவினருடன் பணியாற்றியதை எனது பாக்கியமாக கருதுகிறேன்” என குறிப்பிட்டுள்ளார்.