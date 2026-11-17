ஏழு ஆண்டு கால காதல் - திருமண உறவில் இணைந்த நடிகை மிருணாளினி, மகாவிஷ்ணு
நடிகை மிருணாளினி சூப்பர் டீலக்ஸ், எனிமி, ஜாங்கோ, கோப்ரா, ரோமியோ உள்ளிட்ட பல்வேறு தமிழ்ப் படங்களில் நடித்து இளைஞர்கள் மத்தியில் கவனம் பெற்றுள்ளார்.
Published : November 17, 2026 at 11:43 AM IST
சென்னை: தமிழ் மற்றும் தெலுங்கு திரையுலக நடிகை மிருணாளினி ரவி, தனது நீண்ட நாள் காதலரான மகாவிஷ்ணுவைத் திருமணம் செய்து கொண்டுள்ளார்.
புதுச்சேரியைச் சேர்ந்த மிருணாளினி, முதலில் டிக்டாக் மற்றும் டப்ஸ்மாஷ் வீடியோக்கள் மூலம் பிரபலமானார். இயக்குநர் தியாகராஜன் குமாரராஜா இயக்கத்தில் விஜய் சேதுபதி, ஃபகத் ஃபாசில், சமந்தா உள்ளிட்ட பலர் நடிப்பில் வெளியான ‘சூப்பர் டீலக்ஸ்’ திரைப்படத்தின் மூலம் நடிகையாக அறிமுகமானார்.
தொடர்ந்து விஷால் நடித்த ‘எனிமி’, ஜாங்கோ, விக்ரம் நடித்த கோப்ரா, எம்.ஜி.ஆர் மகன், விஜய் ஆண்டனி நடித்த ரோமியோ உள்ளிட்ட படங்களில் நடித்துள்ளார். தமிழ் சினிமாவில் அறிமுகமாகி குறுகிய காலத்திலேயே நடிகை மிருணாளினி தமிழ் திரையுலக ரசிகர்கள் மத்தியில் கவனம் பெற்றார்.
இந்நிலையில், நடிகை மிருணாளினியும், ஆன்மீகப் பேச்சாளரான மகாவிஷ்ணுவும் காதலிப்பதாக தங்களின் சமூக வலைதளப் பதிவில் குறிப்பிட்டிருந்தனர். மகாவிஷ்ணு ஆன்மிகப் பேச்சாளராக அறியப்படுபவர். ‘பரம்பொருள் அறக்கட்டளை’ என்ற அமைப்பை நிறுவி ஆன்மிகம் தொடர்பான வகுப்புகள் மற்றும் நிகழ்ச்சிகளை முன்னெடுத்து வருகிறார்.
சென்னை, சைதாப்பேட்டை அரசுப் பள்ளியில் 2024-ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் நடைபெற்ற ஒரு நிகழ்ச்சியில், மாற்றுத்திறனாளிகளை அவமதிக்கும் வகையில் பேசியதாக பரம்பொருள் அறக்கட்டளையின் நிறுவனர் மகாவிஷ்ணுவுக்கு எதிராக சைதாப்பேட்டை காவல்துறை வழக்குப்பதிவு செய்து அவரை கைது செய்தது பெரும் சர்ச்சையாக வெடித்தது குறிப்பிடத்தக்கது
அந்த சர்ச்சைகள் ஓய்ந்த பிறகு, கடந்த ஆகஸ்ட் 1-ஆம் தேதி நடிகை மிருணாளினியும், மகாவிஷ்ணுவும் தங்களின் நிச்சயதார்த்தத்தை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்தனர். அப்போது மிருணாளினி பகிர்ந்த காதல் பதிவு ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்தது.
அவரது பதிவில், “உன்னை காதலிப்பது, தன்னை காதலிப்பது போன்ற உணர்வையும் அளிக்கிறது. ஒவ்வொரு பிரபஞ்சத்திலும் நான் எப்போதும் உன்னையே தேர்ந்தெடுப்பேன்” என தெரிவித்துள்ளார்.
இந்நிலையில், நவம்பர் 15-ஆம் தேதி மலேசியா நாட்டின் லங்காவி தீவில், குடும்பத்தினர் மற்றும் நெருங்கிய நண்பர்கள் முன்னிலையில், மிருணாளினி, மகாவிஷ்ணு ஆகியோரது திருமணம் வெகு விமரிசையாக நடைபெற்றுள்ளது.
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இதனைதொடர்ந்து பாரம்பரிய முறைப்படி நடைபெற்ற திருமணத்தின் புகைப்படங்களை மிருணாளினி தனது சமூக வலைதளப் பக்கத்தில் பகிர்ந்துள்ளார். மேலும், இவர்களது திருமணத்தின் வண்ணமயமான வீடியோவும் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
ஏழு ஆண்டு கால நட்பு, காதல், நிச்சயதார்த்தம் எனத் தொடர்ந்த இவர்களது பயணம் தற்போது திருமணத்தில் இணைந்துள்ளது. புதுமணத் தம்பதிக்கு திரையுலக நடிகர்கள் மற்றும் ரசிகர்கள் பலர் வாழ்த்துக்களைத் தெரிவித்து வருகின்றனர்.