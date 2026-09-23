‘ஈழத்தமிழர்’ என்பதிலேயே பெருமை - நடிகை மைத்ரேயி ராமகிருஷ்ணனை பேச்சால் இலங்கை நெட்டிசன்கள் கொந்தளிப்பு
'Never have I Ever' என்ற வெப் சீரியஸ் மூலம் பிரபலமான மைத்ரேயி ராமகிருஷ்ணன், Turning Red, slanted, freakier friday, the angry birds 3 உள்ளிட்ட பல வெப் சீரியஸ்களில் நடித்துள்ளார்.
Published : September 23, 2026 at 10:34 AM IST
ஹைதராபாத்: ஹாலிவுட் நடிகை மைத்ரேயி ராமகிருஷ்ணன் தான் ஒரு ‘ஈழத் தமிழர் என்று கூறுவதில் பெருமை கொள்கிறேன்’ என்று பேசியுள்ளது இலங்கையில் பொறியை கிளப்பி சர்ச்சையாக வெடித்துள்ளது.
கனடா நாட்டில் கடந்த 2001ஆம் ஆண்டு பிறந்த மைத்ரேயி ராமகிருஷ்ணன், 2019ஆம் ஆண்டு நெட்ஃபிளிக்ஸ் ஓடிடி தளத்தில் வெளியான 'Never have I Ever' என்ற காமெடி வெப் சீரியஸில் நடிகையாக அறிமுகமானார். இந்த தொடரில் தேவி விஷ்வகுமார் என்ற கதாபாத்திரத்தில் நடித்தார். இந்த தொடர் உலகளவில் நல்ல விமர்சனங்களைப் பெற்று நடிப்பில் மைத்ரேயிக்கு நற்பெயரை வாங்கித் தந்தது.
‘நெவர் ஹேவ் ஐ எவர்’ வெப் சீரியஸில் அவரது நடிப்பை பாராட்டி பல்வேறு விருதுகள் வழங்கப்பட்டது. அதேபோல், 'நெவெர் ஹேவ் ஐ எவர்' தொடர் வெளியானது முதல் 4 கோடி பார்வையாளர்களை கடந்து சாதனை படைத்துள்ளதாக நெட்பிளிக்ஸ் தரவுகள் தெரிவிக்கின்றன.
பின்னர் Turning Red, Slanted, Freakier friday, The angry birds 3, Best of Best (பெஸ்ட் ஆஃப் பெஸ்ட்) என பல தொடர்கள் மற்றும் ஆங்கில திரைப்படங்களில் மைத்ரேயி நடித்துள்ளார். இந்நிலையில், நடிகை மைத்ரேயி ராமகிருஷ்ணன் நடனத்தை மையமாகக் கொண்டு உருவாக்கப்பட்ட ‘பெஸ்ட் ஆஃப் பெஸ்ட்’ திரைப்படத்திற்காக கொடுத்த ப்ரமோஷன் பேட்டியில், ‘தன்னை ஈழத்தமிழர் என்று குறிப்பிடுவதில் பெருமை’ என்று தெரிவித்திருந்தார்.
ஈழத்தமிழர் பெருமை
மைத்ரேயி ராமகிருஷ்ணனிடம் அந்த நிகழ்ச்சியில், “இந்த படத்தில் நடித்தபோது, நீங்கள் கலாச்சாரம் சார்ந்து பெருமைப்படும் வகையில் ஏதேனும் சம்பவம் நடந்ததா?” என்று கேள்வி எழுப்பப்பட்டது.
அப்போது படத்தின் ஒரு காட்சியை விவரித்த மைத்ரேயி ராமகிருஷ்ணன், நீங்கள் இந்தியாவில் எந்த பகுதியை சேர்ந்தவர்கள் என்ற வசனத்தை சேர்த்துக் கொள்ள விரும்பியதாக தெரிவித்தார். அப்போது தன் தாய்மொழி தமிழ் என்றும், தனது பூர்வீகம் இலங்கை என்றும் தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து பேசுகையில், “சரியான வார்த்தைகளில் சொல்ல வேண்டுமென்றால், இந்தியாவில் நிறைய தமிழ் மக்கள் உள்ளனர். அதேபோல் நான் இலங்கையை சேர்ந்த தமிழர். இலங்கை தமிழர் அல்லது இலங்கையிலுள்ள தமிழர் என்று குறிப்பிடுவதை விட, ‘ஈழத் தமிழர்’ என்றால் எளிமையாக இருக்கும். அதுவே பொருத்தமானது; பெருமைக்குரியது. ‘ஈழத்தமிழர்’ அடையாளத்தை பெருமையாகக் கருதுகிறேன்.
எனது குடும்பத்தினர் இலங்கை நாட்டை சேர்ந்தவர்கள். இந்த வெப் சீரியஸில், அனைத்து தெற்கு ஆசியாவை சேர்ந்தவரும் இந்தியாவை சேர்ந்தவர்கள் அல்ல என்பதை எடுத்துக் கூறும் விதமாக இந்தியா குறித்த வசனத்தை இடம்பெற செய்தேன்” எனக் கூறினர்.
இலங்கையில் வெடித்த சர்ச்சை
இந்த பேட்டி இலங்கை நெட்டிசன்களை கொந்தளிப்படையச் செய்துள்ளது. ‘மைத்ரேயி ராமகிருஷ்ணன் ஒரு விடுதலை புலிகள் ஆதரவாளர். அவரது ‘பெஸ்ட் ஆஃப் பெஸ்ட்’ படத்திற்கு IMDb (ஐ.எம்.டி.பி) தளத்தில் ஒரு நட்சத்திர மதிப்பீடு வழங்க வேண்டும்’ என்று முழக்கங்கள் எழுந்தன.
In light of coordinated review-bombing of #bestofthebest, we encourage everyone who has watched the film to share their genuine thoughts on Rotten Tomatoes. If this film resonated with you, made you feel seen, or simply brought you joy, let your voice be part of its reception ♡ pic.twitter.com/LOI0hSmxFT— Maitreyi Ramakrishnan Updates (@MaitreyiNews) September 21, 2026
இதற்காக பல செயற்கை நுண்ணறிவு பாட்-கள் (AI bots) பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக தமிழ் கார்டியன் பத்திரிகையின் தலைமை ஆசிரியர் துசியான் நந்தகுமார் பதிவிட்டுள்ளார்.
இந்நிலையில், தற்போதைய நிலவரப்படி ஐ.எம்.டி.பி பக்கத்தில் ‘பெஸ்ட் ஆஃப் பெஸ்ட்’ திரைப்படத்திற்கு 4.6/10 நட்சத்திர பயனாளர் மதிப்பீடு வழங்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால், இந்த படத்திற்கு 7 நட்சத்திரத்திற்கு மேல் விமர்சகர் மதிப்பீடு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
Seems like some Sri Lankans are using AI tools to try and mobilise against Maitreyi Ramakrishnan - all because she has been open about her Eelam Tamil roots. pic.twitter.com/WFmvYVIwND— Dr. Thusiyan Nandakumar (@Thusi_Kumar) September 21, 2026
இலங்கை நெட்டிசன்கள் மைத்ரேயி ராமகிருஷ்ணன் மீது தங்கள் விமர்சனங்களை அவிழ்த்து வரும் நிலையில், உலகத் தமிழர்கள் அவரது பேச்சுக்கு ஆதரவு கரம் நீட்டி வருகின்றனர்.