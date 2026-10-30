பெண்களுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கும் திரைப்படங்கள் தான் எனது அடையாளம் - நடிகை ஜெயசுதா
நடிகை கௌரி கிஷன், தான் சினிமாவில் நடிக்கத் தொடங்கியதால், கல்லூரி நாட்களை மகிழ்ச்சியாக கழிக்க முடியவில்லை என தெரிவித்தார்.
Published : October 30, 2026 at 2:19 PM IST
சென்னை: பெண்களுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கும் திரைப்படங்களை, ரசிகர்கள் என்னுடைய திரைப்படங்கள் என மகிழ்ச்சியோடு கூறுவார்கள் என நடிகை ஜெயசுதா கூறினார்.
காதல், நகைச்சுவை, மற்றும் எதிர்பாராத திருப்பங்களுடன் உருவாகியுள்ள ‘Love Always’ என்ற புதிய தொடர் ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடியில் இன்று வெளியானது. வயது வித்தியாசத்தை கடந்து செல்லும் காதல் மற்றும் உறவுகளை மையமாகக் கொண்டு, இந்தத் தொடர் உருவாகியுள்ளது. இந்த தொடரின் விளம்பர நிகழ்வானது சென்னையில் நடைபெற்றது. இந்நிகழ்வில் தொடரில் நடித்துள்ள கௌரி ஜி. கிஷன், ரம்ஜான் முகமது, ஜெயப்பிரகாஷ், ஜெயசுதா உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.
இந்நிகழ்வில் நடிகை கௌரி கிஷன், “ஒருவேளை இந்த வெப் தொடரில் வருவது போல காலச் சூழலில் மாட்டிக் கொண்டால், பிற்காலத்தை நோக்கி செல்ல வேண்டும் என்றால், என்னுடைய கல்லூரி காலங்களுக்கு செல்ல வேண்டும் என விரும்புவேன். ஏனெனில், நான் கல்லூரி படிக்கும் போது தான் என்னுடைய முதல் திரைப்படம் வெளியானது.
அந்த சமயத்தில் என்னால் கல்லூரி நாட்களை மகிழ்ச்சியாக கழிக்க முடியவில்லை. அந்த வகையில் மீண்டும் கல்லூரிக்குச் சென்று மகிழ்ச்சியாக பொழுதை கழிக்க வேண்டும். தவறுகள் செய்த அதில் இருந்து கற்றுக் கொள்ள வேண்டும் என நான் விரும்புகிறேன்” என்றார்.
தொடர்ந்து நடிகை ஜெயசுதா பேசுகையில், சிவாஜி கணேசன், கமல்ஹாசன் ஆகியோருடன் இணைந்து தமிழில் பல திரைப்படங்களில் நடித்திருக்கிறீர்கள். அந்த வகையில், இந்த தொடரில் நடிக்கும் போது எந்த மாதிரி கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளீர்கள்? என கேள்வி எழுப்பப்பட்டது.
அதற்கு பதிலளித்த நடிகை ஜெயசுதா, “நான் தெலுங்கு மொழியில் கிட்டத்தட்ட 200க்கும் மேற்பட்ட படங்களில் நடித்துள்ளேன். அந்த காலகட்டத்திலேயே குடும்பத்தில் பெண்களின் முக்கியத்துவம், சமூகத்தில் அவர்களது வேலைவாய்ப்பு தொடர்பாக பேசக்கூடிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்திருக்கிறேன். அந்த காலகட்டத்தில், பெண்களுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கும் படங்களை, ரசிகர்கள் ஜெயசுதாவின் திரைப்படங்கள் என மகிழ்ச்சியோடு கூறுவார்கள்.
நான் என்றைக்குமே என்னுடைய முதல் திரைப்படத்தில் நடிப்பது போல என்னத்துடன் தான் படப்பிடிப்பு தளத்திற்கு செல்வோன். அந்த வகையில் ஒரு இயக்குநரின் எண்ணத்தை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்கிற முனைப்புடன் நான் என்றும் இருப்பேன். அதேபோல இந்த வெப் சீரியஸ் இயக்குநர் மதுமிதா மஞ்சுளா கதாபாத்திரம் எப்படி இருக்க வேண்டும் என நினைத்தார்களோ அதனை நிறைவேற்றியுள்ளதாக நான் நம்புகிறேன். அதன் விளைவாகவே இத்தனை ஆண்டுகள் திரைத்துறையில் நீடித்து வருகிறேன்” என்றார்.