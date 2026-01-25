ETV Bharat / entertainment

ரவி மோகனின் 'ஜீனி' திரைப்படம் - நடிகை தேவயானி கொடுத்த அப்டேட்

ஜெயம் ரவி நடிப்பில் உருவாகி வரும் 'ஜீனி' திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பு முடிந்துள்ளதாகவும் அப்படத்தை மிகவும் எதிர்பார்ப்பதாகவும் அவர் உற்சாகத்துடன் நடிகை தேவயானி தெரிவித்தார்.

நடிகை தேவயானி
நடிகை தேவயானி (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 25, 2026 at 5:00 PM IST

தேனி: மாணவ, மாணவிகள் எந்த காலத்திலும் தன்னம்பிக்கையை இழக்கக்கூடாது என்று திரைப்பட நடிகை தேவயானி அறிவுறுத்தினார்.

தேனி மாவட்டம் ஆண்டிப்பட்டி அருகே உள்ள முத்துகிருஷ்ணாபுரம் பகுதியில் செயல்படும் தனியார் பள்ளியின் ஆண்டு விழாவில் 1990 களில் தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி கதாநாயகியாக வலம் வந்த நடிகை தேவயானி சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டார். விழாவில் பள்ளி மாணவர்களின் கலை நிகழ்ச்சிகளை கண்டு ரசித்த தேவயானி, மாணவர்கள் மத்தியில் தன்னம்பிக்கை அளிக்கும் வகையில் பேசினார்.

நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு செய்தியாளர்களை சந்தித்த தேவயானி, "இந்த நீண்ட திரையுலக பயணத்தில் நீங்கள் கற்றுக்கொண்ட பாடம் என்ன என்ற செய்தியாளரின் கேள்விக்கு "வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு நிமிடமும் ஏதோ ஒன்றை கற்றுக்கொண்டே இருக்கிறோம். நான் எப்போதும் கற்றுகொள்ளும் ஒரு மாணவியாகவே இருக்க விரும்புகிறேன். அதுதான் நம்மை மெருகேற்றிக் கொள்ள உதவும்," என தெரிவித்தார்.

நடிகை தேவயானி பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

சூர்யவம்சம், காதல் கோட்டை, மறுமலர்ச்சி என தான் நடித்த பழைய படங்கள் இன்றும் தொலைக்காட்சிகளில் ரசிக்கப்படுவது குறித்து கேட்ட கேள்விக்கு நெகிழ்ந்த அவர், அந்த வகையில் நான் அதிர்ஷ்டசாலி, எனக்கு திரையுலகில் நல்ல நல்ல கதாபாத்திரங்கள் கிடைத்தது கடவுளின் கருணை. "கமலி, நந்தினி போன்ற கதாபாத்திரங்கள் இன்றும் மக்கள் மனதில் நீங்காமல் இருப்பதற்கு நல்ல இயக்குநர்களும், தயாரிப்பாளர்களுமே காரணம். இன்றும் அதே ஆர்வத்துடன் நல்ல கதைகளுக்காகக் காத்திருக்கிறேன்" என்றும் தெரிவித்தார்.

இன்றைய தலைமுறைக்கு அறிவுரை குறித்து கேட்டபோது, "மாணவ, மாணவிகள் எந்த காலத்திலும் தன்னம்பிக்கையை இழக்கக்கூடாது. மாணவர்கள் எதையும் மறைக்காமல் பெற்றோரிடமும் ஆசிரியர்களிடமும் மனம் திறந்து பேச வேண்டும். இன்றைய குழந்தைகள் செல்ஃபோன் மற்றும் வீடியோ கேம்களில் அதிக நேரத்தை செலவிடுவது கவலையளிக்கிறது. புத்தகங்கள் வாசிப்பதை மாணவர்கள் மீண்டும் வழக்கமாக்கி கொள்ள வேண்டும்" என தெரிவித்தார்.

அடுத்த கட்ட சினிமா பணிகள் குறித்து கேட்டதற்கு, "சமீபத்தில் '3 BHK' மற்றும் 'நிழற்குடை' போன்ற படங்களில் நடித்ததாக குறிப்பிட்டதுடன், ரவி மோகன் நடிப்பில் உருவாகி வரும் 'ஜீனி' திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பு முடிந்துள்ளது; அந்தப் படத்தை மிகவும் எதிர்பார்க்கிறேன்" என்றும் தேவயானி உற்சாகத்துடன் தெரிவித்தார்.

