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’ஒரு நாள் ரெமோ, அடுத்த நாள் அந்நியன்’ - காதல் முறிவு குறித்து மனம் திறந்த அனுபமா பரமேஸ்வரன்

‘பிரேமம்’ திரைப்படம் மூலம் மலையாள சினிமாவில் அறிமுகமான நடிகை அனுபமா பரமேஸ்வரன், கோலிவுட்டில் ’டிராகன்’, துருவ் விக்ரமுக்கு ஜோடியாக ‘பைசன்’ ஆகிய படங்களில் நடித்துள்ளார்.

அனுபமா பரமேஸ்வரன்
அனுபமா பரமேஸ்வரன் (IANS, INSTAGRAM/ anupamaparameswaran96)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 13, 2026 at 10:41 AM IST

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சென்னை: டிராகன் பட நடிகை அனுபமா பரமேஸ்வரன் தனியார் யூடியூப் சேனலில் தனது காதல் முறிவு குறித்து மனம் திறந்து பேசியுள்ளார்.

கடந்த மாதம் நடிகை அனுபமா பரமேஸ்வரன் தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் வெளியிட்ட பதிவில், நிம்மதியை அடைய பயனற்ற பாதையை கைவிட வேண்டியிருக்கும் எனவும், இனி தனது வாழ்க்கையை தானே தேர்ந்தெடுக்கிறேன் எனவும், வாழ்க்கையை கொண்டாடுவோம் என்றும் பதிவிட்டிருந்தார்.

அந்த பதிவு நடிகை அனுபமாவின் காதல் முறிவு தொடர்புடையது என சமூக வலைதளங்களில் பல்வேறு விவாதங்கள் ஏற்பட்டது. இந்நிலையில், காதல் முறிவு குறித்து நடிகை அனுபமா பரமேஸ்வரன் தனியார் யூடியூப் சேனலில் பேசியுள்ளது பேசுபொருளாகி வருகிறது. தான் பதிவிட்ட இன்ஸ்டாகிராம் பதிவை குறிப்பிட்டு பேசிய அனுபமா பரமேஸ்வரன், “அந்த பதிவிற்கு பின்னால் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கான வலி உள்ளது. இந்த இரண்டு ஆண்டுகள் உடல் ரீதியாகவும், மன ரீதியாகவும் வலியை அனுபவித்தேன்.

நீங்கள் என்னை பலமுறை நேர்காணலுக்கு அழைத்துள்ளீர்கள். ஆனால் நான் நேர்காணலில் பங்கேற்று எப்படி இருக்கிறீர்கள்? என்று என்னை கேட்டால் நான் மனமுடைந்து அழுதுவிடுவேன். அதன் காரணத்தால் நான் பங்கேற்காமல் இருந்தேன். நான் மீண்டு வர காலம் தேவைப்பட்டது. இந்த காலகட்டத்தில் நான் அதிகமாக எடை குறைந்தேன். நான் தினந்தோறும் இரவு நேரத்தில் அழுவேன், அந்தளவிற்கு மன அழுத்தத்தில் இருந்தேன்” என்றார்.

ஒரு நாள் ’ரெமோ’, அடுத்த நாள் ’அந்நியன்’

தனது காதலர் குறித்து பேசுகையில், “நான் அனுபவித்தது narcisstic abuse எனப்படும் உளவியல் ரீதியான கடுமையான துன்புறுத்தல். இந்த விஷயங்களை அனுபவித்தவர்களுக்கு மட்டுமே அந்த வலியும், வேதனையும் தெரியும். ஒரு நாள் ரெமோவாக என்னை காதலிப்பார். அடுத்த நாளே அந்நியன் போன்று கொடூரமாக நடந்து கொள்வார். கடைசியாக அம்பியாக மாறி என்னிடம் இனி தவறு செய்ய மாட்டேன் என மன்னிப்பு கேட்பார். ஆனால் இது போன்ற நிகழ்வுகள் தொடர்ந்து கொண்டே இருந்தது.

ஒரு கட்டத்தில் நான் பயத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தேன். நான் அவரிடம் ஒரு விஷயத்தை கூறினால் எப்படி நடந்து கொள்வாரோ என்ற பயத்தில் ஒத்திகை பார்த்து கொள்வேன். நான் நடித்த வெற்றி படங்களில் ஒன்று ’டிராகன்’. அந்த படத்தின் விளம்பர நிகழ்ச்சிகளிலும் நான் கலந்து கொள்ளவில்லை.

எனது காதலன் மீது நம்பிக்கை வைத்து எனது தனிப்பட்ட வலிகளை அவரிடம் பகிர்ந்து கொண்டேன். ஆனால் அதன்மூலம் என்னிடம் உணர்வுப்பூர்வமான பிணைப்பை உருவாக்கினார். முதலில் அந்த விஷயங்கள் நம் மீது வைக்கப்படும் அக்கறை போன்று தோன்றும், ஆனால் காலப்போக்கில் ஆதிக்கம் செலுத்த தொடங்குவார்கள்.

மூன்று மாதங்களில் நிச்சயதார்த்த பேச்சு

ஒரு கட்டத்தில் நான் என்ன உடை அணிய வேண்டும் என்பதை கூட அவரே தேர்ந்தெடுத்தார். எனக்கே தெரியாமல் எனது சொந்த முடிவுகளை எடுத்தார். நான் வரை காதலிக்க தொடங்கிய மூன்று மாதங்களில் அவரது குடும்பத்தினரிடம் என்னை அறிமுகப்படுத்தினார். அப்போது அவரது குடும்பத்தினர் நிச்சயதார்த்தம் வரை பேசத் தொடங்கினர். அப்போது நான் நிச்சயதார்த்தத்தை தள்ளிப் போட்டேன்” என கூறினார்.

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பிரபல நடிகை அனுபமா பரமேஸ்வரன், அல்ஃபோன்ஸ் புத்திரன் இயக்கத்தில் நிவின் பாலி நடித்த ‘பிரேமம்’ திரைப்படம் மூலம் தனது திரை வாழ்க்கையை தொடங்கினார். பின்னர் துரை செந்தில்குமார் இயக்கத்தில் தனுஷ் கதாநாயகனாக நடித்த ‘கொடி’ திரைப்படம் மூலம் தமிழில் அறிமுகமானார். தொடர்ந்து கோலிவுட்டில் ’டிராகன்’, துருவ் விக்ரமுக்கு ஜோடியாக அனுபமா பரமேஸ்வரன் நடித்த ‘பைசன்’ ஆகிய படங்கள் நல்ல வரவேற்பை பெற்றது.

TAGGED:

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