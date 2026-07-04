குஸ்தி கற்றுக்கொண்டால் தன்னம்பிக்கை கிடைக்கும் - நடிகை ஐஷ்வர்யா லட்சுமி
செல்லா அய்யாவு இயக்கத்தில் விஷ்ணு விஷால், ஐஷ்வர்யா லட்சுமி, கருணாஸ், காளி வெங்கட் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ள ‘கட்டா குஸ்தி 2’ திரைப்படம் நேற்று திரையரங்குகளில் வெளியானது.
Published : July 4, 2026 at 10:46 AM IST
தஞ்சாவூர்: குஸ்தி கற்றுக் கொண்டால் தன்னம்பிக்கை பிறக்கும் என ’கட்டா குஸ்தி 2’ நடிகை ஐஷ்வர்யா லட்சுமி தெரிவித்துள்ளார்.
தஞ்சாவூரில் உள்ள தனியார் திரையரங்கிற்கு வருகை தந்த ’கட்டா குஸ்தி 2’ திரைப்படக் குழுவினர், ரசிகர்களுடன் படம் பார்த்தனர். தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த, நடிகர் விஷ்ணு விஷால் பேசுகையில், ”கட்டா குஸ்தி 2 படத்திற்கு மக்களிடையே நல்ல வரவேற்பு கிடைத்துள்ளது.
இது ஒரு நல்ல காமெடி படமாக வந்துள்ளதால், நாங்கள் செல்லும் பகுதிகளில் எங்களுக்கும், படத்திற்கும் நல்ல வரவேற்பு கிடைத்துள்ளது. இந்த வாரம் முழுவதும் படத்தின் பிரமோஷனுக்காக ஒவ்வொரு ஊராக சென்று வருகிறோம்” என தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து ’கட்டா குஸ்தி 2’ படத்தின் இயக்குநர் செல்லா அய்யாவு பேசுகையில், “படம் இன்று தான் திரையரங்கில் வருகிறது. நான் தஞ்சாவூரை சேர்ந்தவன் என்பதால் முதல் காட்சி தஞ்சாவூர் மக்களுடன் பார்க்க வந்துள்ளேன், இங்கு படத்திற்கு நல்ல வரவேற்பு கிடைத்துள்ளது.
கட்டா குஸ்தி முதல் படத்திற்கு நல்ல வரவேற்பு இருந்ததால், இரண்டாவது பாகத்தை உருவாக்கினோம். படம் முழுவதும் தஞ்சாவூர் தமிழ் தான் இடம்பெற்றிருக்கும்” என தெரிவித்தார்.
கட்டா குஸ்தி 2 திரைப்படம் குறித்து நடிகை ஐஸ்வர்யா லட்சுமி பேசுகையில், “முதல்முறையாக தஞ்சாவூருக்கு வந்துள்ளேன். இங்கிருந்து படத்தின் பிரமோஷனை தொடங்குகிறோம். கதாநாயகிகளுக்கு முக்கியத்துவம் கிடைக்கக்கூடிய திரைப்படம் எப்போதாவது தான் கிடைக்கும், பெண்களுக்கு முக்கியத்துவம் மட்டுமல்ல, அவர்களை கொண்டாடும் படமாகவும் அமைந்துள்ளது.
குஸ்தி கற்றுக் கொண்டால் ஒரு தன்னம்பிக்கை கிடைக்கும். இதுபோன்று ஆண்டுக்கு ஒரு படம் கிடைத்தால் மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கும்” என தெரிவித்தார். முன்னதாக திரையரங்க நிர்வாகம் சார்பில் படக்குழுவினருக்கு வரவேற்பு அளித்து, வாழ்த்து தெரிவிக்கப்பட்டது.
செல்லா அய்யாவு இயக்கத்தில் விஷ்ணு விஷால், ஐஷ்வர்யா லட்சுமி, கருணாஸ், காளி வெங்கட் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ள திரைப்படம் ‘கட்டா குஸ்தி 2’ நேற்று (ஜூலை 4) திரையரங்குகளில் வெளியானது.
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விஷ்ணு விஷால் மற்றும் ஐசரி கணேஷ் இணைந்து தயாரித்துள்ள இப்படத்திற்கு ஷான் ரோல்டன் இசையமைத்துள்ளார். பெண்களுக்கு தற்காப்பு கலையின் அவசியத்தை ’கட்டா குஸ்தி 2’ திரைப்படம் எடுத்துரைக்கிறது. கட்டா குஸ்தி முதல் பாகம் ஹிட்டான நிலையில், இரண்டாம் பாகமும் ரசிகர்களிடையே நல்ல வரவேற்பை பெற்று வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.