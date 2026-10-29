நடிகர் யோகி பாபு புதிய சாதனை: 300-வது திரைப்படத்தின் ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு
ஆர். ராஜ்மோகன் இயக்கியுள்ள ‘அர்ஜுனன் பேர் பத்து’ படத்திற்கு டி.இமான் இசையமைத்துள்ளார்.
Published : October 29, 2026 at 1:42 PM IST
சென்னை: நடிகர் யோகி பாபு நடித்துள்ள 300-வது திரைப்படமான ‘அர்ஜுனன் பேர் பத்து’ வரும் நவம்பர் 27ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது.
தமிழ் திரையுலகில் முன்னணி நடிகராக வலம் வரும் யோகி பாபு, அமீர் நடித்த யோகி திரைப்படம் மூலம் சினிமாவில் காலடி வைத்தார். பின்னர் கலகலப்பு படத்தில் தனது ஒன்லைன் காமெடி மூலம் ரசிகர்களை கவர்ந்தார். தொடர்ந்து மான் கராத்தே, காக்கா முட்டை, ஆண்டவன் கட்டளை ஆகிய படங்களின் மூலம் ரசிகர்கள் மனதில் இடம் பிடித்தார். கோலமாவு கோகிலா படத்தில் ரசிகர்களை வயிறு குலுங்க சிரிக்க வைத்தார்.
பின்னர் பல்வேறு படங்களில் நடித்து தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி நகைச்சுவை நடிகராக வலம் வந்த யோகி பாபு, மண்டேலா திரைப்படம் மூலம் ஹீரோ அவதாரம் எடுத்தார். இந்த படம் விமர்சனரீதியாக பாராட்டை பெற்ற நிலையில், கூர்கா உள்ளிட்ட படங்களில் கதாநாயகனாக நடித்தார். இந்நிலையில், தற்போது தனது திரைப்பயணத்தில் முக்கியமான மைல்கல்லை எட்டியுள்ளார்.
தற்போது ‘அர்ஜுனன் பேர் பத்து’ திரைப்படத்தில் நடித்துள்ளார். இது அவரது 300-வது திரைப்படம் ஆகும். தேவ் சினிமாஸ் நிறுவனம் தயாரிக்கும் இப்படத்தை அறிமுக இயக்குநர் ஆர். ராஜ்மோகன் இயக்கியுள்ளார். இந்த படத்தில் யோகி பாபு கதாநாயகனாக நடித்துள்ளார்.
அவருக்கு ஜோடியாக அனாமிகா மஹி தமிழ் திரையுலகில் அறிமுகமாகிறார். மேலும், காளி வெங்கட், அருள்தாஸ், மைனா நந்தினி, சென்ட்ராயன், சுப்ரமணியம் சிவா, அயலி மதன் உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். டி. இமான் இப்படத்திற்கு இசையமைத்துள்ள ‘அர்ஜுனன் பேர் பத்து’ திரைப்படத்தில், பிரதீப் காளிராஜா ஒளிப்பதிவுப் பணிகளையும், காசி விஸ்வநாதன் படத்தொகுப்பு பணிகளையும் மேற்கொண்டுள்ளனர்.
நடுத்தர வர்க்கத்தைச் சேர்ந்த ஓர் இளைஞன், கடினமாக உழைத்து வாங்கிய வாகனம் திருடப்படுகிறது. பின்னர் திருடுபோன வாகனத்தைத் தேடும் போது, அதற்குப் பலரும் உரிமை கொண்டாடுவதால் பல்வேறு திருப்பங்கள் ஏற்படுகின்றன. இதன் பின்னணியில் நடைபெறும் வாகனத் திருட்டு மோசடிகள் குறித்து ‘அர்ஜுனன் பேர் பத்து’ திரைப்படம் பேசுகிறது. நகைச்சுவையுடன், சமூக விழிப்புணர்வையும் ஏற்படுத்தும் வகையில் இப்படம் உருவாகியுள்ளது.
இப்படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டரை நடிகர் விஜய் சேதுபதி வெளியிட்ட நிலையில், படத்தின் டீசரை இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ் ரிலீஸ் செய்தார். அதனைத்தொடர்ந்து டி.இமான் இசையில், ‘சாமி தந்த வரமே’ பாடலும் வெளியாகி கவனம் பெற்றுள்ளது. முன்னதாக கடந்த ஜூலை 17-ஆம் தேதி அர்ஜூனன் பேர் பத்து திரைப்படம் வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், இப்படத்தின் வெளியீட்டு தேதி மாற்றப்பட்டது.
அதன்படி, தற்போது, யோகி பாபுவின் 300-வது திரைப்படம் வரும் நவம்பர் 27-ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகும் எனப் படக்குழு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.