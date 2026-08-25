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விஜய் சாரின் அர்ப்பணிப்பை பார்க்க முடிகிறது - ‘டாக்ஸிக்’ நடிகர் யாஷ் பாராட்டு

நான் ஒரு தீவிர ரசிகையாக இருந்து, தற்போது ஒரு சக நடிகையாக உங்களுடன் நிற்பதில் பெருமிதம் கொள்கிறேன் என நடிகர் யாஷ் குறித்து ருக்மணி வசந்த் கூறியுள்ளார்.

நடிகர் யாஷ்
நடிகர் யாஷ் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 25, 2026 at 11:40 AM IST

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சென்னை: விஜய் சாரின் அர்ப்பணிப்பை பார்க்க முடிகிறது என்றும், தமிழ்நாடு அரசியல் போன்று நாடு முழுவதும் உருவாக வேண்டும் என்றும் நடிகர் யாஷ் தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னையில் பிரம்மாண்டமாக நடைபெற்ற ‘டாக்ஸிக்’ (Toxic) படத்தின் விளம்பர நிகழ்ச்சியில் இயக்குநர் கீது மோகன்தாஸ், நடிகர் யாஷ், நடிகைகள் கியாரா அத்வானி மற்றும் ருக்மணி வசந்த் உள்ளிட்ட படக்குழுவினர் பங்கேற்றனர்.

இந்நிகழ்வில் நடிகர் யாஷ் பேசுகையில்,‎“நாங்கள் விஜய் சாரிடமிருந்து நிறைய விஷயங்களைக் கற்றுக் கொண்டிருக்கிறோம். அவரை மிகவும் போற்றியுள்ளோம். அவர் சம்பாதித்திருக்கும் அன்பு அனைவருக்கும் வெளிப்படையாகத் தெரிகிறது. அதனால் தான் மக்கள் அவருக்கு முதலமைச்சர் பொறுப்பை வழங்கியுள்ளனர். அவர் மிகவும் கட்டுப்பாட்டுடனும், அர்ப்பணிப்புடனும் செயல்படுவதை என்னால் பார்க்க முடிகிறது.

விஜய் சார், தமிழ்நாட்டு மக்களிடம் இருந்து பெற்ற அன்பை அவர்களுக்கே திருப்பிக் கொடுக்கும் கட்டத்தை எட்டியுள்ளார். இதுபோன்ற அரசியல் நாடு முழுவதும் உருவாக வேண்டும் என்று நம்புகிறேன். அந்த வகையில் தமிழ்நாட்டு ரசிகர்களுக்கு தலை வணங்குகிறேன். ‘ஜனநாயகன்’ திரைப்படம் லீக் ஆன போது, தயாரிப்பாளர் மற்றும் படக்குழுவினர் எந்த அளவிற்கு வேதனை அடைந்தனர் என்பது எனக்குத் தெரியும்.

அனைத்துமே முடிந்துவிட்டது என்று தான் அனைவரும் நினைத்தார்கள். ‎ஆனால், ரசிகர்களை மகிழ்விக்கும் நோக்கத்துடனும், முதலமைச்சர் விஜய் மீதான அன்புடனும் உருவான இந்தப் படத்திற்கு தமிழ்நாட்டு மக்கள் காட்டிய அன்பு அளப்பரியது. தமிழ்நாட்டு ரசிகர்கள் அனைவருக்கும் என் சார்பிலும் நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

தொடர்ந்து இயக்குநர் ‎விக்னேஷ் சிவன் பேசுகையில், “நமது முதலமைச்சர் விஜய்யின் 'ஜனநாயகன்' படத்தை தயாரிக்கும்போது, கே.வி.என் நிறுவனம் பல கடுமையான பிரச்சினைகளை எதிர்கொண்டது. படம் ஆன்லைனில் லீக் ஆன போது, அந்த வலியை ஒரு திரைப்படத் தயாரிப்பாளராக என்னால் உணர முடிந்தது. ‘ஜனநாயகன்’ படத்திற்கும், விஜய் சாருக்கும் மிகவும் கடினமான காலகட்டத்தில் ரசிகர்கள் உறுதுணையாக நின்றது போல், வரும் ஆகஸ்ட் 26-ஆம் தேதி வெளிவரவிருக்கும் 'டாக்ஸிக்' படத்திற்கும் தமிழ் மக்கள் அனைவரும் உறுதுணையாக நிற்பார்கள்" என்று தெரிவித்தார்.

பின்னர் நடிகை ‎ருக்மிணி வசந்த் பேசுகையில், ‎"டாக்ஸிக் படம் எனக்கு மிகவும் ஸ்பெஷலான திரைப்படமாகும். நீண்ட நாட்களுக்குப் பிறகு இந்த படத்திற்காக நான் சென்னைக்கு வந்துள்ளேன். தயவு செய்து இப்படத்திற்கு உங்களுடைய மாபெரும் வரவேற்பைக் கொடுங்கள். யாஷ் சார், நீங்கள் பல பேருக்கு ஊக்கமளித்துள்ளீர்கள்.

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நான் ஒரு தீவிர ரசிகையாக உங்களால் ஈர்க்கப்பட்டேன். இப்போது இணைந்து நடிக்கும் சக நடிகையாக உங்களுடன் நிற்பதில் பெருமிதம் கொள்கிறேன். இது போன்ற ஒரு பிரம்மாண்டமான திரைப்படத்தை உருவாக்குவதற்குப் பின்னால் பலரின் கடின உழைப்பும், மிகப்பெரிய ஆதரவும் உள்ளது" என்று கூறினார்.

TAGGED:

ACTOR YASH ABOUT VIJAY
நடிகர் யாஷ்
டாக்ஸிக் திரைப்படம்
RUKMINI VASANTH
TOXIC MOVIE CHENNAI EVENT

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