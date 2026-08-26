’டாக்ஸிக்’ திரைப்படம் ஆக்ஷன் விருந்தா? விஷமா? - ஆன்லைன் விமர்சனம்
’கேஜிஎஃப் 2’ பிரமாண்ட வெற்றிக்கு பின், 4 வருடங்களுக்கு பிறகு நடிகர் யாஷ் நடித்துள்ள டாக்ஸிக் திரைப்படம் இன்று திரையரங்குகளில் வெளியாகியுள்ளது.
Published : August 26, 2026 at 8:32 AM IST
சென்னை: மிகப்பெரும் பக்ட்ஜெட்டில் பிரமாண்டமாக உருவாக்கப்பட்ட டாக்ஸிக் திரைப்படம் எதிர்மறையான விமர்சனங்களை பெற்று வருகிறது.
யாஷ் நடித்துள்ள டாக்ஸிக் திரைப்படம் குறித்து ஆன்லைன் விமர்சகர் வெளியிட்டுள்ள விமர்சனத்தில், “அனைவருக்கும் இத்திரைப்படம் விசித்திர கதையுடன் கெட்ட கனவாக இருக்கும். டாக்ஸிக் திரைப்படம் தொழில்நுட்ப ரீதியாக சிறப்பாக உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. அதே நேரத்தில் குழப்பமான கதை மற்றும் திரைக்கதை பார்வையாளர்களை சோர்வடையச் செய்யும் வகையில் உள்ளது. கதாபாத்திரங்களுக்கு சரியான அறிமுகம் இல்லை, மேலும் கதையும் தெளிவாக கூறப்படாததால், படத்தில் என்ன நடக்கிறது என்றே புரியாத நிலை உள்ளது.
வசனங்கள் மற்றும் படத்தொகுப்பு மோசமாக உள்ளது. ரவி பஸ்ரூர் பின்னணி இசையும் படத்தின் அனுபவத்தை கெடுக்கிறது. யாஷ் திரை அனுபவம், சில காட்சிகள் படமாக்கப்பட்ட விதம், மற்றும் கிளைமாக்ஸ் காட்சி மட்டுமே படத்தில் உள்ள பாசிட்டிவ். இந்த படத்தை முழுமையாக பார்ப்பது கடினம், இந்த படம் மிகவும் மோசமாக உள்ளது” என தெரிவித்துள்ளார்.
அதேபோல் மற்றொரு தனியார் ஆன்லைன் ஊடகம் வெளியிட்டுள்ள விமர்சனத்தில், “சமீபமாக பல திறமையான இயக்குநர்கள் கதாநாயகர்களை தவறான மனிதராக சித்தரித்து கதைகளை உருவாக்குகின்றனர். பார்வையாளர்களும் மகிழ்ச்சியுடன் அதனை பார்த்துள்ளனர். ஆனால் டாக்ஸிக் திரைப்படத்தை பார்த்த பிறகு, இயக்குநருக்கு அதனைவிட பெரிய லட்சியம் இருந்ததாக நான் உணர்ந்தேன்.
அடுத்த முறை பார்வையாளர்கள் ஒரு தவறான மனிதராக கதாநாயகன் இடம்பெறும் டிரெய்லரை பார்த்தால் கூட, திரையரங்கில் நுழைவதற்கு முன்பு சற்று யோசிப்பார்கள். அந்தளவிற்கு டாக்ஸிக் திரைப்படம் ஒரு குழப்பம் நிறைந்த திரைப்படமாக உள்ளது” என கூறப்பட்டுள்ளது.
டாக்ஸிக் படம் பார்த்த மற்றொரு ஆன்லைன் விமர்சகர் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், “டாக்ஸிக் படத்தில் ஸ்டைலிஷ் யாஷ், சர்கஸ் சண்டைக் காட்சி, சிறப்பான ஒளிப்பதிவு ஆகியவை மட்டுமே இந்த 3 மணி நேர வன்முறை கலந்த டிராமா ஆக்ஷன் திரைப்படத்தின் நல்ல விஷயங்கள். முறையற்ற கதாபாத்திர சித்தரிப்பு, திணிக்கப்பட்ட காட்சிகள், சுமாரான வசனங்கள், இயக்குநர் கீது மோகன்தாஸ் ஒரு சலிப்பூட்டும் திரைப்படத்தை எடுத்துள்ளார்” என கூறியுள்ளார்.
யாஷ் நடித்துள்ள டாக்ஸிக் திரைப்படத்தின் விமர்சனம் வெளியிட்டுள்ள தனியார் ஊடக நிறுவனம், “இந்த படம் ஒரு டாக்ஸிக் வேஸ்ட், காட்சிகள் பிரமாண்டமாக உள்ளது. யாஷ் திரையில் பிரமாண்டமாக காட்சியளிக்கிறார். ஆனால் திரைக்கதையில் ஒரு தெளிவு இல்லை. ஒரு குழப்பமான கேங்ஸ்டர் படமாக விறுவிறுப்பு இல்லாத சண்டை காட்சிகளுடன் உள்ளது. படத்தின் நீளத்தை பெரியளவில் குறைக்க வேண்டும்” என கூறப்பட்டுள்ளது.
கேவிஎன் புரொடக்ஷன்ஸ் தயாரிப்பில் கீது மோகன்தாஸ் இயக்கத்தில், நடிகர்கள் யாஷ், நயன்தாரா, கியாரா அத்வானி, ருக்மனி வசந்த் உள்ளிட்ட பலர் நடித்த ‘டாக்ஸிக்’ திரைப்படம் இன்று திரையரங்குகளில் வெளியாகியுள்ளது. இப்படம் கன்னடம், தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம் உள்ளிட்ட பல்வேறு மொழிகளில் பிரமாண்டமாக உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ’கேஜிஎஃப் 2’ பிரமாண்ட வெற்றிக்கு பின், 4 வருடங்களுக்கு பிறகு நடிகர் யாஷ் நடித்துள்ள டாக்ஸிக் திரைப்படம் இன்று திரையரங்குகளில் வெளியாகியுள்ளது.