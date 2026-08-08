ஒரு சில நபர்களால் 14 மாதங்கள் நடிக்காமல் இருந்தேன் - நடிகர் விஷால்
விஷால், அஞ்சலி, துஷாரா விஜயன், ஜான் விஜய் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ள ’மகுடம்’ படத்தின் டிரெய்லர் நேற்று வெளியாகி இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
Published : August 8, 2026 at 7:53 AM IST
சென்னை: ஒரு சில நபர்களால் நான் 14 மாதங்கள் நடிக்காமல் இருந்தேன் என ’மகுடம்’ பட டிரெய்லர் வெளியீட்டு விழாவில் நடிகர் விஷால் பேசியுள்ளார்.
விஷால், அஞ்சலி, துஷாரா விஜயன், ஜான் விஜய் உள்ளிட்டோர் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள ‘மகுடம்’ திரைப்படத்தின் டிரெய்லர் வெளியீட்டு விழா சென்னை வடபழனியில் நடைபெற்றது. விஷால் இயக்கி கதாநாயகனாக நடித்துள்ள இப்படத்தை ’சூப்பர் குட் ஃபிலிம்ஸ்’ நிறுவனம் தயாரித்துள்ளது. இப்படம் சூப்பர் குட் ஃபிலிம்ஸ் நிறுவனத்தின் 99வது திரைப்படம் ஆகும். மகுடம் திரைப்படத்திற்கு ஜி.வி. பிரகாஷ் குமார் இசையமைத்துள்ளார்.
உறுதுணையாக இருக்கும் சாய் தன்ஷிகா
இந்த விழாவில் பேசிய நடிகரும், இயக்குநருமான விஷால், “ஒவ்வொரு நடிகரின் வாழ்விலும், ஒரு இக்கட்டான சூழல் வரும். அந்த காலகட்டத்தில் நான் அவ்வளவு தான், திரை வாழ்க்கை முடிந்தது என்ற நிலையில், இரண்டு நபர்கள் என் மீது நம்பிக்கை வைத்தனர்.
அதே நேரத்தில் சில நபர்களால் நான் 14 மாதங்கள் வரை நடிக்காமல் வீட்டில் இருந்தேன். அவர்கள் யார் என்று குறிப்பிட விரும்பவில்லை. ஒரு வருடம் எனது சொந்த வாழ்க்கையில் பெரியளவில் பாதிப்புகள் இருந்தாலும், இந்த படத்தை நான் முடிப்பதற்கு ஒரு முக்கிய காரணம் எனது வருங்கால மனைவி சாய் தன்ஷிகா தான்.
எங்கள் படப்பிடிப்பு தளத்தில் யாருக்கும் ஈகோ கிடையாது. அதனால் தான் இந்தப் படம் அழகாக உருவாகியுள்ளது. படப்பிடிப்பு தளத்தில் எப்படி கலைஞர்களிடம் வேலை வாங்க வேண்டும் என்பதை இயக்குநர் பாலாவிடம் இருந்து தான் கற்றுக்கொண்டேன்” என்றார்.
மேலும் தனது திரையுலகப் பயணம் குறித்து பேசிய விஷால், “சண்டைக்கோழி படத்திற்கு காரணம் எனது தாயார் தான். எனது தந்தை பணம் செலவு செய்ய முடியாது என்று கூறிவிட்டார். ஆனால் தாயார், நான் ஆக்ஷன் ஹீரோவாக வருவேன் என்று நம்பினார். வாழ்க்கையில் நம்பிக்கை மட்டும் இருந்தால் எதையும் ஜெயிக்கலாம். விஷாலால் முடியும் என்றால், உங்களாலும் முடியும்” எனத் தெரிவித்தார்.
பிடித்த நடிகர் விஜய்
தொடர்ந்து முதலமைச்சர் விஜய் குறித்து பேசிய அவர், “எனக்கு பிடித்த நடிகர் விஜய் தற்போது முதலமைச்சராக உள்ளார். அவருடைய படத்தை தியேட்டரில் பார்த்து ரசித்ததைப் போலவே, என்னுடைய இந்த படத்தையும் தியேட்டரில் பார்த்து ரசிப்பேன். அப்படி ஒரு கமர்ஷியல் படமாக மகுடம் அமைந்துள்ளது” என்றார்.
|இதையும் படிங்க: சூர்யாவின் 'விஸ்வநாதன் அண்ட் சன்ஸ்' டிரெய்லர் ரிலீஸ்
மகுடம் படத்தின் இசையமைப்பாளர் ஜி.வி. பிரகாஷ் குறித்து பேசிய விஷால் “புதுமுக இயக்குநர்களுக்கு ஜி.வி. பிரகாஷ் ஒரு வரம், அவர் ஈகோ இல்லாதவர். மேலும் மூன்று முறை தேசிய விருது பெற்றவர் என்ற போதும் இயக்குநர் கூறும் யோசனைகளை கேட்கிறார். தனது பின்னணி இசை மூலம் இந்த படத்திற்கு உயிர் கொடுத்துள்ளார்” என பாராட்டினார். முன்னதாக மகுடம் படத்தின் டிரெய்லர் இணையத்தில் வெளியாகி வைரலாகி வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.