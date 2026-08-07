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நடிகர் சங்க கட்டடம், உதயநிதி சர்ச்சை பேச்சு - மனம் திறந்த நடிகர் விஷால்

உதயநிதி பேசியது தவறு என்பதால் போலீசார் அவரை கைது செய்தனர் என நடிகர் விஷால் கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.

நடிகர் விஷால் (கோப்புப்படம்)
நடிகர் விஷால் (கோப்புப்படம்) (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 7, 2026 at 12:49 PM IST

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சென்னை: தென்னிந்திய நடிகர் சங்க கட்டடத்தை திறந்து வைக்கப் போவது முதலமைச்சர் விஜய் தான் என நடிகர் விஷால் கூறியுள்ளார்.

நடிகர்கள் விஷால், துஷாரா விஜயன், அஞ்சலி, ஜான் விஜய் உள்ளிட்ட பலர் நடித்த திரைப்படம் ‘மகுடம்’ இந்த திரைப்படம் வரும் ஆகஸ்ட் 14 ஆம் தேதி வெளியாகிறது. இந்நிலையில் தனியார் யூ டியூப் சேனலில் ’மகுடம்’ திரைப்படத்தின் ப்ரமோஷனில் நடிகர் விஷால், நடிகர் சங்க கட்டடம், உதயநிதி ஸ்டாலின் கைது உள்ளிட்ட பல்வேறு விவகாரங்கள் குறித்து மனம் திறந்து பேசியுள்ளார்.

நடிகர் விஷால், நடிகர் சங்க கட்டடம் குறித்து பேசுகையில், ”நடிகர் சங்க கட்டடத்தை முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் திறந்து வைக்கவுள்ளார். யாரோ வந்து திறந்து வைக்கவுள்ளார் என நினைத்தோம். கடைசியில் பார்த்தால் எங்களது நடிகர் சங்கத்தில் உறுப்பினராக உள்ள ஜோசப் விஜய் திறந்து வைக்கவுள்ளார்.

அந்த கட்டடத்தின் கல்வெட்டில் அவரது பெயர் 100 ஆண்டுகளுக்கு மேல் இருக்கும். அவரிடம் உங்களது பெயர் தான் இடம் பெறப் போகிறது என கூறினேன். அதற்கு, ஆம், அந்த அடிக்கல் நாட்டு விழாவிற்கு நீங்கள் செங்கல் எடுத்து வர வேண்டும் என கூறியுள்ளீர்கள்” என கூறினார்.

கடந்த சில வருடங்களுக்கு முன்பு நடிகர் விஜய் நடிகர் சங்க கட்டட பணிகளுக்கு 1 கோடி ரூபாய் நிதியுதவி வழங்கி இருந்தார். மேலும் நடிகர் சங்க கட்டடம் திறந்த பின்பு தான் தனது திருமணம் நடைபெறும் என விஷால் கூறியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

தொடர்ந்து எதிர்க்கட்சி தலைவரும், விஷாலின் நண்பருமான உதயநிதி ஸ்டாலின் கைது செய்யப்பட்டது குறித்து கேட்ட போது, “கருத்து சுதந்திரத்திற்கு ஒரு எல்லை உண்டு. அரசியல் களத்தில் ஒரு சில நேரத்தில் பேசப்படுவது சர்சையாக மாறும். எனது லயோலா கல்லூரி சீனியர் (விஜய்), எனது மற்றொரு லயோலா கல்லூரி கிளாஸ்மெட்டை (உதயநிதி) சிறையில் அடைப்பார் என நினைத்து கூட பார்க்கவில்லை.

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உதயநிதி பேசியது தவறு என்பதால் போலீசார் அவரை கைது செய்தனர். அதன் பிறகு ஜாமீனில் வெளியே வந்தார். அரசியல் என்றால் இதுதான். வேறு என்ன எதிர்பார்க்க முடியும்?” என கூறியுள்ளார்.

TAGGED:

VISHAL ABOUT UDHAYANIDHI ARREST
ACTORS ASSOCIATION BUILDING
நடிகர் விஷால்
மகுடம் திரைப்படம்
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