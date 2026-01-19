ETV Bharat / entertainment

'ஜனநாயகன்' ரிலீஸ் எப்போது? உயர் நீதிமன்றத்தில் நாளை விசாரணை

உயர் நீதிமன்றம் விதித்த தடை உத்தரவில் தலையிட மறுத்த உச்ச நீதிமன்றம், வழக்கில் விரைவாக விசாரணை நடத்த உத்தரவிட்டது.

ஜனநாயகன் திரைப்பட போஸ்டர் (@KVN Productions)
Published : January 19, 2026 at 8:33 PM IST

சென்னை: நடிகர் விஜயின் 'ஜனநாயகன்' திரைப்படத்திற்கு தணிக்கை சான்றிதழ் வழங்க வேண்டும் என்ற தனி நீதிபதியின் உத்தரவை எதிர்த்து தணிக்கை வாரியம் தொடர்ந்த மேல்முறையீட்டு வழக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் நாளை (ஜன 20) மீண்டும் விசாரணைக்கு வருகிறது.

விஜய் நடித்த 'ஜனநாயகன்' திரைப்படத்துக்கு தணிக்கை சான்றிதழ் கேட்டு தயாரிப்பு நிறுவனம் 2025 டிசம்பர் 18 ஆம் தேதி தணிக்கை வாரியத்துக்கு விண்ணப்பித்தது. அந்த விண்ணப்பத்தை டிசம்பர் 19 ஆம் தேதி (No.01031912202500014) ஏற்றுக் கொண்ட தணிக்கை வாரியம், டிசம்பர் 22 ஆம் தேதி திரைப்படத்தை பார்வையிட்ட பின் சில காட்சிகளை மாற்றம் செய்தால் U/A 16+ சான்றிதழ் வழங்கப்படும் என தெரிவித்தது.

தணிக்கை வாரியத்தின் பரிந்துரையின் அடிப்படையில் சில காட்சிகளை நீக்கியும், மாறுதல்களை செய்தும் மீண்டும் டிசம்பர் 24 ஆம் தேதி தணிக்கை குழுவுக்கு திரைப்படத்தை தயாரிப்பு நிறுவனம் அனுப்பியது. இதையடுத்து, 'ஜனநாயகன்' திரைப்படத்திற்கு U/A 16+ சான்றிதழ் வழங்க முடிவு செய்திருப்பதாக தணிக்கை குழு சார்பில் பட தயாரிப்பு நிறுவனத்திற்கு டிசம்பர் 29 ஆம் தேதி தெரிவிக்கப்பட்டது.

தொடர்ந்து, தணிக்கை சான்றிதழ் பெற கதையை பதிவேற்றம் செய்ய முயன்றும் பதிவேற்றம் செய்ய முடியவில்லை. அதனால், டிசம்பர் 31 மற்றும் ஜனவரி 1 ஆம் தேதி இ-மெயில் மூலமாக தயாரிப்பு நிறுவனம் தணிக்கை வாரியத்தை தொடர்பு கொண்டது. ஆனால் எந்த பதிலும் கிடைக்கவில்லை.

வழக்கு விசாரணைக்கு பட்டியலிடப்பட்ட விவரம்
வழக்கு விசாரணைக்கு பட்டியலிடப்பட்ட விவரம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்நிலையில் "மத உணர்வுகளை புண்படுத்துதல் மற்றும் பாதுகாப்பு படை சின்னம்" குறித்து காட்சிகள் இருப்பதால் படத்தை மறு ஆய்வு குழு பார்வையிட முடிவு செய்திருப்பதாக படக்குழுவுக்கு தணிக்கை வாரிய தலைவர் ஜனவரி 5 ஆம் தேதி தகவல் தெரிவித்தார்.

இதையடுத்து, ஏற்கனவே படத்தின் சில காட்சிகளை நீக்கிய பின் UA 16+ சான்றிதழ் வழங்க முடிவு செய்த பின்பு, மறு ஆய்வு குழுவுக்கு படத்தை அனுப்ப வேண்டும் என்ற வாரிய தலைவர் முடிவை எதிர்த்து படக்குழு சார்பில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது.

இந்த வழக்கை விசாரித்த தனி நீதிபதி பி.டி. ஆஷா, திரைப்படத்தில் ஏற்கனவே போதுமான மாறுதல்களை செய்து UA 16+ சான்றிதழ் வழங்க முடிவு செய்யப்பட்ட நிலையில், மீண்டும் மறு ஆய்வுக்கு அனுப்ப வேண்டும் என்ற தணிக்கை வாரிய தலைவரின் உத்தரவை ரத்து செய்து உத்தரவிட்டார்.

இதையடுத்து, தனி நீதிபதியின் உத்தரவை எதிர்த்து தணிக்கை வாரியம் சார்பில் உடனடியாக உயர் நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்யப்பட்டது. மேல்முறையீட்டை விசாரித்த தலைமை நீதிபதி அமர்வு, தணிக்கை வாரியம் பதிலளிக்க போதுமான அவகாசம் தராமல் தீர்ப்பு வழங்கியது தவறு என தெரிவித்து தனி நீதிபதி உத்தரவுக்கு (ஜனவரி 9) இடைக்கால தடை விதித்தது.

உயர் நீதிமன்றத்தின் தடை உத்தரவை எதிர்த்து, ஜனநாயகன் தயாரிப்பு நிறுவனம் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்தது. இந்த மேல்முறையீட்டை கடந்த 15-ந் தேதி விசாரித்த உச்ச நீதிமன்றம், உயர் நீதிமன்றம் விதித்த தடை உத்தரவில் தலையிட முடியாது என தெரிவித்ததுடன், வழக்கில் விரைவாக விசாரணை நடத்த உயர் நீதிமன்றத்துக்கு உத்தரவிட்டது.

இந்த நிலையில், உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவை தொடர்ந்து, ஜனநாயகன் திரைப்பட வழக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி எம்.எம். ஶ்ரீவஸ்தவா அமர்வில் நாளை (ஜனவரி 20) விசாரணைக்காக பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது.

