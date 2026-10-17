"வாராரு... வாராரு... அழகர் வாராரு!"- மதுரையின் சித்திரைத் திருவிழாவோடு இரண்டறக் கலந்த தேவாவின் இசை!
"வாராரு... வாராரு... அழகர் வாராரு..." என்பது வெறும் திரைப்படப் பாடல் மட்டுமல்ல; மதுரையின் சித்திரைத் திருவிழா உணர்வுக்கு இசை வடிவம் கொடுத்த ஒரு பண்பாட்டு அடையாளம்!
Published : October 17, 2026 at 7:34 PM IST
மதுரை: விஜயகாந்த் நடித்த 'கள்ளழகர்' திரைப்படத்தில் இடம்பெற்ற "வாராரு... வாராரு... அழகர் வாராரு!" என்ற பாடல் தலைமுறைகள் கடந்தும் மதுரையின் அடையாளமாக ஒலிக்கும் தேனிசைத் தென்றல் தேவாவின் குரல். இந்தப் பாடலையும், மதுரை கள்ளழகர் திருவிழாவையும் ஒருபோதும் பிரிக்க முடியாது என்ற அளவிற்கு தேவாவின் இசை மதுரை மண்ணோடு கலந்துள்ளது.
தமிழ் திரையிசை உலகில் தனித்துவமான இசையமைப்பால் ரசிகர்களின் மனதில் நீங்கா இடம்பிடித்தவர் இசையமைப்பாளர் தேவா. இவரது இசையில் உருவான பல பாடல்கள் இன்றளவும், ரசிகர்களால் ரசிக்கப்பட்டு வரும் நிலையில், மதுரையின் சித்திரைத் திருவிழாவோடு இரண்டறக் கலந்துவிட்ட "வாராரு... வாராரு... அழகர் வாராரு..." என்ற பாடல் பக்தர்களுக்கும், மதுரை இளைஞர்களுக்கும், இன்றைக்கும் கூட 'வைப்' ஏற்படுத்தக் கூடிய ஒன்றாகும்.
ஒரு திரைப்படத்திற்காக உருவாக்கப்பட்டப் பாடல், ஒரு நகரத்தின் பாரம்பரியத் திருவிழாவின் அடையாளமாக மாறியிருப்பது தேவாவின் இசைப் பயணத்தில் குறிப்பிடத்தக்க சாதனை என்றே சொல்ல வேண்டும்.
'கள்ளழகர்' திரைப்படத்தில் இடம்பெற்ற பாடல்
நடிகர் விஜயகாந்த், நடிகை லைலா நடிப்பில், இயக்குநர் பாரதி இயக்கத்தில் 1999- ஆம் ஆண்டு வெளியான 'கள்ளழகர்' திரைப்படத்திற்கு இசையமைத்தவர் தேவா. இத்திரைப்படத்தில் இடம்பெற்ற "வாராரு... வாராரு... அழகர் வாராரு..." பாடலை தேவா மற்றும் எஸ்.ஏ. ராஜ்குமார் பாடியுள்ளனர். பாடலுக்கான வரிகளை கவிஞர் வைரமுத்து எழுதியுள்ளார்.
மதுரையின் புகழ்பெற்ற சித்திரைத் திருவிழாவையும், அழகரின் வருகையையும் மையமாகக் கொண்ட இந்தப் பாடல், அதன் தாள அமைப்பு, இசைக்கோர்வை, உற்சாகமான பாடல் வரிகள் ஆகியவற்றால் ரசிகர்களிடையே பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றது.
அழகரின் வருகையை அறிவிக்கும் இசை!
மதுரை அழகர்மலையில் உள்ள கள்ளழகர் கோயிலில் இருந்து சுந்தரராஜப் பெருமாள் கள்ளழகர் திருக்கோலத்தில் புறப்பட்டு மதுரைக்கு எழுந்தருள்வது சித்திரைத் திருவிழாவின் முக்கிய நிகழ்வாகும். அழகரின் வருகையைக் காணவும், அவர் வைகை ஆற்றில் இறங்கும் வைபவத்தில் பங்கேற்கவும், ஆண்டுதோறும் ஏராளமான பக்தர்கள் மதுரையில் திரள்கின்றனர். இந்தத் திருவிழாவின் உற்சாகத்தையும், கள்ளழகரை வரவேற்கும் பக்தர்களின் உணர்வுகளையும், பிரதிபலிக்கும் வகையில் அமைந்துள்ள "வாராரு... வாராரு... அழகர் வாராரு..." பாடல், மதுரையின் திருவிழா சூழலோடு இயல்பாகப் பொருந்திப் போனது தான் ஆச்சரியத்திலும் ஆச்சரியம்.
சித்திரைத் திருவிழா காலங்களில் இந்தப் பாடல் ஒலிக்கும்போது, கள்ளழகர் மதுரைக்கு எழுந்தருளும் காட்சியும், அவரை வரவேற்கும் பக்தர்களின் ஆரவாரமும், நினைவுக்கு வராமல் போகாது. இதனால், திரைப்படப் பாடல் என்ற நிலையைக் கடந்து, மதுரையின் பண்பாட்டு அடையாளங்களில் ஒன்றாக இப்பாடல் மாறியுள்ளது.
சென்னையின் கானா இசையைத் திரைப்படப் பாடல்களில் பிரபலப்படுத்திய இசையமைப்பாளர்களில் தேவாவுக்கு முக்கியப் பங்கு உண்டு. அதேநேரத்தில், அந்தந்தப் படங்களின் கதைக்களத்திற்கும், சூழலுக்கும் ஏற்ற வகையில் இசையமைப்பதிலும், அவர் தனித்துவம் பெற்றிருந்தார்.
இஸ்லாமியர்களையும் ஆட வைக்கும் பாடல்
மதுரை ராமராயர் மண்டபத்தைச் சேர்ந்த விளம்பர அறிவிப்பாளர் வைகை முத்து கூறுகையில், "மதங்கள் கடந்து கள்ளழகர் திருவிழா எப்படி சிறப்பு பெற்று விளங்குகிறதோ, அதுபோன்று தேவாவின் இசையில் வருகின்ற "வாராரு வாராரு அழகர் வாராரு..." என்ற பாடல் இஸ்லாம் மதத்தை சார்ந்தவர்களுக்கும் கூட வைப் ஏற்படுத்தவே செய்யும். மதுரையில் உள்ளவர்களுக்கு இது எளிதில் புரியும். 'கள்ளழகர்' திரைப்படத்திற்காக அவர் அமைத்த இசையில் இடம்பெற்ற இந்தப் பாடல், ஒரு குறிப்பிட்டப் பகுதியின் பாரம்பரியத்தையும், மக்களின் திருவிழா உணர்வையும், இசை மூலம் வெளிப்படுத்த முடியும் என்பதற்குச் சிறந்த எடுத்துக்காட்டாக அமைந்துள்ளது" என்றார்.
கள்ளழகர் திருவிழாவின் தேசிய கீதம்
வரலாறு மற்றும் மக்கள் பண்பாடு குறித்த ஆய்வாளர் தமிழினியாள் கூறுகையில், "எப்படி இந்தியாவுக்கும், அந்தந்த மாநிலங்களுக்கும் தேசிய கீதம் என்று ஒன்று இருக்கிறதோ அதுபோன்று மதுரை கள்ளழகர் திருவிழாவில் தேசிய கீதம் என்று இந்த பாடலை குறிப்பிடலாம். மதுரையில் தேவாவின் இசை நிகழ்ச்சி நடைபெற்றபோது இக்குறிப்பிட்ட பாடலை இரண்டு முறை பாடி ரசிகர்களின் வரவேற்பையும், மகிழ்ச்சி கொண்டாட்டத்தையும், எதிர்கொண்டதை தேவா பல மேடைகளில் பகிர்ந்து உள்ளார்" எனக் குறிப்பிட்டார்.
"இந்தப் பாடலால் நான் பிரபலமானேன்"– தேவா நெகிழ்ச்சி!
மதுரையில் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தபோது, "வாராரு... வாராரு... அழகர் வாராரு..." பாடல் தனக்குக் கிடைத்தப் பிரபலத்துடன் நெருங்கிய தொடர்புடையது என்று தேவா குறிப்பிட்டிருந்தார். இந்தப் பாடல் மூலமாகவே மக்களிடையே பெரிதும் பிரபலமானதாகக் கூறிய அவர், இதன் வெற்றிக்காக நடிகர் விஜயகாந்துக்கு நன்றிக்கடன் பட்டிருப்பதாகவும் தெரிவித்திருந்தார்.
இசையமைப்பாளரின் வாழ்க்கையில் நூற்றுக்கணக்கான பாடல்கள் இடம்பெற்றிருந்தாலும், மக்களின் நினைவில் நிலைத்திருக்கும் சில பாடல்களே அவரது கலைப் பயணத்திற்கு நிரந்தர அடையாளத்தை வழங்குகின்றன. அந்த வகையில், தேவாவின் இசைப் பயணத்தில் "வாராரு... வாராரு... அழகர் வாராரு..." பாடல் தனி இடத்தைப் பெற்றுள்ளது.
"வாராரு... வாராரு... அழகர் வாராரு..." என்பது வெறும் திரைப்படப் பாடல் மட்டுமல்ல; மதுரையின் சித்திரைத் திருவிழா உணர்வுக்கு இசை வடிவம் கொடுத்த ஒரு பண்பாட்டு அடையாளம்!