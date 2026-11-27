தமிழகத்தில் அரசியல் கருத்துக்களை ஏற்றுக் கொள்வதில் நாகரீகமற்ற தன்மை - விஜய் சேதுபதி
அரசியல் குறித்து நான் கூறும் கருத்துக்களால், எனது படங்கள் பாதிக்கப்பட கூடாது என நடிகர் விஜய் சேதுபதி கூறியுள்ளார்.
Published : November 27, 2026 at 7:22 PM IST
சென்னை: தமிழக அரசியலில் கருத்துக்களை ஏற்றுக் கொள்வதில் நாகரீகமற்ற தன்மை நிலவுவதாக நடிகர் விஜய் சேதுபதி தெரிவித்துள்ளார்.
இயக்குநர் மிஷ்கின் இயக்கத்தில் விஜய் சேதுபதி, ஸ்ருதிஹாசன் உள்ளிட்ட பலர் நடித்த 'டிரெயின்’ திரைப்படம் வரும் டிசம்பர் 4-ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது. ரயிலில் நடக்கும் கதையை மையமாக இந்த டிரெயின் திரைப்படம் உருவாகியுள்ளது. இந்த படத்திற்கான தனியார் யூடியூப் சேனலில் நடைபெற்ற ப்ரமோஷனில் இயக்குநர் மிஷ்கின் மற்றும் நடிகர் விஜய் சேதுபதி இருவரும் கலந்து கொண்டனர்.
அப்போது விஜய் சேதுபதியிடம், முதலமைச்சர் விஜய் உடனான பயணம் குறித்து கேட்ட போது, ”எனக்கு விஜய் சாரை நடிகராக தெரியும். நான் அவருடன் பணிபுரிந்துள்ளேன். அரசியல் என்பது அவர் போடும் திட்டங்களும், அதன் செயல்பாடுகளை பொறுத்துதான். அதனை அவ்வளவு வலுவாக உட்கார்ந்து பார்ப்பது நமது வேலை இல்லை. எனக்கு வேறு வேலை உள்ளது” என்றார்.
தொடர்ந்து விஜய் சேதுபதிக்கு அரசியல் ஆசை உள்ளதா? என நெறியாளர் கேட்ட போது, “அரசியல் என்பது ஆசை இல்லை, ஒரு சேவை. என்னால் முடிந்ததை நான் செய்கிறேன். அதுவே போதுமானதாக கருதுகிறேன். நான் இதுவரை 2 லட்சம் நபர்களுக்கு மேல் வேலை வாங்கி கொடுத்துள்ளேன். எங்கள் ஊரில் உள்ள குளத்தை தூர் வாரிக் கொடுத்தோம். மேலும் பலரை படிக்க வைக்கிறேன். இதுவே எனக்கு அரசியல் தான், இதுபோன்ற செயல்பாடுகள் மூலம் நான் திருப்தி அடைகிறேன்” என கூறினார்.
தற்போது உள்ள மாற்று அரசியலை எவ்வாறு பார்க்கிறீர்கள் என்ற கேள்விக்கு பதிலளித்த விஜய் சேதுபதி, “நாங்கள் படம் எடுத்துள்ளோம். எங்களுக்கு அரசியல் கருத்துக்கள் கூறுவதில் எந்த விதமான ஆட்சேபணையும் இல்லை. ஆனால் அதனை நாகரீகமாக ஏற்றுக் கொள்ளும் தன்மை இல்லை. எந்த ஆட்சியாக இருந்தாலும் இதே நிலை தான்.
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அரசியல் குறித்த கருத்தை முன்வைப்பதற்கு அதுகுறித்து கூர்ந்து கவனித்திருக்க வேண்டும், அவ்வாறு இல்லாமல் கருத்து கூறினால், அரை வேக்காட்டு தனமாக இருக்கும். எங்களது திரைப்படம் குறித்து கூர்ந்து கவனிக்கிறோம், பதில் கூறுகிறோம். மேலும் எனது கருத்தின் மீது வரும் விமர்சனங்கள் எனது படத்தை பாதிக்க கூடாது. ஆனால், இன்றைய சமூக வலைதளம் அப்படி இல்லை. ஒரு கேள்விக்கு பதில் கூறி எந்த பிரயோஜனமும் இல்லாத போது, அதனை கேட்பதில் எந்த பயனும் இல்லை” என கூறினார்.