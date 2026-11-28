டாம் ஹேங்க்ஸ் 'மகாராஜா' படத்தை பாராட்டியது ஆச்சர்யம் அளித்தது - விஜய் சேதுபதி
சமீபத்தில் மகாராஜா திரைப்படத்தை பார்த்த பிரபல ஹாலிவுட் நடிகர் டாம் ஹேங்க்ஸ், நடிகை சாச்சனாவையும், படத்தின் கதையையும் வெகுவாக பாராட்டினார்
Published : November 28, 2026 at 10:49 AM IST
சென்னை: நடிகர் டாம் ஹேங்க்ஸ், 'மகாராஜா' திரைப்படத்தை பாராட்டியது ஆச்சர்யத்தையும், அதிர்ச்சியையும் ஏற்படுத்தியது என நடிகர் விஜய் சேதுபது கூறியுள்ளார்.
நியூயார்க்கில் நடைபெற்ற எம்மி விருது விழாவில் பங்கேற்று விட்டு சென்னை திரும்பிய நடிகர் விஜய் சேதுபதி விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர், ”எம்மி விருது விழாவில் பங்கேற்றது எனக்கு எதிர்பாராத சர்ப்ரைஸ். அந்த நிகழ்ச்சியில் விருது அளிக்க சென்றது எனக்கு மிகப்பெரிய விஷயம், மிகுந்த மகிழ்ச்சியை அளித்தது” என்றார்.
விஜய் சேதுபதி நடிப்பில் மாபெரும் வெற்றி பெற்ற ’மகாராஜா’ திரைப்படத்தை ஹாலிவுட் நடிகர் டாம் ஹேங்க்ஸ் பாராட்டியுள்ளது குறித்து கேட்ட போது, ”கவிதா என்பவர் எனது நண்பர், அவர் அங்கு என்னைப் பற்றிப் பேசியுள்ளார். டாம் ஹேங்க்ஸ் மகாராஜா படத்தை பாராட்டியது குறித்து கவிதா என்னிடம் சொன்ன போது மிகவும் சந்தோஷமாக இருந்தது. எனக்கே இந்த செய்தி மிகப்பெரிய ஆச்சர்யத்தையும், அதிர்ச்சியையும் ஏற்படுத்தியது.
கவிதா டாம் ஹேங்க்ஸிடம் மகாராஜா உள்ளிட்ட மூன்று தமிழ்த் திரைப்படங்களைப் பரிந்துரை செய்துள்ளனர். அவற்றைப் பார்த்துவிட்டுத் தெரிவிக்குமாறு கூறியுள்ளார். நடிகர் டாம் ஹாங்க்ஸின் நடிப்பு தனக்கு மிகவும் பிடிக்கும். அவரைப் பற்றிய இந்தச் செய்தியைக் கேட்ட போது மிகுந்த மகிழ்ச்சியாக இருந்தது.
டாம் ஹாங்க்ஸ் மிகச் சிறந்த நடிகர். குறிப்பாக ’காஸ்ட் அவே’ திரைப்படத்தில் அவரது நடிப்பு மிகவும் பிடிக்கும். இந்தச் செய்தியைக் கேட்ட போது ஏற்பட்ட ஆச்சர்யத்தையும், அதிர்ச்சியையும் எப்படி விவரிப்பது என்றே தெரியவில்லை. எம்மி விருது விழா நிகழ்ச்சிக்கு எனது மகன் மற்றும் உதவியாளர் ரோஹனுடன் சென்றேன்” என கூறினார்.
இயக்குநர் நித்திலன் சாமிநாதன் இயக்கத்தில் கடந்த 2024 ஆம் ஆண்டு விஜய் சேதுபதி, சாச்சனா உள்ளிட்ட பலர் நடித்த ’மகாராஜா’ திரைப்படம் மெகா ஹிட் திரைப்படமாக அமைந்தது. மேலும் இந்த திரைப்படம் உலகளவில் பெரும் அங்கீகாரத்தை பெற்றது.
சமீபத்தில் மகாராஜா திரைப்படத்தை பார்த்த பிரபல ஹாலிவுட் நடிகர் டாம் ஹேங்க்ஸ், ’தன்னால் மகாராஜா படத்தில் நடித்த பெண்ணை பற்றிய நினைவில் இருந்து வெளி வர முடியவில்லை’ என நடிகை சாச்சனாவையும், படத்தின் கதையையும் வெகுவாக பாராட்டினார்.