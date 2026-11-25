எம்மி விருது வழங்கிய முதல் இந்திய நடிகர் - விஜய் சேதுபதிக்கு கிடைத்த மாபெரும் கௌரவம்
விஜய் சேதுபதி நடிப்பில் அடுத்ததாக ’ட்ரெயின்’, ’பாக்கெட் நாவல்’ மற்றும் ‘இஞ்சி வெல்லம்’ ஆகிய திரைப்படங்கள் வெளியாகவுள்ளது.
Published : November 25, 2026 at 12:11 PM IST
ஹைதராபாத்: எம்மி விருது வழங்கும் விழாவில் பங்கேற்று விருது வழங்கிய முதல் தென்னிந்திய நடிகர் என்ற சாதனையை விஜய் சேதுபதி படைத்துள்ளார்.
உலகளவில் தொலைக்காட்சி தொடர்களில் சிறந்து விளங்கும் கலைஞர்களை பாராட்டி எம்மி விருது வழங்கப்படுகிறது. மிகப்பெரும் கௌரவமாக கருதப்படும் இந்த விருது, கடந்த 1949ஆம் ஆண்டு முதல் ஆண்டுதோறும் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. அந்த வகையில் இந்த வருடம் 16 பிரிவுகளின் கீழ் 64 கலைஞர்கள் எம்மி விருதிற்கு பரிந்துரை செய்யப்பட்டனர்.
எம்மி விருதிற்கு பரிந்துரைக்கப்பட்ட இந்திய கலைஞர்கள்
இதில் இந்தியாவை சேர்ந்த நடிகர் வீர் தாஸ் 'Vir Das: Fool volume' என்ற நிகழ்ச்சிக்காக சிறந்த நகைச்சுவை கலைஞருக்கான பிரிவில் பரிந்துரை செய்யப்பட்டார். இதன்மூலம் வீர் தாஸ் மூன்றாவது முறையாக எம்மி விருதிற்கு பரிந்துரை செய்யப்பட்டார். இரண்டாவதாக சோனி லிவ் ஓடிடியில் வெளியான Real Kashmir Football Club என்ற தொடர் சிறந்த டிராமாவிற்கான பிரிவில் பரிந்துரை செய்யப்பட்டது.
விஜய் சேதுபதிக்கு கிடைத்த கௌரவம்
இந்நிலையில், அமெரிக்காவின் நியூயார்க் நகரில் கடந்த 23ஆம் தேதி நடைபெற்ற 54வது எம்மி விருது விழாவில் நடிகர் விஜய் சேதுபதி விருது வழங்கும் கௌரவத்தை பெற்றார். இதன்மூலம் எம்மி விருது வழங்கும் வாய்ப்பை பெற்ற முதல் இந்தியர் என்ற பெருமையை பெற்றார். இந்த விழாவில் நடிகர் விஜய் சேதுபதி தனது மகனுடன் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் கோட் சூட் உடையில், மிடுக்காக தோன்றினார்.
அப்போது செய்தியாளர்களின் கேள்விக்கு பதிலளித்த விஜய் சேதுபதி, எம்மி விருது வழங்கும் விழாவில் கலந்து கொண்டது இதுவே முதல் முறை. இந்த மேடையில் இந்தியாவை பிரநிதித்துவப்படுத்துவது பெருமையாக உள்ளது. முன்னதாக நியூயார்க் வந்துள்ளேன். ஆனால், இந்த பயணம் திடீரென சர்ப்ரைஸாக அமைந்தது” என கூறினார். அவருடன் விருது வழங்கிய கலைஞர்கள் பட்டியலில் சிம்மர், சிலியா இம்ரி, ஜே பராஃஹோ, குஸ் கென்வொர்த்தி, சோஃபி சார்லோட், ரோபி ஜிகே, மற்றும் டேவிட் சாஸ்லாவ் ஆகியோர் இடம்பெற்றிருந்தனர்.
Vijay Sethupathi makes history as the first Indian actor to present at the International Emmy Awards! The actor brought his signature style to the 54th International Emmy Awards in New York, making a stylish statement in a classic black suit styled by @ekalakhani .. His son Surya accompanied him. #IIFAUtsavam #VijaySethupathi #InternationalEmmyAwarda2026 @VijaySethuOffl— sridevi sreedhar (@sridevisreedhar) November 24, 2026
நடிகர் விஜய் சேதுபதி தமிழ், தெலுங்கு, ஹிந்தி ஆகிய மொழிகளில் பல படங்களில் நடித்துள்ளார். அடுத்ததாக மிஷ்கின் இயக்கத்தில் விஜய் சேதுபதி நடித்துள்ள ’ட்ரெயின்’ திரைப்படம் வரும் டிசம்பர் 4ஆம் தேதி வெளியாகிறது. தொடர்ந்து தியாகராஜா குமாரராஜா இயக்கத்தில் ’பாக்கெட் நாவல்’, மணிரத்னம் இயக்கத்தில் ’இஞ்சி வெல்லம்’ ஆகிய படங்கள் அடுத்தடுத்து வெளியாகிறது.