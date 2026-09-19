‘விஜய்யிடம் இருந்து வந்த போன் கால்’ - நடிகர் விஜய் சேதுபதி ஓபன் டாக்
இன்றைய இளையதலைமுறையினர் அரசியலை கவனிப்பதற்கு முதலமைச்சர் விஜய்தான் காரணம் என்று இயக்குநர் அட்லி தெரிவித்துள்ளார்.
Published : September 19, 2026 at 10:28 AM IST
சென்னை: ‘பத்தா’ படத்தின் இசை வெளியிட்டு விழாவின்போது, முதலமைச்சர் விஜய்யிடம் இருந்து தனக்கு அழைப்பு வந்தது என்று நடிகர் விஜய் சேதுபதி தெரிவித்தது தற்போது சமூக வலைதளங்களில் டிரெண்டாகி வருகிறது.
விஜய் சேதுபதி, லிஜோமோல் ஜோஸ் ஆகியோர் நடிப்பிலும், இசையமைப்பாளர் சாய் அபயங்கர் இசையிலும் உருவாகியுள்ள படம் ’பத்தா’ . 1980 காலகட்டங்களில் கதைக்களமாகக் கொண்டு இப்படம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இப்படத்தை நடுவுல கொஞ்சம் பக்கத்த காணோம் மற்றும் சீதக்காதி படங்களை இயக்கிய பாலாஜி தரணீதரன் இயக்குகிறார். இது விஜய் சேதுபதி – பாலாஜி தரணீதரன் கூட்டணியில் உருவாகும் மூன்றாவது திரைப்படமாகும்.
இப்படத்தை இயக்குநர் அட்லீ தயாரிக்கிறார். விஜய் சேதுபதி, பாலாஜி தரணிதரன் கூட்டணி மீண்டும் இணைவதால் ‘பத்தா’ திரைப்படத்தின் மீது எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. இப்படம் வருகிற அக்டோபர் 1-ஆம் தேதி உலகம் முழுவதும் திரையரங்குகளில் வெளியாக உள்ள நிலையில் படத்தின் இசை வெளியிட்டு விழா நிகழ்வு சோழிங்கநல்லூரில் உள்ள தனியார் கல்லூரி வளாகத்தில் நடைபெற்றது. இந்நிகழ்வில் பட குழுவினர் கலந்து கொண்டனர்.
ரஜினிகாந்தை பார்த்து பொறாமை
அப்போது பேசிய நடிகர் விஜய் சேதுபதி, “பத்தா திரைப்படம் வித்தியாசமாக வந்திருக்கிறது. நிச்சயம் உங்கள் அனைவருக்கும் பிடிக்கும் என நான் நம்புகிறேன்” எனக் கூறினார். அப்பொழுது நிகழ்ச்சி தொகுப்பாளர் எல்.இ.டி திரையில் திரை பிரபலங்களின் புகைப்படம் வரும் அவர்களை பற்றி உங்களுடைய கருத்துக்களை தெரிவிக்க வேண்டும் என கூறினார்.
அந்த வகையில் முதலாவதாக ஷாருக்கானின் புகைப்படம் திரையில் வந்தது. அதனை பார்த்து விஜய் சேதுபதி பேசியபோது, நான் கல்லூரி படித்த காலத்தில் வட இந்திய பெண் ஒருவரை காதலித்தேன். அந்த பெண்ணிற்கு ஷாருக்கான் மிகவும் பிடிக்கும். அந்த தருணத்தில் ஷாருக்கானுக்கு நான் ஏதாவது ஒன்று செய்ய வேண்டும் என நினைத்தேன். இருப்பினும் அது என்னால் அந்த காலகட்டங்களில் செய்ய முடியவில்லை. இப்பொழுது அவர் உடனே சேர்ந்து நடிக்கக் கூடிய வாய்ப்பு ஏற்பட்டது மகிழ்ச்சிகரமானதாக இருந்தது என்று கூறினார்.
தொடர்ந்து, இரண்டாவதாக எல்.இ.டி திரையில் ரஜினிகாந்த் புகைப்படம் வந்தது. அதைப் பார்த்து விஜய் சேதுபதி கூறியபோது, ரஜினிகாந்தை பார்த்து நான் பொறாமைப்படுகிறேன். ஏனெனில் ஜெயிலர் 2 திரைப்படத்தில் நான் ஒரு சிறிய கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கும் போது, என்னுடன் அவரும் நடித்தார். நாங்கள் இருவரும் பேசிக்கொண்டே இருக்கும் போது ரஜினி சார் வெற்றிலை போட வேண்டும் என இயக்குனர் கூறினார். அதற்கு கூட பலமுறை பயிற்சி எடுத்து அவர் நடித்தார். அவரை பார்க்கும் போது, நான் வேண்டி விரும்பி கேட்டுக் கொள்வது நான் இறக்கும் வரை சினிமாவில் நடித்துக் கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் என்று தெரிவித்தார்.
முதலமைச்சர் விஜய்யிடம் இருந்து வந்த போன் கால்
மூன்றாவதாக எல்.இ.டி திரையில் நடிகரும், முதலமைச்சருமான விஜய்யின் புகைப்படம் வந்தது. இதனைப் பார்த்து விஜய் சேதுபதி, மெர்சல் திரைப்பட காலகட்டத்தில் நான் அவரின் மகன் சஞ்சய்க்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் கூறினேன். அப்பொழுது விஜயையே என்னிடம் தொலைபேசியில் அழைத்து, நீங்கள் என்னுடைய மகனுக்கு வாழ்த்துக்கள் கூறியதற்கு நன்றி என தெரிவித்தார்.
அதனை அடுத்து நான் சஞ்சய்யை சந்திக்கும் போது உங்களுடைய வீட்டிலேயே பெரிய சூப்பர் ஸ்டார் இருக்கும்போது நான் கூறியதை பெரிய விஷயமாக உன்னுடைய தந்தையிடம் கூறியது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது என தெரிவித்தேன். மேலும் சஞ்சய்யின் திரைப்படமும் என்னுடைய திரைப்படத்துடன் இணைந்து வெளியாகிறது. அந்த படத்திற்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். சிக்மா திரைப்படம் நடக்கும்போது படப்பிடிப்பு தளத்திற்கு நான் சென்று ஒரு மணி நேரம் அனைவரிடமும் செலவழித்தேன் என்று கூறினார்.
இதனைத் தொடர்ந்து, நிகழ்ச்சி தொகுப்பாளர் நடிகர் விஜய் சேதுபதியிடம் நீங்கள் நடித்து ஹாலிவுட் வரை சென்றிருக்கக்கூடிய மகாராஜா திரைப்படம் குறித்து ஏதேனும் சொல்ல விரும்புகிறீர்களா என கேள்வி எழுப்பினார். அதற்கு விஜய் சேதுபதி பதிலளிக்கும் விதத்தில் பேசியதாவது, இதற்கு முழு காரணமும் இயக்குனர் நிகிலன் சாமிநாதன் அவருடைய எழுத்து பல நாடுகளின் எல்லைகளைக் கடந்து சென்று கொண்டிருக்கிறது.
அந்தப் படத்தின் தயாரிப்பாளரிடம் நான் ஒன்று சொல்லிக் கொள்ள விரும்புகிறேன். மகாராஜா இரண்டாம் பாகத்தில் கூட நான் சம்பளம் வாங்காமல் நடித்துக் கொடுக்கிறேன். எப்படியாவது ஹாலிவுட் திரைப்படத்தில் மேத்யூ மெக்கோனாஹே உடன் இணைந்து ஏதோ ஒரு கதாபாத்திரத்தில் நடிப்பதற்காக வாய்ப்பு வாங்கி தரச் சொல்லுங்கள். நான் ஹாலிவுட்-க்கு சென்று விடுகிறேன். இது நடக்குமா என்பது தெரியாது இருந்தபோதும் இது என்னுடைய விருப்பமாக இருக்கிறது” என பேசினார்.
இளைய தலைமுறையினரை அரசியலை கவனிக்க வைத்தவர் முதலமைச்சர் விஜய்
இதனைத் தொடர்ந்து, பத்தா திரைப்படத்தின் தயாரிப்பாளரான, இயக்குநர் அட்லி மேடையில் பேசியபோது, “பத்தா திரைப்படத்தின் கதையைக் கேட்ட உடனேவே பிடித்துப் போனது. விஜய் சேதுபதி, பாலாஜி தரணிதரன் கூட்டணி மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்த கூட்டணி. அந்த வகையில் இந்த படமும் மிகச் சிறந்த படமாக அமையும் என்பதில் எனக்கு மாற்று கருத்து இல்லை” என்று கூறினார்.
அட்லி பேசிக் கொண்டிருக்கும் போது கல்லூரி மாணவர்கள் தளபதி, விஜய், டிவிகே, என முழக்கமிட்டனர். அப்பொழுது அட்லியிடம் இன்றைய முதலமைச்சர் விஜய் குறித்து ஏதேனும் சொல்ல விரும்புகிறீர்களா என தொகுப்பாளர் கேள்வி கேட்க, அதற்கு பதிலளித்த அட்லி, “இன்றைய இளையதலைமுறை அரசியலை கவனிக்கிறாங்கன்னா அதுக்கு ஒரே காரணம் முதலமைச்சர் விஜய் தான்” எனக் கூறினார்.