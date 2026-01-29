எப்போ கூப்பிட்டாலும் ஹாலிவுட் படங்களில் நடிப்பேன் - நடிகர் விஜய் சேதுபதி ஜாலி பேச்சு
நடிகர் விஜய் சேதுபதி நடிப்பில் உருவான மௌனப் படமான 'காந்தி டாக்ஸ்' மகாத்மா காந்தியின் நினைவு தினமான நாளை (ஜன.30) திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது.
Published : January 29, 2026 at 9:45 PM IST
சென்னை: எப்போது கூப்பிட்டாலும் நான் ஹாலிவுட் படங்களில் நடிப்பேன். ஆனால் அவர்கள் கூப்பிட வேண்டுமே என நடிகர் விஜய் சேதுபதி ஜாலியாக பதிலளித்தார்.
விஜய் சேதுபதி, அரவிந்த் சாமி, அதிதி ராவ் ஹைதாரி ஆகியோர் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள 'காந்தி டாக்ஸ்' (Gandhi Talks) படம் நாளை (ஜனவரி 30) திரையரங்குகளில் வெளியாக உள்ளது. வசனங்களே இல்லாத சைலண்ட் படமாக 2023ஆம் ஆண்டு இந்திய திரைப்பட விழாவில் தேர்வான 'காந்தி டாக்ஸ்' சுமார் 2 வருடங்களுக்கு பிறகு திரைக்கு வரவுள்ளது. கமல்ஹாசன் நடிப்பில் 1987ஆம் ஆண்டு வெளிவந்த பேசும் படத்துக்குப் பிறகு, ஒரு மௌனப் படம் வெளியாவது, சினிமா ரசிகர்கள் மத்தியில் எதிர்பார்ப்பை உருவாக்கியுள்ளது.
இந்த நிலையில், சென்னை சாலிகிராமத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய நடிகர் விஜய் சேதுபதி, “கதை சொல்லும் விதம் எனக்கு பிடித்திருந்தது. ஆனால் இது ஒரு பெரிய ரிஸ்க் என்று பயந்துதான் கமிட் ஆனேன். எதற்கு இந்த படம் சவால் என்றால், ஏதாவது ஒரு காட்சியில் இங்கே பேசியிருக்கலாமே, ஏன் பேசவில்லை? என்று உங்களுக்கு தோன்றிவிடக்கூடாது என்பதில் கவனமாக இருந்தோம். நடிக்கும்போது ஒவ்வொரு அசைவையும் கணக்குப் போட்டு செய்தோம்” என்றார்.
மௌனப் படத்தில் வரிகளுடன் கூடிய பாடல்கள் எதற்கு என்ற கேள்விக்கு? “வியாபாரம் என்று ஒன்று இருக்கிறது. அதனால், பாடல்கள் படம் மக்களை சென்றடைய உதவும். மேலும், ஏ.ஆர். ரஹ்மானின் பின்னணி இசை என்பது இதில் பெரிய பலம். இது என்னுடையது அல்ல, இயக்குநர்களின் முடிவு. மேலும், இப்படத்தில் நாங்கள் (நடிகர்கள்) செய்த வேலை வெறும் 10 சதவீதம்தான், மீதி 90 சதவீதம் வேலை ரஹ்மான் சாருடையது. மௌனப் படத்திற்கு பின்னணி இசைதான் உயிர்” என்ற அவர், படத்தில் பணம் ஒரு முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. பணம் எப்போதுமே சத்தமாகப் பேசும், நம் சத்தத்தை மற்றவர்களுக்கு கேட்க வைக்கும் என்று படத்தின் கருப்பொருள் குறித்து பேசினார்.
அரவிந்த் சாமி குறித்து பேசிய விஜய் சேதுபதி, அரவிந்த் சாமி ஒரு தங்கமான மனுஷன். படப்பிடிப்பு தளத்தில் அவரே காரக்குழம்பு சமைத்து கொடுத்தார் என்று நெகிழ்ச்சியுடன் குறிப்பிட்டார். பிற மொழிகளில் நடிப்பது பற்றி கேட்டபோது, அது தனது கம்ஃபர்ட் ஜோனை உடைப்பதாகவும், புதிய மனிதர்களையும், கலாச்சாரத்தையும் புரிந்துகொள்ள உதவுகிறது. மேலும், எப்போது கூப்பிட்டாலும் நான் ஹாலிவுட் படங்கள் நடிப்பேன். ஆனால் அவர்கள் கூப்பிட வேண்டும். பாலிவுட் மற்றும் ஹாலிவுட் வாய்ப்புகள், பிற மொழிகளில் நடிப்பது தனக்கு ஒரு புதிய சுதந்திரத்தையும், பயத்தை உடைக்கும் அனுபவத்தையும் தருகிறது” என்றார்.
இதற்கு முன்பு மௌனமான திரைப்படமான பேசும் படத்தின் கதாநாயகன் கமல ஹாசனை உங்கள் திரைப்படத்தை பார்க்க அழைப்பீர்களா? என்ற கேள்விக்கு, “அதனை தயாரிப்பு நிறுவனம்தான் முடிவு செய்ய வேண்டும். இதற்கு நான் பதில் சொன்னால் சரியாக இருக்காது” என்றார்.