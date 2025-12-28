ETV Bharat / entertainment

இனி என் வாழ்க்கை முழுவதும் அவர்களுக்காகவே! - மலேசியாவில் மெகா திட்டத்தை அறிவித்த விஜய்

ஹெச்.வினோத் இயக்கத்தில் விஜய் நடித்துள்ள 'ஜனநாயகன்' திரைப்படம் வரும் ஜனவரி 9-ம் தேதி உலகமெங்கும் திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது.

ஜனநாயகன் பட போஸ்டர்
ஜனநாயகன் பட போஸ்டர் (FILM POSTERS)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 28, 2025 at 7:44 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: கடந்த 33 ஆண்டுகளாக ரசிகர்கள் என்னுடன் இருந்திருக்கிறார்கள்; இனி வரக்கூடிய 33 ஆண்டு காலம் அவர்களுக்காக வாழ வேண்டும் என்று தற்போது முடிவெடுத்திருக்கிறேன் என்று நடிகர் விஜய் உணர்ச்சி பொங்க பேசினார்.

தமிழ் திரையுலகின் நான்காம் தலைமுறை நடிகர்களில் முன்னணி நட்சத்திரங்களில் ஒருவராக திகழும் விஜய், 'ஜனநாயகன்' படத்தில் தற்போது நடித்துள்ளார். பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு, இந்த திரைப்படம் வரும் ஜனவரி 9-ம் தேதி உலகமெங்கும் திரையரங்குகளில் வெளியாக உள்ளது.

தான் தீவிர அரசியலில் இறங்கி உள்ளதால், ஜனநாயகன் தான் நடிக்கும் கடைசி திரைப்படம் என்று விஜய் பகிரங்கமாக அறிவித்திருந்ததால் இந்தப் படத்திற்கு அவரது ரசிகர்கள் மத்தியில் எதிர்பார்ப்பு எகிறியுள்ளது.

இந்த நிலையில், ஜனநாயகன் இசை வெளியீட்டு விழா, மலேசியா தலைநகர் கோலாலம்பூரில் உள்ள புக்கிட் ஜலீல் பல்நோக்கு விளையாட்டரங்கில் நேற்றிரவு நடைபெற்றது.

ஒரு திருவிழாவை போல் பல்லாயிரக்கணக்கான ரசிகர்கள் திரண்டிருந்த விழா அரங்கில், அவர்களின் பலத்த கரவொலிக்கு மத்தியில் விஜய் பேசினார். அப்போது அவர், கடந்த 33 ஆண்டுகளாக ரசிகர்கள் என்னுடன் இருந்திருக்கிறார்கள்; இனி வரக்கூடிய 33 ஆண்டு காலம் அவர்களுக்காக வாழ வேண்டும் என்று நான் தற்போது முடிவெடுத்திருக்கிறேன்" என்று விஜய் உணர்ச்சி பொங்க பேசினார்.

எனது இறுதிப் படத்திற்கான ஆடியோ வெளியீட்டு விழா மற்றும் இசை நிகழ்ச்சியை நடத்துவது உண்மையிலேயே சிறப்பு வாய்ந்ததாக உணர்கிறேன். ஒரு பெரிய கடலில் ஒரு சிறிய மணல் வீட்டைக் கட்ட வேண்டும் என்ற ஆசையில் நான் சினிமாவுக்குள் நுழைந்தேன். ஆனால் என் ரசிகர்கள் அதை ஒரு பெரிய கோட்டையாக மாற்றினர்.

ஜனநாயகன் இசை வெளியீட்டு விழாவில் விஜய்
ஜனநாயகன் இசை வெளியீட்டு விழாவில் விஜய் (Let's X OTT GLOBAL X Page)

எனக்காக திரையரங்கில் நின்ற ரசிகர்களுக்கு என்னுடைய பிரச்சனை ஏதேனும் வரக்கூடிய பட்சத்தில் அவர்களினுடைய வீட்டிற்கு முன்பு போய் நிற்பவன் தான் இந்த விஜய். அதேபோல எனக்காக எல்லாவற்றையும் விட்டுக் கொடுத்த ரசிகர்களுக்காக சினிமாவையே விட்டுக் கொடுக்க நான் தயாராகிவிட்டேன் என்றும் விஜய் கூறினார்.

குட்டிக் கதை

இந்த நேரத்தில் உங்கள் அனைவருக்கும் ஒரு குட்டி கதை சொல்ல சொல்லப் போகிறேன். அதாவது கர்ப்பிணிப் பெண் ஒருவர் ஆட்டோவில் ஏறி மருத்துவமனை சென்றார். அப்போது மழை அதிகமாக பெய்து கொண்டிருக்கிறது. ஆட்டோ ஓட்டுநர் தன்னிடம் இருந்த குடையை கர்ப்பிணி பெண்ணிடம் கொடுத்து விடுகிறார். அதற்கு அந்த பெண், நீங்கள் யார் என்று தெரியாது; இந்த குடையை எப்படி உங்களிடம் திருப்பிக் கொடுப்பது என கேட்டார். அதற்கு ஆட்டோ ஓட்டுனரோ சிரமப்படுகிற வேற யாருக்காவது குடையை கொடுத்து விடுங்கள் என கூறியிருக்கிறார்.

அந்த கர்ப்பிணியும் மருத்துவமனை சொல்லக்கூடிய சூழலில் வயதான பெரியவர் மழையில் நடுங்கிக் கொண்டிருந்தார். அவரிடம் குடையை கொடுத்திருக்கிறார். அதனைத் தொடர்ந்து வயதான பெரியவர் பூ விற்கக் கூடிய பெண்ணிற்கு அந்தக் குடையை கொடுத்திருக்கிறார். பூவிற்கும் பெண்ணோ அதனை பள்ளி சீருடையில் நனைந்து வந்த பெண்ணிற்கு கொடுத்திருக்கிறார். அந்தப் பள்ளி மாணவி நடந்து சென்றபோது அவரின் வீட்டருகே மாணவியின் தந்தையோ தன்னுடைய மகள் மழையில் நனைந்து விடுவாளே என நினைத்துக் கொண்டிருக்கையில், அவரது மகளே குடையுடன் மழையில் நனையாமல் வந்திருக்கிறார். இறுதியில் ஆரம்பத்தில் சொன்ன ஆட்டோ டிரைவர் தான் அந்த மகளுடைய தந்தை. எனவே நம்மால் முடிந்தவரை பிறருக்கு சிறிய சிறிய உதவியை செய்தால் வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் என்று விஜய் சொன்ன குட்டிக்கதையை கேட்டு அரங்கமே கரவொலியில் அதிர்ந்தது.

யாரையும் கஷ்டபடுத்த இல்லை இந்த வாழ்க்கை

விழாவில் மேலும் பேசிய அவர், வெள்ளத்தில் தவிப்பவருக்கு நீங்கள் படகு கொடுத்தால் பாலைவனத்தில் நீங்கள் தவிக்கின்ற சூழலில், அது நிச்சயமாக ஒட்டகமாக மாறி உங்கள் முன்னிற்கும். யாராவது ஒருவரை நீங்கள் பழி வாங்கினால் அன்றைய தினம் உங்களுக்கு மகிழ்ச்சியாக இருக்கும். ஆனால் அந்த மனிதரை மன்னித்து நீங்கள் விட்டுவிட்டால் வாழ்நாள் முழுவதும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கும். யாரையும் கஷ்டப்படுத்துவதற்கோ அவமானப்படுத்துவதற்கோ பழிவாங்குவதற்கோ இல்லை இந்த வாழ்க்கை என்றார்.

விழாவில் விஜயின் பெற்றோருடன் பாடகி அனுராதா ஸ்ரீரா
விழாவில் விஜயின் பெற்றோருடன் பாடகி அனுராதா ஸ்ரீராம் (Let's X OTT GLOBAL X Page)

நண்பர் அஜித்

இன்றைய நிகழ்விற்கான ஹீரோவாக இருப்பது இசையமைப்பாளர் அனிருத். அந்த வகையில் அனிருத்துக்கு நான் புதிய பெயர் வைக்கிறேன். மியூசிக் டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர் (MDS). அந்தக் கடைக்கு நீங்கள் போனால் எல்லாவிதமான பாடல்களும் கிடைக்கும்.

மேலும் மலேசியான்னு சொன்னாலே நண்பர் அஜித்தோட 'பில்லா' ஞாபகத்துக்கு வரும். இந்த இடத்தில் என்னுடைய படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா நடந்திருப்பது மகிழ்ச்சியளிக்கிறது என்று விஜய் பேசினார்.

விழாவின் முடிவில் விஜய் நடனமாடி தமது ரசிகர்களை உற்சாகப்படுத்தினார்.

பிரமாண்டமாக நடைபெற்ற இந்த விழாவில் ஜனநாயகன் திரைபடத்தின் இயக்குநர் ஹெச்.வினோத், இசையமைப்பாளர் அனிருத் ரவிச்சந்திரன், படத்தில் நடித்திருக்க கூடிய நடிகைகள் பூஜா ஹெக்டே, மமிதா பைஜூ, பிரியாமணி, நடிகர்கள் பாபி தியோல், பிரகாஷ்ராஜ், பாடலாசிரியர் விவேக், பாடகிகள் அனுராதா ஸ்ரீராம், ஆண்ட்ரியா, சைந்தவி, பாடகர்கள் விஜய் யேசுதாஸ், எஸ்பிபி சரண், ஹரிச்சரண், ஹரிஷ் ராகவேந்திரா உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.

விழா மேடையில் நடிகை பிரியாமணி
விழா மேடையில் நடிகை பிரியாமணி (Let's X OTT GLOBAL X Page)

இயக்குநர்கள் நெல்சன்,அட்லி, லோகேஷ் கனகராஜ் நடிகர்கள் நாசர், சுதீப், விஜயின் தந்தையும் இயக்குனருமான எஸ்.ஏ சந்திரசேகர், விஜயின் தாயார் சோபா சந்திரசேகர் உள்ளிட்டோரும் விழாவில் சிறப்பு விருந்தினர்களாக கலந்து கொண்டனர்.

தமிழக சட்டமன்றத்துக்கு இன்னும் சில மாதங்களில் பொதுத் தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இந்த தேர்தலை வெற்றிகரமாக எதிர்கொள்ள விஜயும், அவரது தலைமையிலான தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் நிர்வாகிகள் மற்றும் தொண்டர்களும் தீவிரமாக தயாராகி வருகின்றனர். இந்த நிலையில் அடுத்த 33 ஆண்டுகளுக்கான தமது திட்டம் என்ன என்பது குறித்து மலேசியாவில் நடைபெற்ற சினிமா இசை வெளியீட்டு விழா விஜய் பேசியுள்ளது அரசியல் ரீதியாக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த முடிவாக பார்க்கப்படுகிறது.

TAGGED:

KUALA LUMPUR MALAYSIA
JANA NAYAGAN AUDIO RELEASE FUNCTION
TVK VIJAY
ஜனநாயகன் ஆடியோ லான்ச் மலேசியா
VIJAY MALAYSIA AUDIO LAUNCH

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.