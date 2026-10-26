விஜய் தேவரகொண்டா குறித்த விமர்சனங்களுக்கு நடிகை ராஷ்மிகா மந்தனா பதிலடி
"பிறரின் வாழ்க்கையை விமர்சிப்பதைவிட அவர்களின் மகிழ்ச்சியை மதிக்கக் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும்" என தனது கணவர் குறித்து எழுந்த விமர்சனங்களுக்கு ராஷ்மிகா மந்தனா பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.
Published : October 26, 2026 at 10:48 PM IST
சென்னை: "தங்களது உறவை யாரிடமும் நிரூபிக்க வேண்டிய அவசியமில்லை" என நடிகர் விஜய் தேவரகொண்டா குறித்த விமர்சனங்களுக்கு நடிகை ராஷ்மிகா மந்தனா பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.
நடிகை ராஷ்மிகா மந்தனா மற்றும் அவரது கணவரும், நடிகருமான விஜய் தேவரகொண்டா ஆகியோர் கரண் ஜோஹர் தொகுத்து வழங்கிய ‘காஃபி வித் கரண்’ நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றிருந்தனர். அப்போது, தங்களது காதல் மற்றும் திருமண வாழ்க்கை குறித்து மனம் திறந்துப் பேசியுள்ளனர்.
அந்த நிகழ்ச்சியில் பேசிய நடிகர் விஜய் தேவரகொண்டா, "என்னைத் திருமணம் செய்துக் கொள்ளுங்கள் என்று நடிகை ராஷ்மிகா மந்தனா, 100 முறையாவது கெஞ்சியிருப்பார். அவருடைய வற்புறுத்தலின்பேரில் தான் திருமணம் நடைபெற்றது" என்று நகைச்சுவையாகத் தெரிவித்திருந்தார்.
இதுதொடர்பான காணொளி இன்ஸ்டாகிராம், ஃபேஸ்புக், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலானது. ராஷ்மிகா மந்தனா தனது காதலை நிரூபிக்க வேண்டிய நிலைக்குத் தள்ளப்பட்டாரா என்றும், அவரை அவமதிக்கும் வகையில் பேசியதாகவும் விஜய் தேவரகொண்டாவின் பேச்சுக்கு எதிர்ப்புத் தெரிவித்து சமூக வலைத்தளங்களில் ரசிகர்கள் பதிவிட்டு வருகின்றனர்.
🫰🏻🫶🏻♥️ https://t.co/nQ3W0DYf0K— Rashmika Mandanna (@iamRashmika) October 26, 2026
அதேபோல், விஜய் தேவரகொண்டாவின் பேச்சு ஆணாதிக்க மனநிலையை வெளிப்படுத்துவதாக உள்ளதாக சில பெண் ரசிகர்களும் எதிர்ப்புத் தெரிவித்து வருகின்றனர். இந்த விமர்சனத்திற்கு நடிகையும், நடிகர் விஜய் தேவரகொண்டாவின் மனைவியுமான ராஷ்மிகா மந்தனா முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளார்.
இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "எங்களது நேர்காணலை முன்வைத்து பலரும் தேவையற்ற விமர்சனங்களை முன்வைத்து வருகின்றனர். எங்களது தனிப்பட்ட வாழ்க்கை குறித்து கருத்து தெரிவிப்பதற்கு அனைவருக்கும் உரிமை இருந்தாலும், தற்போது நடைபெற்று வரும் விவாதங்கள் ஆரோக்கியமான கருத்துப் பரிமாற்றமாக இல்லாமல், ஒருவரை குறிவைத்து தாக்கும் வகையில் இருக்கின்றன. எங்களது நேர்காணலில் இடம்பெற்ற உரையாடலின் உண்மையான நோக்கம் பலருக்குப் புரியவில்லை; சிலர் தங்களுக்குப் பிடித்தமான கண்ணோட்டத்தில் மட்டுமே விஷயங்களைப் பார்க்கின்றனர்.
மேலும், திருமணம் குறித்து எங்களுக்குள் நடைபெற்ற உரையாடல் உண்மைதான்; ஆனால் அது ஆடம்பரமான காதல் வெளிப்பாட்டையோ அல்லது பிரம்மாண்டமான திருமணக் கோரிக்கையையோ பற்றியது அல்ல; ஒருவரையொருவர் புரிந்துகொள்வதற்கும், வாழ்க்கையின் மகிழ்ச்சிகள் மற்றும் சவால்களுக்கு மத்தியில் தங்களது உறவு சரியானதுதானா என்பதை உறுதிப்படுத்திக்கொள்வதற்கும் இருவரும் நேரம் எடுத்துக் கொள்ள விரும்பினோம்.
தான் விரும்பியதைத் தெளிவாக அறிந்திருந்தேன்; அதேநேரத்தில் வாழ்க்கையின் நடைமுறை சார்ந்த விஷயங்களைச் சிந்தித்துப் பார்க்க தனது துணை நேரம் கேட்டதும் இயல்பானதே; இதனால் எங்களது காதலில் எந்த மாற்றமும் ஏற்படவில்லை, இருவரும் ஒருவரையொருவர் தேர்ந்தெடுத்து வாழ்க்கையை முன்னெடுத்துச் செல்ல முடிவு செய்தோம். திருமணம் என்பது முழங்காலிட்டு காதலை வெளிப்படுத்துவது அல்லது விரலில் மோதிரம் அணிவிப்பது மட்டுமல்ல; இருவரும் இணைந்து வாழ்க்கையையும், எதிர்காலத்தையும் கட்டமைப்பதே அதன் உண்மையான அர்த்தம்.
தனது துணையைத் தீவிரமாகக் காதலிப்பதில் எந்தத் தவறும் இல்லை; வாழ்க்கை முழுவதும் உடன் பயணிக்கப் போகும் ஒருவரை நேசிப்பது இயல்பான விஷயமே; நாங்கள் இருவரும் தங்களது வாழ்க்கையைத் தங்களது விருப்பத்தின்படியும், சொந்த முயற்சியினாலும் உருவாக்கியுள்ளோம். தொடர்ந்து ஒருவரையொருவர் தேர்ந்தெடுத்து வாழ்க்கையின் இறுதிவரை ஒன்றாகப் பயணிக்க விரும்புகிறோம்.
எங்களது காதல் மற்றவர்களின் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு ஏற்ப அமையவில்லை என்றாலும், அதற்காகத் தங்களது உறவை யாரிடமும் நிரூபிக்க வேண்டிய அவசியமில்லை; காதலை நம்புபவர்கள் தங்களுக்கான அன்பைக் கண்டறிய வேண்டும்; பிறரின் வாழ்க்கையை விமர்சிப்பதைவிட அவர்களின் மகிழ்ச்சியை மதிக்கக் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும்" என்று ராஷ்மிகா மந்தனா குறிப்பிட்டுள்ளார்.