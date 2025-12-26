‘ஜனநாயகன்’ இசை வெளியீட்டு விழா; மலேசியாவுக்கு பறந்த நடிகர் விஜய்
நடிகர் விஜய் சென்னையில் இருந்து தனி விமானம் மூலம் மலேசியாவிற்கு புறப்பட்டுச் சென்றார்.
Published : December 26, 2025 at 12:31 PM IST
சென்னை: ‘ஜனநாயகன்’ படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழாவில் பங்கேற்பதற்காக நடிகர் விஜய் சென்னை விமான நிலையத்தில் இருந்து இன்று மலேசியாவுக்கு புறப்பட்டார்.
விஜய் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள ‘ஜனநாயகன்’ பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு வரும் ஜனவரி 9-ம் தேதி உலகெங்கும் வெளியாக உள்ளது. அதற்கு முன்னோட்டமாக இந்த திரைப்படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா மலேசியா தலைநகர் கோலாலம்பூரில் நாளை (டிச.27) நடைபெற உள்ளது. இந்த விழாவில் பங்கேற்பதற்காக நடிகர் விஜய் இன்று சென்னை விமான நிலையம் வருகை புரிந்தார். அங்கிருந்து தனி விமானம் மூலம் அவர் மலேசியாவிற்கு புறப்பட்டு சென்றார்.
அவரைத் தொடர்ந்து, இசையமைப்பாளர் அனிருத் மற்றும் படக்குழுவினர் விமான நிலையத்திற்கு வருகை புரிந்தனர். அப்போது செய்தியாளர்களிடம் பேசிய இசையமைப்பாளர் அனிருத், "மலேசியாவில் நடைபெறும் ஜனநாயகன் படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழாவில் கலந்து கொள்ள ஆர்வமாக உள்ளேன். அந்த நிகழ்ச்சியில் சுமார் 80 ஆயிரம் பேர் கலந்து கொள்ள உள்ளனர். இதுதான் விஜயின் கடைசி திரைப்படம். எங்கள் இருவர் கூட்டணியில் வந்துள்ள அனைத்து பாடல்களையும் ரசிகர்கள் வரவேற்றுள்ளனர்" என்றார்.
முன்னதாக, ஜனநாயகன் படத்தில் இசை வெளியீட்டு விழாவில் பங்கேற்பதற்காக, தவெக பொதுச் செயலாளர் புஸ்ஸி ஆனந்த், இயக்குநர் நெல்சன் உள்ளிட்டோர் மலேசியாவிற்கு புறப்பட்டுச் சென்றனர்.
நடிகர் விஜய் கடந்த 2024, பிப்ரவரி 2 ஆம் தேதி ’தமிழக வெற்றிக் கழகம்’ எனும் அரசியல் கட்சியை தொடங்கினார். கட்சி தொடங்கிய நாளன்று, 'ஜனநாயகன்' தனது கடைசி படம் என்றும் இதன் பிறகு திரைத்துறையில் நடிக்காமல் முழுநேர அரசியலில் ஈடுபட உள்ளதாகவும் அறிவித்தார். ஜனநாயகன் விஜயின் கடைசி திரைப்படம் என கூறப்படுவதால், இப்படம் ரசிகர்கள் இடையே பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. சமீபத்தில் ஜனநாயகன் படத்திலிருந்து ’தளபதி கச்சேரி’, ’ஒரு பேரே வரலாறு’ என்ற இரண்டு பாடல்கள் வெளியாகி ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்றது.
’ஜனநாயகன்' படப்பிடிப்பு முதல் ஆடியோ லான்ச் வரை
ஜனநாயகன் திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பு கடந்த 2024 அக்டோபர் மாதம் தொடங்கிய நிலையில், கடந்த மே மாதம் விஜய் நடிக்கும் காட்சிகள் நிறைவடைந்தன. 'கோட்' படத்திற்கு பிறகு ஜனநாயகன் படத்திலும் விஜய் இரட்டை வேடங்களில் நடிப்பதாக கோலிவுட் வட்டாரத்தில் கிசுகிசுக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்தப் படம் விஜய்யின் அரசியல் பயணத்திற்கு ஒரு முன்னோட்டமாகவும் இருக்கும் என்றும், விஜய்யின் அரசியல் சித்தாந்தம் பேசம் படமாக இருக்கலாம் எனவும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
அதற்கேற்றாற்போல் கடைசியாக வெளியான 'ஜனநாயகன்' படத்தின் ‘ஒரு பேரே வரலாறு’ பாடல் வரிகள் அமைந்துள்ளன என்று விஜய் ரசிகர்கள் சிலாகிக்கின்றனர். தீவிர அரசியலில் இறங்கியுள்ள விஜய் நடிக்கும் கடைசிப் படம் என்பதால், விஜய் ரசிகர்கள் மத்தியில் ஜனநாயகன் படத்திற்கான எதிர்பார்ப்பு இப்போதே எகிறியுள்ளது.
ஹெச்.வினோத் இயக்கத்தில் விஜய் நடித்துள்ள ‘ஜனநாயகன்’ தமிழர் திருநாளாம் பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு வருகிற ஜனவரி 9 ஆம் தேதி உலகெங்கும் திரையரங்குகளில் வெளியாக உள்ளது. கேவிஎன் நிறுவனம் தயாரித்துள்ள இப்படத்தில் பூஜா ஹெக்டே, மமிதா பைஜூ, பிரியாமணி, கௌதம் மேனன், நரேன் உள்ளிட்ட பல திரை பிரபலங்கள் நடித்துள்ளனர். பிரபல இசை அமைப்பாளர் அனிருத் இந்த படத்திற்கு இசை அமைத்துள்ளார். படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா மலேசிய தலைநகர் கோலாம்பூரில் நாளை நடைபெற உள்ளது.