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வாழ்க்கையை மகிழ்ச்சியாக அணுக வேண்டும் - நடிகர் விஜய் ஆண்டனி

விளையாட்டு எவ்வாறு உடலை சீர்படுத்துகிறதோ, அதேபோல் மனதையும் சீர்படுத்தும் என்று விஜய் ஆண்டனி தெரிவித்தார்.

நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற நடிகர் விஜய் ஆண்டனி மற்றும் சூரி
நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற நடிகர் விஜய் ஆண்டனி மற்றும் சூரி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 3, 2026 at 4:47 PM IST

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சென்னை: வாழ்க்கையை விளையாட்டுத்தனமாகவும், மகிழ்ச்சியாகவும் அணுக வேண்டும் என நடிகர் விஜய் ஆண்டனி தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை பெரியமேட்டில் உள்ள நேரு விளையாட்டு அரங்கில், சென்னை மாவட்ட மாஸ்டர்ஸ் தடகள சங்கம் சார்பில், மாஸ்டர்ஸ் அத்லெடிக் ஃபெடரேஷன் ஆஃப் இந்தியாவுடன் இணைந்து சென்னை மாவட்ட மாஸ்டர்ஸ் தடகளப் போட்டி-2026 நடைபெற்றது.

இதில் 30 வயது முதல் 100 வயதுக்கு மேற்பட்டோர் வரை பல்வேறு வயது பிரிவுகளில் வீரர், வீராங்கனைகள் பங்கேற்றனர். ஓட்டப்பந்தயம், தடை தாண்டுதல், நடைப்போட்டி, தாண்டுதல் மற்றும் எறிதல் உள்ளிட்ட பல்வேறு தடகளப் போட்டிகள் ஆண்கள் மற்றும் பெண்களுக்கு நடத்தப்பட்டன.

போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற வீரர், வீராங்கனைகளுக்கு நடிகர்கள் சூரி, விஜய் ஆண்டனி மற்றும் சிறப்பு விருந்தினர்கள் விருதுகள் மற்றும் சான்றிதழ்களை வழங்கி பாராட்டினர்.

‎நிகழ்ச்சியில் பேசிய நடிகர் விஜய் ஆண்டனி, ”தற்போதைய வாழ்க்கை சூழலில் வேலை மற்றும் பல்வேறு அழுத்தங்கள் காரணமாக பலருக்கு விளையாட நேரம் இல்லை. அதனால், வாழ்க்கையையே விளையாட்டாக எடுத்துக்கொண்டு மனதை வலுவாக வைத்துக்கொள்ள வேண்டும்.

விளையாட்டு எவ்வாறு உடலை சீர்படுத்துகிறதோ, அதேபோல் மனதையும் சீர்படுத்தும். வாழ்க்கை முழுவதையும் விளையாட்டுத்தனமாகவும், மகிழ்ச்சியாகவும் அணுக வேண்டும். சிறு குழந்தைகள் மட்டுமே விளையாட வேண்டும் என்றில்லை, அனைத்து வயதினரும் விளையாட்டில் ஈடுபட வேண்டும்” எனத் தெரிவித்தார்.

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தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியில் பேசிய நடிகர் சூரி, ”இந்தப் போட்டியில் பங்கேற்றவர்களை பார்க்கும்போதே அவர்கள் ஆரோக்கியமாகவும் உற்சாகமாகவும் இருப்பது தெரிகிறது. இதனைப் பார்ப்பற்கே மகிழ்ச்சியாக உள்ளது. வயது அதிகரிக்கலாம்; ஆனால் முயற்சிக்கும் நம்பிக்கை குறையக்கூடாது என்பதற்கு இந்தப் போட்டியில் பங்கேற்றவர்கள் எடுத்துக்காட்டாக உள்ளனர்.

20 வயதில் ஆரோக்கியமாக இருப்பதைவிட, 60 வயதிலும் ஆரோக்கியமாகவும் உற்சாகமாகவும் இருப்பதே மிகப்பெரிய விஷயம். இன்றைய காலகட்டத்தில் இளைஞர்கள் போதைப்பொருள் பழக்கத்திற்கு அடிமையாகும் நிலையில், 75 வயதான பெண் ஒருவர் ஓடி வெற்றி பெற்றிருப்பது மிகுந்த மகிழ்ச்சியை அளிக்கிறது. இதுபோன்ற நிகழ்வுகள் ஆரோக்கியத்தின் முக்கியத்துவத்தை அடுத்த தலைமுறைக்கு எடுத்துச் செல்லும்" என்றார்.

மேலும், நடிகர் சூரி விடுதலை திரைப்படத்தில் காவல்துறை கதாபாத்திரத்தில் நடித்ததை வாழ்நாள் முழுவதும் பெருமைப்படும் அனுபவமாகக் குறிப்பிட்டதுடன், காவல்துறையினரின் பணிச்சுமை மற்றும் சிரமங்களை அந்த திரைப்படத்தின் மூலம் புரிந்துகொண்டதாகவும், அந்த வாய்ப்பை வழங்கிய இயக்குநர் வெற்றிமாறனுக்கு நன்றி தெரிவித்தார்.

TAGGED:

MASTERS ATHLETICS COMPETITION 2026
VIJAY ANTONY AND SOORI SPEECH
விஜய் ஆண்டனி பேட்டி
VIJAY ANTONY PERSPECTIVE ON SPORTS

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