‘நூறு சாமி’ படத்தில் ஹீரோ என்ட்ரியே இப்போது தான் - விஜய் ஆண்டனி கதாபாத்திரம் குறித்து இயக்குநர் சசி
இதுவரை தான் நடித்த படங்களிலேயே இந்த படத்தில் தான் லகுவான மனம் கொண்ட கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருப்பதாக விஜய் ஆண்டனி கூறியுள்ளார்.
Published : June 20, 2026 at 9:58 AM IST
சென்னை: ‘நூறு சாமி’ படத்தில் இடைவேளைக்கு பிறகு தான் கதாநாயகன் வருவார் என விஜய் ஆண்டனி கதாபாத்திரம் குறித்து கூறியுள்ளார் இயக்குநர் சசி.
‘பிச்சைக்காரன்' படத்தின் மெகா வெற்றிக்குப் பிறகு இயக்குநர் சசி - விஜய் ஆண்டனி கூட்டணியில் உருவாகியுள்ள திரைப்படம் ‘நூறு சாமி'. இதில் சுவாசிகா, லிஜோமோல் ஜோஸ், கருணாஸ், அஜய், திஷன்காவ்யா, அனில், அருள்தாஸ், முனீஸ்காந்த், பாலாஜி சக்திவேல், பக்ஸ் (பகவதி பெருமாள்) ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.
‘நூறு சாமி’ திரைப்படம் நேற்று (ஜூன் 19) தமிழ்நாடு முழுவதும் வெளியானது. இந்நிலையில் படத்தின் செய்தியாளர் சந்திப்பு சென்னையில் நடைபெற்றது. இதில் படக்குழுவினர் கலந்துகொண்டனர். அப்போது இயக்குநர் சசி பேசுகையில், “இந்தப் படத்தில் இருக்கக்கூடிய காட்சிகள் அனைத்துமே உண்மை சம்பவம். இருப்பினும், திரைப்படத்திற்கு தகுந்தவாறு சற்று கமர்ஷியலான விஷயங்களை சேர்த்து ரசிகர்களுக்கு கொடுத்துள்ளேன்.
ஏனெனில், கமர்ஷியல் இல்லாமல் நான் எடுத்த ‘பூ’ திரைப்படம், எனக்கு நல்ல பாடத்தினை கற்றுக் கொடுத்துள்ளது. அதன் விளைவாகவே காட்சிக்கு காட்சி கமர்ஷியலான விஷயங்கள் இருக்க வேண்டும் என யோசித்து இந்த படத்தை எடுத்திருக்கிறேன். எந்த நடிகருக்கும் இப்படி ஒரு துணிச்சல் இருந்திருக்குமா என தெரியவில்லை. இடைவேளைக்குப் பிறகு திரைப்படத்தில் வருகிறோம் என்று தெரிந்தும், கதாநாயகனும் தயாரிப்பாளருமான விஜய் ஆண்டனி இப்படத்தில் நடிக்க ஒப்புக்கொண்டார். படத்தில் அனைவருமே சிறப்பாக பணியாற்றியுள்ளனர்” என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய நடிகர் விஜய் ஆண்டனி, “எனக்கு வாழ்க்கை கொடுத்தவர் இயக்குநர் சசி. அவர் எந்த கதையை சொன்னாலும் நான் நிச்சயம் ஒப்புக்கொள்வேன். அதிலும் ‘நூறு சாமி’ எனக்கு மிகவும் பிடித்த படம். ஏனெனில் இதுவரை நான் நடித்த திரைப்படங்களிலேயே லகுவான மனம் கொண்ட கதாபாத்திரம் இந்த படத்தில் அமைந்துள்ளது. கதாநாயகி முக்கியத்துவம் கொண்ட இக்கதையில் சுவாசிகா கலக்கி இருக்கிறார்.
மேலும் என்னிடம் இயக்குநர் கதை கூறும்போதே அறிமுக இசையமைப்பாளர் பாலாஜி ஸ்ரீராம் பாடல்களை வைத்து தான் கதையை கூறினார். அந்தப் பாடல்கள் அனைத்துமே சிறப்பாக இருந்தது. அவர் இசையமைத்த பாடல்கள் படத்தில் அப்படியே இருக்க வேண்டும் என இயக்குநரிடம் கேட்டுக் கொண்டேன். இன்று காலையிலிருந்து பத்துக்கும் மேற்பட்ட திரையரங்குகளுக்கு சென்று வந்துவிட்டேன். அனைத்திலும் நல்ல வரவேற்பு கிடைத்து வருகிறது. இந்த படத்திற்கு ஆதரவு அளித்து வரும் மக்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்” எனக் கூறினார்.