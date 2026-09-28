தனுஷுடன் இணைந்து நடிக்காமல் இருந்தது ஏன்? முதல் முறையாக மனம் திறந்த வடிவேலு
தனுஷ்- வடிவேலு இருவருக்கும் இடையே நேரடியான பிரச்சினை அல்லது மனஸ்தாபம் இருந்ததாக சினிமா வட்டாரங்களில் பேசப்பட்டது. எனினும், இருவரும் அது தொடர்பாக வெளிப்படையாக எங்கும் பேசவில்லை.
Published : September 28, 2026 at 6:28 PM IST
சென்னை: 18 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு முதல் முறையாக நடிகர் தனுஷுடன் நடிக்கும் வடிவேலு, இத்தனை ஆண்டுகள் இணைந்து நடிக்காமல் இருந்ததற்கான காரணத்தை முதல் முறையாக மனம் திறந்து கூறியுள்ளார்.
கடந்த 2009-ம் ஆண்டு தனுஷ் நடிப்பில் சுராஜ் இயக்கத்தில் வெளியான ‘படிக்காதவன்’ திரைப்படத்தில் தனுஷ் – வடிவேலு கூட்டணி முதன்முதலில் உருவாக இருந்ததாக கூறப்படுகிறது.
'துள்ளுவதோ இளமை' திரைப்படத்தின் மூலம் அறிமுகமான தனுஷ், அதைத் தொடர்ந்து காதல் கொண்டேன், திருடா திருடி, பொல்லாதவன், யாரடி நீ மோகினி போன்ற வெற்றி படங்களில் நடித்து வளர்ந்து வரும் கதாநாயகனாக இருந்த சூழலில், சுராஜ் இயக்கத்தில் படிக்காதவன் திரைப்படத்தில் கதாநாயகனாக நடித்தார்.
அந்தப் படத்தில் விவேக் நடித்த 'அசால்ட் ஆறுமுகம்' கதாபாத்திரத்தில் முதலில் நடிக்க வடிவேலு ஒப்பந்தமாகியிருந்ததாக அந்த காலகட்டத்தில் தகவல்கள் வெளியாகியிருந்தன.
அதற்கு மிக முக்கியமான காரணம், இயக்குநர் சுராஜின் முந்தைய திரப்படமான 'தலைநகரம்' படத்தில் வடிவேலுவின் நகைச்சுவை காட்சிகள் சிறப்பாக அமைந்திருந்தன. அந்த காலகட்டத்தில் வடிவேலு நடித்தாலே, படத்தில் நகைச்சுவை சிறப்பாக அமையும் என்கிற நற்பெயரும் அவருக்கு இருந்தது.
அந்த வகையில் இயக்குநர் சுராஜ் தனது அடுத்த படமான 'படிக்காதவன்' படத்தில் மீண்டும் வடிவேலுவை ஒப்பந்தம் செய்திருந்ததாக தகவல் வெளியானது. அந்த படத்திற்காக தனுஷும் வடிவேலுவும் இணைந்து நடித்த காட்சிகள் படமாக்கப்பட்டதாக நடிகர் மீசை ராஜேந்திரன் ஒரு பேட்டியில் கூறியிருந்தார்.
|இதையும் படிங்க.. திருநங்கைகள் வாழத் தகுதியற்ற சூழலை உருவாக்குவது ஒருவகை வன்முறையே - இயக்குநர் கார்த்திக் சுப்புராஜ்
படப்பிடிப்பின் போது, இயக்குநர் கூறிய சில அறிவுறுத்தல்கள் மற்றும் படப்பிடிப்பு சூழல் ஆகியவை தொடர்பாக வடிவேலுவுக்கு மனவருத்தம் ஏற்பட்டதாகவும், ஒரு காட்சியில் எப்படி நடிக்க வேண்டும் என வடிவேலுவிடம் தனுஷ் கூறியதாகவும் அந்தப் பழைய பேட்டியில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
இதனால் இருவருக்கும் இடையே சங்கடமான சூழல் உருவாகி, பின்னர் வடிவேலு படத்தில் இருந்து விலகியதாகவும், அவருக்கு பதிலாக விவேக் அந்த கதாபாத்திரத்தில் நடித்ததாகவும் தகவல் வெளியாகின.
அதன் பிறகு, தனுஷும் வடிவேலுவும் திரைப்படத்தில் இணைந்து நடிக்கவில்லை. இருவருக்கும் இடையே நேரடியான பிரச்சினை அல்லது மனஸ்தாபம் இருந்ததாக சினிமா வட்டாரங்களில் பேசப்பட்டது. எனினும், இருவரும் அது தொடர்பாக வெளிப்படையாக எங்கும் பேசவில்லை.
இந்நிலையில், தனுஷின் 56-வது படத்தில், அவருடன் முதல் முறையாக வடிவேலு இணைந்து நடிக்கிறார். D56 திரைப்படத்தை ‘லப்பர் பந்து’ இயக்குநர் தமிழரசன் பச்சமுத்து இயக்குகிறார். இதில், தனுஷ், வடிவேலு, எஸ்.ஜே.சூர்யா, ப்ரீத்தி முகுந்தன் உள்ளிட்டோர் நடிக்கிறார்கள். இது தனுஷ் மற்றும் வடிவேலு ரசிகர்களுக்கு மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. அண்மையில், தனுஷின் புதிய படத்தின் பூஜை, சிவகங்கை மாவட்டம், திருப்பாச்சேத்தி அருகே உள்ள மாரநாடு கருப்பணசாமி கோவிலில் நடைபெற்றது.
அந்த பட பூஜை நிகழ்ச்சியில், தனுஷுடன் இத்தனை ஆண்டுகள் ஏன் இணைந்து நடிக்கவில்லை என்ற கேள்விக்கு நடிகர் வடிவேலு பதிலளித்துள்ளார். அப்போது, "சினிமா துறையில் எங்கள் இரண்டு பேருக்கு இடையே சிலர் பிரச்சினையை உருவாக்கி விட்டனர். இதன் காரணமாக இருவருக்கும் இடையே தவறான புரிதல் ஏற்பட்டு விட்டது. குறிப்பாக, ஒரு மூன்றாவது நபர் காரணமாக ஏற்பட்ட தவறான புரிதல்தான் நீண்ட இடைவெளிக்கு காரணம். எங்களுக்குள் கொளுத்திப் போட்டார்கள்" என்று நடிகர் வடிவேலு தெரிவித்துள்ளார்.
இந்நிலையில், சுமார் 18 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு தனுஷும் வடிவேலுவும் மீண்டும் இணைவது, பழைய மனஸ்தாபம் முடிவுக்கு வந்ததற்கான முக்கிய அறிகுறியாக பார்க்கப்படுகிறது. இந்தப் புதிய கூட்டணி குறித்து பட பூஜையில் பேசிய வடிவேலு, நீண்ட இடைவெளிக்குப் பிறகு தனுஷுடன் இணைந்து பணியாற்றும் வாய்ப்பு கிடைத்திருப்பதாகவும், கதையை கேட்டபோது பெருமையாகவும் ஆச்சரியமாகவும் இருந்ததாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.