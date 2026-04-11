’டிஎன் 2026’ திரைப்படத்தில் ரஜினியை தாக்கி காட்சிகளா? தம்பி ராமையா பதில்

’டிஎன் 2026’ திரைப்பட படப்பிடிப்பு செங்கோட்டையன் தவெகவில் இணைவதற்கு முன்பே எடுக்கப்பட்டது எனவும், அதற்கும் ‎எம்.எஸ்.பாஸ்கர் கதாபாத்திரத்திற்கும் சம்பந்தம் இல்லை என இயக்குநர் உமாபதி ராமையா கூறினார்.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 11, 2026 at 1:00 PM IST

சென்னை: ’டிஎன் 2026’ திரைப்படத்தில் ரஜினியை தாக்குவது போல் காட்சிகள் இல்லை என நடிகர் தம்பி ராமையா தெரிவித்துள்ளார்.

உமாபதி ராமையா இயக்கத்தில் நட்டி, தம்பி ராமையா, எம் எஸ் பாஸ்கர், ஜாவா சுந்தரேசன், விஜி சந்திரசேகர் ஆகியோர் நடித்துள்ள ‘டிஎன் 2026’ திரைப்படம் நேற்று வெளியானது. இந்த படத்தின் செய்தியாளர் சந்திப்பு சென்னையில் நடைபெற்றது. அப்போது பேசிய நடிகர் தம்பி ராமையா, “படத்தை நான் எடுத்திருந்தால் கூட இந்த அளவுக்கு சிறப்பாக எடுத்து இருக்க மாட்டேன், என்னுடைய மகன் படத்தை அருமையாக இயக்கியிருக்கிறார். இந்த படத்தை 50 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு உள்ள அரசியல் சூழலுடனும், தற்போது உள்ள அரசியல் சூழலுடனும் பார்வையாளர்கள் தொடர்புபடுத்தி பார்க்க முடியும்“ என்றார்.

அப்போது ‎டீசர் வெளியீட்டு விழாவில் இது நடிகர் விஜய்யை தாக்கி எடுக்கப்பட்ட திரைப்படம் இல்லை என்று சொன்னீர்கள். ஆனால் திரைப்படத்தை பார்க்கும் போது ரஜினியை தாக்குவது போல் காட்சிகள் உள்ளதே? என செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பினர்.

அதற்கு தம்பி ராமையா, ‎”ரஜினிகாந்த் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஆகியிருக்கிறாரா? ஆனால் படத்தில் கதாநாயகன் கடைசியாக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஆகிறார். கதைக்காக அவ்வாறு காட்சிகள் வைக்கப்பட்டுள்ளன. திரைப்படத்தைப் பற்றி தவறாக பேசாதீர்கள். குல்கன்குமார் என்ற கதாபாத்திரம் கற்பனையாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது” என பதிலளித்தார். ‎

கதாநாயகனின் முகத் தோற்றம் கிட்டத்தட்ட விஜய்யின் ஒப்பனை போலவே இருப்பதன் காரணம் என்ன? என செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பினர். அதற்கு, தம்பி ராமையா, “உங்களுடைய அறிவை என்னிடம் திணிக்க பார்க்காதீர்கள். நான் நினைத்திருந்தால் சுமுகமான ஒரு திரைப்படத்தை எடுத்திருக்கலாம். நேற்று இரவு வரை இந்த திரைப்படம் வெளியாகுமா? வெளியாகாதா? என்ற பதற்றத்தில் இருந்தும் இப்போது திரைப்படம் வெளியாகியுள்ளது. இது மக்கள் நலனுக்கான ஒரு திரைப்படம்” என கூறினார்.

விஜய் ரசிகர்கள் ’டிஎன் 2026’ படத்தை கொண்டாடுவார்கள், அது எல்லோருக்கும் தெரியும். ரஜினி ரசிகர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள்? என்ற கேள்விக்கு பதில் அளித்த தம்பி ராமையா, “‎நாங்கள் சொல்வதை புரிந்து கொள்ளாமல் நீங்கள் வேண்டுமென்றே மாற்றி பேசுகிறீர்கள். ஒரு கேள்வி தான் வேறு யாராவது கேள்வி கேளுங்கள்” என கோபத்துடன் கூறினார்.

தொடர்ந்து ‎செய்தியாளர் சந்திப்பில் பேசிக் கொண்டே இருக்கும் போது இடைமறித்து தம்பி ராமையா, ”‎படத்தில் ஒரு காட்சியில் எம்.எஸ்.பாஸ்கர் தலைகீழாக தூங்குவார். அது மிகுந்த சிரமத்துடன் எடுக்கப்பட்டது. உங்களுக்கு அந்த காட்சி எல்லாம் தெரியவில்லையா? எங்களைப் பார்த்தால் உங்களுக்கு உங்களுடைய பெற்றோர் போல தெரியவில்லையா?” என கேள்வி எழுப்பினார்.

இதையும் படிங்க: ’ஜனநாயகன்’ படத்தை சட்டவிரோதமாக வெளியிட மாட்டோம்: 'தமிழ் ராக்கர்ஸ்' அறிவிப்பு

‎எம்.எஸ்.பாஸ்கர் கதாபாத்திரம் தவெகவில் இணைந்த செங்கோட்டையனை வைத்து உருவாக்கப்பட்டதா? என்ற கேள்விக்கு பதிலளித்த இயக்குநர் உமாபதி ராமையா, “‎அவர் கட்சியில் சேர்வதற்கு முன்னதாகவே நாங்கள் படப்பிடிப்பை முடித்து விட்டோம். அதற்கும், இதற்கும் எந்த விதமான சம்பந்தமும் கிடையாது” என்றார். ‎அப்போது இடைமறித்த ‎எம்.எஸ்.பாஸ்கர், “நீங்கள் உங்களுடைய மனதில் யாரை வேண்டுமானாலும் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். நான் மறைந்த அரசியல் தலைவர் தாமரைக்கனியை மனதில் வைத்து அந்த கதாபாத்திரம் நடித்தேன்” என கூறினார்.

