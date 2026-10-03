71-வது பிறந்தநாள் விழா; ஏழை எளியவர்களுக்கு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கிய டி.ராஜேந்தர்
71வது பிறந்தநாள் விழாவில் பேசிய டி.ராஜேந்தர், இளைய தலைமுறையினர் இதயத்தில் நம்பிக்கை ஒளியை ஏற்றி வைத்தால் நிச்சயம் எல்லோரும் வெற்றி பெறுவார்கள் என்றார்.
Published : October 3, 2026 at 3:02 PM IST
சென்னை: தனது 71-வது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு 500-க்கும் மேற்பட்ட ஏழை, எளியவர்களுக்கு அரசி உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய பொருட்களை நடிகர் டி.ராஜேந்தர் வழங்கினார்.
தமிழ் திரையுலகில் நடிகர், இயக்குநர், தயாரிப்பாளர், இசையமைப்பாளர், பாடலாசிரியர், பாடகர், ஒளிப்பதிவாளர் என பல்வேறு துறைகளில் தனக்கென ஒரு முத்திரை பதித்தவர் டி.ராஜேந்தர். அவருடைய 71-வது பிறந்த நாள் விழா சென்னை தி.நகரில் வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது. இந்நிகழ்வில் 500-க்கும் மேற்பட்டோருக்கு அரிசி, மளிகை சாமானுடன் அடங்கிய பையினை டி.ராஜேந்திரன் வழங்கினார்.
தொடர்ந்து செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் டி.ராஜேந்தர் பேசுகையில், “இன்றைக்கு என்னிடத்தில் பெயர், புகழ், செல்வம், குடும்பம் அனைத்தும் இருக்க வேண்டும் என்று நினைப்பதை விட கொடுக்க வேண்டும் என அனைவரும் நினைக்க வேண்டும். தம்மால் முயன்றளவு பிறருக்கு உதவ வேண்டும் என்கிற அடிப்படையில், அரிசி தானத்தை செய்யவுள்ளேன். அதே போல என்னுடைய இணையதளத்தில் தானத்தினை வலியுறுத்தி பாடல் ஒன்றை வெளியிட இருக்கிறேன்” என்றார்.
சினிமாவில் அரை நூற்றாண்டுகளாக தனி இடம் பிடித்துள்ள நிலையில், அதில் எதிர்கொண்ட பிரச்சனைகள் குறித்து செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பினர். அதற்கு பதில் அளித்த டி.ராஜேந்தர், ”இன்றைய இளைய தலைமுறையினருக்கும், ஜென்சி ரசிகர்களுக்கும் நான் ஒன்று சொல்லிக் கொள்கிறேன். நான் வெற்றி பெற்று விட்டேன் என்பதற்காக சொல்லவில்லை.
என்னுடைய வாழ்வில் நான் பட்ட அவமானங்கள், இடைஞ்சல்கள், கஷ்டங்கள் அனைத்தும் அதிகம். இருப்பினும் அவை அனைத்தையும் ஒரு காதில் வாங்கி மறு காதில் விட்டு விடுவேன். இதயத்தில் நம்பிக்கை ஒளியை ஏற்றி வைத்தால் நிச்சயம் எல்லோருக்கும் வெற்றி தான்” என்றார்.
யார் இந்த டி.ராஜேந்தர்?
திரையுலகில் ‘டி.ஆர்.’ என்ற பெயரால் அழைக்கப்படும் விஜய டி. ராஜேந்தர், 1980ஆம் ஆண்டு வெளியான ‘ஒரு தலை ராகம்’ திரைப்படத்தின் மூலம் திரையுலகில் அறிமுகமானார். அந்தப் படத்தின் எழுத்து மற்றும் இசைப் பணிகளிலும் பங்களித்தார். தொடர்ந்து இயக்குநராகவும் தனது பயணத்தைத் தொடங்கிய டி. ராஜேந்தர், ‘வசந்த அழைப்புகள்’, ‘உயிருள்ளவரை உஷா’, ‘தாய் தங்காய் பாசம்’, ‘ஒரு தாயின் சபதம்’, ‘என் தங்கை கல்யாணி’ உள்ளிட்ட திரைப்படங்களின் மூலம் தனித்துவமான பாணியை உருவாக்கினார்.
தனது படங்களுக்கு கதை, திரைக்கதை, வசனம், பாடல், இசை, ஒளிப்பதிவு, இயக்கம் என ஒரே நேரத்தில் பல பொறுப்புகளை ஏற்றுக்கொண்டதன் மூலம் கவனம் பெற்றார். குறிப்பாக அவரது படங்களில் இடம்பெற்ற அடுக்கு மொழி வசனங்களும், எதுகை மோனை கலந்த பேச்சும், உணர்ச்சிகரமான உரையாடல்களும் ரசிகர்களிடையே தனி வரவேற்பைப் பெற்றன.
பாடல்களிலும் தனித்துவமான சொல் அமைப்பையும், இசை அணுகுமுறையையும் வெளிப்படுத்திய டி. ராஜேந்தர், பல திரைப்படங்களுக்கு இசையமைத்ததுடன் பாடல்களையும் பாடியுள்ளார். திரைப்பட இயக்குநராக மட்டுமல்லாமல் நடிகராகவும் பல படங்களில் நடித்த அவர், தனது சொந்த படங்களில் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளார்.
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திரைத்துறையைத் தாண்டி அரசியலிலும் டி. ராஜேந்தர் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளார். ஆரம்ப காலத்தில் திமுகவில் இணைந்து பணியாற்றிய அவர், அக்கட்சியின் கொள்கை பரப்புச் செயலாளராகவும் இருந்துள்ளார். 1991ஆம் ஆண்டு தாயக மறுமலர்ச்சிக் கழகம் என்ற அமைப்பை உருவாக்கிய டி.ஆர், பின்னர் அரசியல் சூழ்நிலைகளுக்கு ஏற்ப மீண்டும் திமுகவுடன் இணைந்தார். 1996ஆம் ஆண்டு சென்னை பூங்கா நகர் தொகுதியில் போட்டியிட்டு தமிழ்நாடு சட்டமன்ற உறுப்பினராகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்.