சூர்யாவின் 'சீன்' திரைப்படத்தின் கிளிம்ஸ் வீடியோ வெளியானது - ரசிகர்கள் உற்சாகம்
கருப்பு, விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் ஆகிய படங்களைத் தொடர்ந்து நடப்பாண்டில் வெளியாகும் நடிகர் சூர்யாவின் மூன்றாவது திரைப்படம் 'சீன்' என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Published : October 22, 2026 at 9:14 PM IST
சென்னை: நடிகர் சூர்யாவின் 'சீன்' திரைப்படத்தின் கிளிம்ஸ் வீடியோவைப் படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது. இந்த வீடியோவை ரசிகர்கள் கொண்டாடி வருகின்றனர்.
இயக்குநர் ஜித்து மாதவன் மற்றும் நடிகர் சூர்யா கூட்டணியில் உருவாகியுள்ள திரைப்படம் 'சீன்' (SCENE). இந்த திரைப்படத்தில் நஸ்ரியா, நஸ்லன், ஜான் விஜய், ராஜ் பிரியன், மதியழகன், ஆனந்தராஜ் உள்ளிட்டப் பிரபலங்கள் இணைந்து நடித்துள்ளனர். சுஷின் சியாம் இசையில் 2டி என்டர்டெயின்மென்ட் மற்றும் ழகரம் ஸ்டூடியோஸ் தயாரிப்பில் 'சீன்' திரைப்படம் உருவாகியுள்ளது.
இந்த திரைப்படம் சூர்யா ரசிகர்கள் மத்தியில் மிகுந்த எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில், 'தீபாவளி' வெளியீடாக வரும் நவம்பர் 06- ஆம் தேதி உலகம் முழுவதும் உள்ள திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ளது. இந்த திரைப்படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா வரும் அக்.25- ஆம் தேதி பிரம்மாண்ட முறையில் துபாயில் நடைபெறவுள்ளது. இதனால் சூர்யாவின் ரசிகர்கள் ஆரவாரத்துடன் உள்ளனர்.
The calmest, yet the most brutal 🍭 #Naslen as Eswaran ⚡ 🔗 https://t.co/l73PHQuwVo November 6 👊🏾 Scene kaatrom - #DiwaliRelease @Suriya_offl @jithumadavan #Jyotika #NazriyaFahadh #Naslen @sushintdt @Ashwini90372999 @masharhamsa_ @_VishnuGovind @ChethanDsouza @Dravid_Selvam @rajpriyan007 @kabilanchelliah @ZhagaramOffl @rajsekarpandian @SakthiFilmFctry @pharsfilm @SonyMusicSouth @SceneTheMovie @Linqmarqet @prosathish— 2D Entertainment (@2D_ENTPVTLTD) October 22, 2026
இந்த நிலையில், நடிகர் சூர்யாவின் 'சீன்' திரைப்படத்தின் கிளிம்ஸ் வீடியோவை இன்று (அக்.22) இரவு 07.50 மணிக்கு படத்தயாரிப்பு நிறுவனமான 2டி எண்டர்டெயின்மென்ட் தனது அதிகாரப்பூர்வ எக்ஸ் தளப் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ளது. அந்த வீடியோவில், ஈஸ்வரன் கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கும் நடிகர் நஸ்லனின் காட்சிகள் இடம்பெற்றுள்ளன.
45 வினாடிகள் கொண்ட அந்த வீடியோவில், "குச்சிமிட்டாய் சாப்பிட்டவாறு இருசக்கர வாகனத்தில் செல்லும் நஸ்லன், இளம்பெண்ணை எவ்வித பதட்டமும் இன்றி கொலை செய்கிறார். அப்போது, சூர்யா "Faceless, Emotionless in human predict" என்ற வசனத்தைப் பேசுகிறார். பிறகு நஸ்லன், "உன்னையெல்லாம் போட மாட்டேன் வண்டியை எடு" என்று கூறி ஆட்டோவில் பயணிக்கிறார்" போன்ற காட்சிகள் இடம் பெற்றுள்ளன.
Habibi, Dubai! 🇦🇪 Mark your calendars - #SceneLiveInDubai🧨is happening on October 25th at @silicon_central Mall, from 6 PM onwards! 🔥 Worldwide In cinemas from November 6! #DiwaliRelease @Suriya_offl @jithumadavan #Jyotika #NazriyaFahadh #Naslen @sushintdt @Ashwini90372999 @masharhamsa_ @_VishnuGovind @ChethanDsouza @Dravid_Selvam @rajpriyan007 @kabilanchelliah @ZhagaramOffl @rajsekarpandian @SakthiFilmFctry @pharsfilm @SonyMusicSouth @SceneTheMovie @Linqmarqet @prosathish— 2D Entertainment (@2D_ENTPVTLTD) October 21, 2026
நடிகர் சூர்யா, டிஎஸ்பி கதாபாத்திரத்தில் இன்பராஜ் பாண்டியன் பெயரில் நடித்துள்ளார். நடிகர் நஸ்லன், இளம் வயதில் வில்லனாக 'சீன்' திரைப்படத்தில் நடித்திருப்பது ரசிகர்களின் ஆர்வத்தை மேலும் கூட்டியுள்ளது. 'சீன்' திரைப்படத்தின் கிளிம்ஸ் வெளியாகிய சில மணி நேரங்களிலேயே யூடியூப்பில் 5 லட்சம் பார்வையாளர்களைக் கடந்துள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
கருப்பு, விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் ஆகிய படங்களைத் தொடர்ந்து நடப்பாண்டில் வெளியாகும் நடிகர் சூர்யாவின் மூன்றாவது திரைப்படம் 'சீன்' என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.