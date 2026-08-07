சூர்யாவின் 'விஸ்வநாதன் அண்ட் சன்ஸ்' டிரெய்லர் ரிலீஸ்
டிரெய்லரில் துள்ளலான கதாபாத்திரத்தில் மமிதா பைஜூ கவனம் பெறுகிறார்.
Published : August 7, 2026 at 7:53 PM IST
சென்னை: சூர்யா நடிப்பில் உருவாகி, விரைவில் ரிலீஸ் ஆகவுள்ள 'விஸ்வநாதன் அண்ட் சன்ஸ்' திரைப்படத்தின் டிரெய்லர் இன்று வெளியாகியுள்ளது.
இரண்டடை நிமிடங்களுக்கு மேல் ஓடும் இந்த டிரெய்லரில், சூர்யா சிறு வயது முதல் துப்பாக்கி சுடும் பயிற்சி பெற்று, ஒலிம்பிக்கில் பதக்கம் பெறுகிறார். பணக்கார பின்புலம் கொண்ட சஞ்சய் விஸ்வநாத் கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார்.
பின்னர் அவரது குழந்தைக்கு எலும்பு தொடர்பன சிகிச்சைக்கு வெளிநாடு செல்கிறார். அங்கு மமிதா பைஜூ இவர்களது குடும்பத்தினருடன் சூர்யாவின் குழந்தைக்கு சிகிச்சை அளிப்பது தொடர்பாக இணைகிறார். பின்னர் சூர்யாவை காதலிக்கும் மமிதா பைஜூ அவரை விட்டு பிரிய முடியாமல் தவிப்பது போன்ற காட்சிகள் டிரெய்லரில் இடம்பெற்றுள்ளன.
மேலும் டிரெய்லரில் துள்ளலான கதாபாத்திரத்தில் மமிதா பைஜூ கவனம் பெறுகிறார். ’ரொம்ப ஒட்டாத என்று சொன்ன, இப்ப பாரு எவ்ளோ கஷ்டமா இருக்கு’, மனுஷங்க பிரியறது சண்ட போடறதனால இல்ல, சண்டைக்கு அப்புறம் எப்படி பேசுறது என தெரியாததால் தான்’ என பிரிவு தொடர்பான வசனங்கள் படத்தில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
'ஜெயிக்கிற வரைக்கும் நிக்கக் கூடாது, ஜெயிச்சப் அப்புறம் அதனை பற்றியே பேசக் கூடாது’ என்ற வசனத்திற்கு பிறகு டிரெய்லரில் சூர்யா ஆக்ஷன் மோடிற்கு மாறியுள்ளார். வெகு நாட்களுக்கு பிறகு சூர்யாவிற்கு ஆக்ஷன் மற்றும் காதல் காட்சிகள் கொண்ட குடும்ப படமாக ’விஸ்வநாதன் அண்ட் சன்ஸ்’ திரைப்படம் அமைந்துள்ளதாக அவர்களது ரசிகர்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.
அவரது கருப்பு திரைப்படத்தின் பிளாக்பஸ்டர் வெற்றிக்கு பிறகு சூர்யா நடித்துள்ள திரைப்படம் என்பதால் ’விஸ்வநாதன் அண்ட் சன்ஸ்’ திரைப்படத்திற்கு எதிர்பார்ப்பு எகிறியுள்ளது. குறிப்பாக தெலுங்கு சினிமாவில் சூர்யாவிற்கு ரசிகர்கள் அதிகளவில் உள்ள நிலையில், ஆந்திரா மற்றும் தெலுங்கானாவிலும் இப்படம் மாபெரும் வெற்றி பெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
ஏற்கனவே ஜீவி பிரகாஷ் இசையில் இப்படத்தில் இரண்டு பாடல்கள் வெளியாகி வரவேற்பை பெற்றுள்ள நிலையில், தற்போது வெளியாகியுள்ள டிரெய்லர் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. லக்கி பாஸ்கர் பட இயக்குநர் வெங்கி அட்லூரி இயக்கத்தில் சூர்யா, மமிதா பைஜூ, ராதிகா உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ள ’விஸ்வநாதன் அண்ட் சன்ஸ்’ திரைப்படம் வரும் ஆகஸ்ட் 14ஆம் தேதி தமிழ் மற்றும் தெலுங்கு மொழிகளில் திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது.