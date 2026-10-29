சூர்யா நடிப்பில் ஒரே ஆண்டில் மூன்று படங்கள் - ஹாட்ரிக் வெற்றியை கொடுப்பாரா ’நடிப்பின் நாயகன்’
நடிகர் சூர்யா திரைவாழ்வில், இதுவரை இரண்டு முறை, ஒரே ஆண்டில் மூன்று திரைப்படங்கள் வெளியாகி ரசிகர்கள் மத்தியில் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.
Published : October 29, 2026 at 6:31 PM IST
BY - ஐயப்பமூர்த்தி
சென்னை: கருப்பு, விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் திரைப்படங்களை தொடர்ந்து, தீபாவளி பண்டிகைக்கு ஸ்பெஷல் ’சீன்’ காட்ட தயாராகிவிட்டார் நடிகர் சூர்யா.
தமிழ் சினிமாவில் முன்னணி நடிகரான சூர்யா, தனது ஆரம்பகட்ட திரைவாழ்வில் பெரிய வெற்றியை எதிர்பார்த்து 'நேருக்கு நேர்' முதல் 'பூவெல்லாம் கேட்டுப்பார்' வரை பல படங்களில் நடித்தார். ஆனால் பாலா இயக்கத்தில் சூர்யா நடித்த ’நந்தா’ திரைப்படம் தான் அவருக்கு சினிமாவில் திருப்புமுனையாக அமைந்தது. அதன்பிறகு ‘காக்க காக்க', ‘பிதாமகன்’, ‘பேரழகன்’, ‘கஜினி’, ‘வாரணம் ஆயிரம்’, ‘அயன்’, ‘சிங்கம்’, ‘சிங்கம் 2’ என வரிசையாக ஹிட் படங்கள் கொடுத்து மாஸ் நடிகராக உருவெடுத்தார்.
ரஜினி, விஜய், அஜித்குமார் வரிசையில் முன்னணி கமர்ஷியல் ஹீரோவாக ரசிகர்கள் மனதில் சூர்யா இடம்பிடித்தார். கமர்ஷியல் ஹீரோவாகவும், வித்தியாசமான நடிப்பின் மூலமாகவும் ’நடிப்பின் நாயகன்’ என ரசிகர்களால் அழைக்கப்பட்டார்.
அதனைத் தொடர்ந்து ‘24’, ‘சூரரைப் போற்று’, ‘ஜெய் பீம்’ ஆகிய படங்களும் விமர்சனரீதியாகப் பாராட்டுகளைப் பெற்றன. ஆனால் ‘மாற்றான்’, ‘அஞ்சான்’, ‘என்ஜிகே’ உள்ளிட்ட திரைப்படங்கள் எதிர்பார்த்த வணிக வெற்றியைப் பெறவில்லை. மேலும் சிவா இயக்கத்தில் கடந்த 2024ஆம் ஆண்டு வெளியான 'கங்குவா' திரைப்படம் பெரும் எதிர்பார்ப்புக்கு மத்தியில் வெளியானது. ஆனால் ரசிகர்கள் மத்தியில் கடும் விமர்சனங்களை எதிர்கொண்டது.
இந்நிலையில் சூர்யாவின் கம்பேக்கை ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்திருந்த நிலையில், இந்த 2026ஆம் ஆண்டு தொடர்ச்சியாக ஹிட் படங்களை வழங்கியுள்ளார். கடந்த வருடம் வெளியான 'ரெட்ரோ' திரைப்படத்தில் சூர்யாவின் நடிப்பு பாராட்டை பெற்றாலும், கலவையான விமர்சனங்களை பெற்றது.
சூர்யாவை சரிவில் இருந்து மீட்ட கருப்பு
இந்நிலையில் ரசிகர்களின் குறையை போக்கும் வகையில், ஆர்.ஜே. பாலாஜி இயக்கத்தில் உருவான ‘கருப்பு’ திரைப்படம் அமைந்தது. முதலில் மே 14-ஆம் தேதி வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில், நிதிப் பிரச்சினைகள் காரணமாக ஒருநாள் தாமதமாக வெளியானது. இருந்த போதிலும், கருப்பு படம் பட்டிதொட்டி எங்கும் ஓடி மாபெரும் வெற்றிப் படமாக அமைந்தது.
ரசிகர்கள் கடந்த சில ஆண்டுகளாக பார்க்க துடித்த ஆக்ஷன் சூர்யாவை ஆர்.ஜே.பாலாஜி 'கருப்பு' படத்தில் காட்டி, வெற்றி பெற்றார். அதனைத் தொடர்ந்து இயக்குநர் வெங்கி அட்லூரி இயக்கத்தில் உருவான ‘விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ்’ திரைப்படம் ஆகஸ்ட் 14-ஆம் தேதி வெளியானது. இந்த படத்தில் குடும்ப உணர்வுகள், காதல் மற்றும் நகைச்சுவை என கலகலப்பான சூர்யாவை பார்க்க முடிந்தது. அதன் காரணமாக 'விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ்' திரைப்படமும் திரையரங்குகளில் நல்ல வசூலை பெற்றது.
தொடர்ந்து ஜித்து மாதவன் இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள 'சீன்' திரைப்படம் வரும் தீபாவளி பண்டிகைக்கு வெளியாகிறது. இந்த படத்தில் 'பிதா மகன்' கேரக்டர் சூர்யாவை மீண்டும் பார்க்கலாம் என இயக்குநர் ஜித்து மாதவன் கூறியுள்ளார். மேலும் 'சிங்கம்' படத்திற்கு பிறகு சூர்யா மீண்டும் போலீஸ் கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளது ரசிகர்களுக்கு கூடுதல் மகிழ்ச்சி. இதனால் இந்த படமும் மெகா ஹிட்டாகும் பட்சத்தில் இந்த வருடம் சூர்யாவிற்கு ஹாட்ரிக் ஹிட்டாக அமையும் என எதிர்பார்ப்பில் உள்ளனர். சூர்யாவின் திரைவாழ்வில் பலமுறை ஒரே ஆண்டில் மூன்று திரைப்படங்கள் வெளியாகியுள்ளன.
2002-ல் மூன்று திரைப்படங்கள்
சூர்யாவின் திரைப்பயணத்தில் 2002-ம் ஆண்டு முக்கியமான ஆண்டாக அமைந்தது. அந்த ஆண்டில் அவர் நடிப்பில் ’உன்னை நினைத்து’, ’ஸ்ரீ’, ’மௌனம் பேசியதே’ ஆகிய மூன்று திரைப்படங்கள் வெளியாகின. விக்ரமன் இயக்கத்தில் வெளியான ’உன்னை நினைத்து’ திரைப்படம் காதல் கதையாக ரசிகர்களைக் கவர்ந்தது.
தொடர்ந்து வெளியான ’ஸ்ரீ’ திரைப்படத்தில் சூர்யா ஆக்ஷன் கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருந்தார். ஆனால் இந்த படம் எதிர்மறையான விமர்சனங்களை எதிர்கொண்டது. அமீர் இயக்கத்தில் வெளியான ’மௌனம் பேசியதே’ திரைப்படத்தில் த்ரிஷாவுடன் இணைந்து நடித்தார். இந்தப் படம் சூர்யாவின் திரைப் பயணத்தில் குறிப்பிடத்தக்க படைப்புகளில் ஒன்றாக அமைந்தது.
2005-ல் மீண்டும் மூன்று படங்கள்
2005-ஆம் ஆண்டும் சூர்யா நடிப்பில் மூன்று திரைப்படங்கள் வெளியாகின. சிங்கம்புலி இயக்கத்தில் ஜோதிகாவுடன் இணைந்து நடித்த ’மாயாவி’, எதிர்பார்த்த வெற்றியை பெறவில்லை. தொடர்ந்து ஏ.ஆர்.முருகதாஸ் இயக்கத்தில் வெளியான ’கஜினி’, மாபெரும் வெற்றிப்படமாக அமைந்தது. இந்த படமும் சூர்யா சினிமா வாழ்வில் குறிப்பிடத்தக்க படமாக அமைந்தது. பின்னர் வெளியான 'ஆறு' திரைப்படம் கலவையான விமர்சனங்களை பெற்றது.
2026-ல் மூன்று படங்கள்
அதேபோல் நடப்பாண்டில் சூர்யா நடிப்பில் ஆர்.ஜே. பாலாஜி இயக்கிய 'கருப்பு', வெங்கி அட்லூரி இயக்கிய ’விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ்’ ஆகிய இரண்டு திரைப்படங்கள் வெளியாகியுள்ளன. அடுத்ததாக, ஜித்து மாதவன் இயக்கத்தில் சூர்யா நடித்துள்ள 'சீன்' திரைப்படம் தீபாவளியை முன்னிட்டு வரும் நவம்பர் 6 ஆம் தேதி வெளியாகிறது. 'சீன்' திரைப்படம் வெற்றி பெறும் நிலையில், இந்த ஆண்டு தமிழ் சினிமாவில் ஹாட்ரிக் நாயகனாக வருவார்.
மூன்று படங்கள் வெளியாவது புதிதல்ல
சூர்யாவின் திரைப்பட பட்டியலைப் பார்க்கும் போது, 2002 மற்றும் 2005 ஆகிய ஆண்டுகளில் தலா மூன்று திரைப்படங்கள் வெளியாகியுள்ளன. தற்போது 2026-ஆம் ஆண்டிலும் அதேபோன்ற சூழல் உருவாகியுள்ளது. இதில் சுவாரஸ்யமான தகவல் என்னவென்றால், சூர்யா ஒரு ஆண்டில் மூன்று திரைப்படங்கள் நடித்தாலே அவை அனைத்துமே மாறுபட்ட கதையம்சம் கொண்டு ரசிகர்களுக்கு விருந்தாக அமைந்தது. மேலும் ஒரே ஆண்டில் வெவ்வேறு கதைக்களங்களிலும், மாறுபட்ட கதாபாத்திரங்களிலும் சூர்யாவை பார்க்கும் வாய்ப்பு ரசிகர்களுக்குக் கிடைத்துள்ளது.