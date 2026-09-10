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15 வருடங்களுக்கு பின் தீபாவளிக்கு களமிறங்கும் சூர்யா திரைப்படம் - ’சீன்’ படத்தின் மாஸ் டீசர் வைரல்

கடைசியாக சூர்யா நடிப்பில் ஏழாம் அறிவு திரைப்படம் கடந்த 2011ஆம் ஆண்டு தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு வெளியானது

சீன் பட போஸ்டர்
சீன் பட போஸ்டர் (X/ Suriya Sivakumar)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 10, 2026 at 8:06 AM IST

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சென்னை: நடிகர் சூர்யாவின் 47-வது திரைப்படத்திற்கு ‘சீன்’ (SCENE) என்று அதிகாரப்பூர்வமாக பெயரிடப்பட்டு, ரிலீஸ் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சீன் திரைப்படத்தின் டைட்டில் டீசர் இணையத்தில் வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது. மிகவும் துள்ளலான டிஎஸ்பி இன்பராஜ் என்னும் போலீஸ் அதிகாரியாக சூர்யா இந்த படத்தில் நடித்துள்ளார். மேலும், இந்த டீசரில் காவல்துறை போலீஸ் அதிகாரிகள் மத்தியிலேயே ஒரு தவறான பார்வை இருப்பது போன்ற வசனம் ”திறமை என்று சொல்லி அவரது கேவலமான கேரக்டரை மறைத்துவிடுங்கள்” என கூறுகின்றனர்.

இதுவரை சிங்கம் போன்ற போலீஸ் கதாபாத்திரங்கள் மிகவும் கண்டிப்பாக இருக்கும்படி வடிவமைக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், இந்த படத்தில் சூர்யா நெகடிவ் போலீஸாக 'டிஎஸ்பி இன்பராஜ்' கேரக்டரில் நடித்துள்ளதாக தெரிகிறது. அந்த வகையில் ”உனக்கு வேணும்னா உன்ன அரெஸ்ட் பண்ண போலீஸாக இருக்கலாம். ஆனால் எனக்கு நான் ஜெயில்ல போட்ட தொள்ளாயிரத்து சில்லரை கிரிமினல்கள்ள நீயும் ஒரு சில்லரை” என கூறுகிறார்.

‎தொடர்ந்து மாஸ் பில்டப் காட்சிகளுடன் சூர்யா வருகிறார். டீசரின் இறுதியில் காக்க காக்க படத்தின் உயிரின் உயிரே பாடலை சூர்யா முணுமுணுப்பது போன்ற காட்சி இடம்பெற்றுள்ளது. ‎ஒரு தீவிரமான குற்ற வழக்கை, ஒரு விசித்திரமான போலீஸ் குழு எப்படி கையாள்கிறது என்பதை மையமாகக் கொண்டு, அதிரடி மற்றும் டார்க் காமெடி (Action-Comedy with Dark Humor) கலந்த கமர்ஷியல் பாணியில் இப்படம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

‘ரோமாஞ்சம்’, ‘ஆவேஷம்’ போன்ற மலையாளத் திரைப்படங்களை இயக்கிப் புகழ்பெற்ற ஜித்து மாதவன் சீன் திரைப்படம் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் இயக்குநராக அறிமுகமாகிறார்.

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இந்த படத்தின் மூலம் கிட்டதட்ட 12 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தமிழில் நடிகை நஸ்ரியா கதாநாயகியாக நடிக்கிறார். மேலும், பிரேமலு படப்புகழ் நடிகர் நஸ்லென், ஜான் விஜய், ஆனந்தராஜ் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். மேலும் மலையாளத் திரையுலகின் முன்னணி இசையமைப்பாளரான சுஷின் ஷியாம் இப்படத்தின் மூலம் தமிழில் இசையமைப்பாளராக அறிமுகமாகிறார்.

நடிகர் சூர்யாவின் புதிய தயாரிப்பு நிறுவனமான ‘ழகரம் ஸ்டூடியோஸ்’ மற்றும் 2டி என்டர்டெயிண்மெண்ட் இணைந்து இப்படத்தைத் தயாரித்துள்ளனர். இந்த திரைப்படம் தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு வரும் நவம்பர் 6ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது.

கடைசியாக சூர்யா நடிப்பில் ஏழாம் அறிவு திரைப்படம் கடந்த 2011ஆம் ஆண்டு தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு வெளியானது. இதனைத்தொடர்ந்து தற்போது 15 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தீபாவளி பண்டிகைக்கு சூர்யா படம் வெளியாவதால் ரசிகர்கள் மகிழ்ச்சியில் உள்ளனர்.

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ACTOR SURIYA
சீன் டீசர்
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