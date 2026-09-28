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ஜோதிகாவின் விருப்பம் தான் - 20ஆம் ஆண்டு திருமண நாள் கொண்டாட்டம் குறித்து பேசிய நடிகர் சூர்யா

நானும் சூர்யாவும் இணையும் படம் குறித்து பேசினால் அது தலைப்பு செய்தியாக மாறிவிடும் என இயக்குநர் ராஜமௌலி கூறினார்.

நடிகர் சூர்யா
நடிகர் சூர்யா (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 28, 2026 at 12:14 PM IST

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சென்னை: ‎‎ஜோதிகாவின் விருப்பத்தின் பேரில் தான் தங்களது திருமண நாள் கொண்டாட்டம் நடைபெற்றதாக நடிகர் சூர்யா தெரிவித்தார்.

ஃபகத் ஃபாசில், ஸாரா பாலேகர், சௌரப் சச்தேவா உள்ளிட்டோர் நடிப்பில் உருவாகி அக்டோபர் 2ஆம் தேதி வெளியாகும் திரைப்படம் ‘Don’t Trouble the Trouble’. இந்த படத்தின் செய்தியாளர் சந்திப்பு சென்னையில் நடைபெற்றது.

‎இந்த நிகழ்வில் நடிகர் சூர்யா, இயக்குநர் ராஜமௌலி உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர். அப்போது இயக்குநர் ராஜமௌலி பேசுகையில், “‎‎என் முதல் காதல் சினிமா. ஒரு படத்தை 5 நிமிடங்களில் சொல்ல முடிந்தால், அது நல்ல சினிமா. ‘Don’t Trouble the Trouble’ படத்தை பார்த்து பிறகு நான் அழுதேன். ஆனால் சூர்யா எப்போது என் படத்தில் நடிப்பார் என கூறிவிட்டால் இந்த படத்தை பற்றி பேசுவதை நிறுத்திவிடுவார்கள். பின்னர் நானும் சூர்யாவும் இணைவது தலைப்பு செய்தியாக மாறிவிடும்” என தெரிவித்தார்.

தொடர்ந்து பேசிய நடிகர் ஃபகத் ஃபாசில், “‎இதுவரை இப்படியொரு கதையை கேட்டதில்லை, படமும் பார்த்ததில்லை. ‎படத்தில் நடித்துள்ள சிறுமி என்னை சில காட்சிகளில் சரிசெய்வார். எனக்கு பிடித்த குழந்தை நட்சத்திரம் ஸாரா. ‎வரும் அக்டோபர் 2ஆம் தேதி வெளியாகும் ‘Don't trouble the trouble’ படத்தை குடும்பத்துடன் பார்க்க தவறி விடாதீர்கள். இது அழுகை, சிரிப்பு என அனைத்தும் கலந்த திரைப்படம்” என தெரிவித்தார்.

நடிகர் ஃபகத் ஃபாசில்
நடிகர் ஃபகத் ஃபாசில் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அவரைத் தொடர்ந்து பேசிய நடிகர் சூர்யா, “‎தமிழர்கள் விருந்தோம்பலில் சிறந்தவர்கள் என்று கூறப்படுவதுண்டு. ஆனால் விருந்தோம்பல் என்றால் என்ன என்பதை தெலங்கானா, ஆந்திரா மக்களிடம் தான் நான் கற்றுக்கொண்டேன். அதுபோன்ற விருந்தோம்பலை நான் எங்கும் பார்த்ததில்லை.

‎சினிமாவின் அழகு நம்மை ஆச்சரியப்படுத்திக் கொண்டே இருக்கும். பிறந்தது முதல் சினிமா பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறேன். புதிய படங்கள் மற்றும் புதிய முயற்சிகள் என்னை ஆச்சரியப்படுத்திக் கொண்டே இருக்கின்றன. அதுபோலதான் ‘Don't trouble the trouble’ படத்தையும் நான் பார்க்கிறேன். ஒரு பேயை கடத்தினால் என்ன ஆகும் என்பதுதான் இந்த படத்தின் கதை. நானும் ஃபகத்தும் பல விஷயங்கள் குறித்து விடிய விடிய பேசியுள்ளோம். அவருக்கும் எனக்கும் நல்ல நெருக்கம் உள்ளது.

Don’t Trouble the Trouble படக்குழுவினருடன் சூர்யா, ராஜமௌலி
Don’t Trouble the Trouble படக்குழுவினருடன் சூர்யா, ராஜமௌலி (ETV Bharat Tamil Nadu)

நாம் கதாபாத்திரமாக இருக்க தான் முயற்சி செய்வோம். ஆனால் ஃபகத் ஃபாசில் அந்த கதாபாத்திரமாகவே வாழ்கிறார். அவர் என்னை அண்ணா என அழைத்தது சந்தோஷமாக இருந்தது. ‎இப்படம் பெரியவர்களுக்கான குழந்தைப் படம். ‎ஹைதராபாத் பிரியாணி சாப்பிட்டு ஃபகத் நன்றாக உடல் எடை அதிகரித்துவிட்டார்.

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‎ராஜமௌலி படங்கள் மொழி பாகுபாடு இல்லாமல் இந்திய திரைப்படமாக அனைவரையும் பார்க்க வைக்கும். இப்படத்தில் சிரிப்பு, அன்பு, நம்பிக்கை என அனைத்தும் கலந்திருக்கும். நானும், ஃபகத்தும் சேர்ந்து நடிப்பது குறித்து இயக்குநர்கள் தான் கூற வேண்டும்” என்றார்.

தொடர்ந்து தனது 20ஆம் ஆண்டு திருமண விழா குறித்து பேசிய சூர்யா, “‎ஜோதிகாவின் விருப்பத்தின் பேரில் தான் எங்களது திருமண நாள் கொண்டாட்டம் நடைபெற்றது. மீண்டும் இதுபோன்று ஒரு திருமண நிகழ்வை நடத்த முடியுமா? என தெரியவில்லை” என கூறினார்.

TAGGED:

ACTOR SURIYA
நடிகர் சூர்யா
சூர்யா ஜோதிகா திருமண நாள்
DONT TROUBLE THE TROUBLE
SURIYA JYOTHIKA WEDDING ANNIVERSARY

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