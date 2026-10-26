கருப்பு, விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் வரிசையில் 'சீன்' திரைப்படமும் இடம்பெறும் - நடிகர் சூர்யா நம்பிக்கை
சீன் திரைப்படத்தின் கதையை கேட்கும் போது, முதல் ஐந்து நிமிடங்களில் சிரிக்க தொடங்கிவிட்டேன், அந்த அளவிற்கு படத்தின் கதை இருந்தது என சூர்யா கூறியுள்ளார்.
Published : October 26, 2026 at 12:47 PM IST
சென்னை: ’கருப்பு’ மற்றும் ’விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ்’ ரசிகர்களுக்கு எந்த அளவிற்கு பிடித்ததோ, அதேபோல சீன் படமும் நிச்சயமாக உங்களுக்கு பிடிக்கும் என நடிகர் சூர்யா கூறியுள்ளார்.
இயக்குநர் ஜித்து மாதவன் இயக்கத்தில், நடிகர் சூர்யா நடிப்பில் உருவாகியுள்ள திரைப்படம் சீன் (Scene). இந்த திரைப்படத்தில் நஸ்ரியா, ’பிரேமலு’ பட புகழ் நஸ்லென் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர்.
மலையாளத்தில் ‘ரோமாஞ்சம்’, ‘ஆவேஷம்’ ஆகிய வெற்றிப் படங்களை இயக்கிய ஜித்து மாதவன், இப்படத்தின் மூலம் தமிழில் இயக்குநராக அறிமுகமாகிறார். இந்த படத்தில் நீண்ட இடைவெளிக்கு பிறகு சூர்யா, இன்பராஜ் என்ற போலீஸ் கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார்.
சீன் திரைப்படம் தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு, வரும் நவம்பர் 6 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது. இந்நிலையில் ’சீன்’ திரைப்படத்தின் விளம்பர நிகழ்ச்சி துபாய் நாட்டில் நடைபெற்றது.
இந்த நிகழ்ச்சியில் நடிகர் சூர்யா, நடிகை நஸ்ரியா, இயக்குநர் ஜித்து மாதவன் உள்ளிட்ட படக்குழுவினர் கலந்து கொண்டு, படத்தின் உருவாக்கம் மற்றும் தங்களது அனுபவங்களைப் பகிர்ந்துகொண்டனர்.
அப்போது நடிகர் சூர்யா பேசுகையில், “இயக்குநர் ஜித்து மாதவனுடன் உடன் இணைந்து பணியாற்ற வேண்டும் என நீண்ட காலமாக நினைத்திருந்தேன். அந்த ஆசை இந்த படத்தின் மூலம் நறைவேறியுள்ளது. வழக்கமாக நான் கதையை கேட்கும் போது, அமைதியாக இருப்பேன். இருப்பினும், இந்த படத்தின் கதையை கேட்கும் போது, முதல் ஐந்து நிமிடங்களில் சிரிக்க தொடங்கிவிட்டேன். அந்த அளவிற்கு படத்தின் கதை இருந்தது.
நெடு நாட்களாக நேரடியாக ஒரு மலையாள படத்தில் நடிக்க வேண்டும் என்ற ஆசை இருந்தது. இருப்பினும் மலையாள கலைஞர்களுடன் இணைந்து இந்த படத்தின் நடித்துள்ளேன். எனது 28 வருட திரை வாழ்க்கையில் இப்படம் ஒரு புதிய பயணம். இந்த ஆண்டு வெளியான ’கருப்பு’ மற்றும் ’விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ்’ ரசிகர்களுக்கு எந்த அளவிற்கு பிடித்ததோ, அதேபோல இந்த படமும் நிச்சயமாக உங்களுக்கு பிடிக்கும் என நம்புகிறேன். இதில் மாயா கதாபாத்திரத்தில் நஸ்ரியா சிறப்பாக நடித்துள்ளார். நஸ்லென் தமிழில் நடிகராக அறிமுகமாகியுள்ளார். அவர் தொடர்ச்சியாக பல படங்களில் நடிக்க கூடிய அளவிற்கு திறமைசாலி” என்றார்.
சரவணனாக சாதாரணமாக இருந்தவர் நடிகர் சூர்யாவாக மாறியது எப்படி என தொகுப்பாளர் கேட்டதற்கு, ”நான் வெறும் சரவணன் ஆக இருக்கும் போது, என்னிடம் எதிர்பார்ப்பதை விட, சூர்யாவாக ரசிகர்கள் என் மீது மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பை வைத்துள்ளனர்.
நான் செய்யக் கூடிய செயல்கள் அனைத்துமே என்னுடைய ரசிகர்களுக்காக மட்டுமே. அவர்கள் தான் இத்தனை ஆண்டுகளாக என்னை ரசித்து வருகிறார்கள்” என்று சூர்யா பதில் அளித்தார்.
தொடர்ந்து பேசுகையில், "நாம் எதைப் பார்க்கிறோமோ? எது குறித்து ஆசைப்படுகிறோமோ? அதுவே நமக்கு கிடைக்கும்.
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அந்த வகையில் நல்லவற்றையே நினைப்போம், நல்லதே நிச்சயம் நடக்கும். மேலும் இந்த படத்தில், ‘your the best, you can do anything’ என்ற வசனம் இருக்கும். படம் பாருங்கள், நிச்சயமாக இந்த வசனத்தை அனைவரும் தங்களுடைய வாழ்க்கையில் பொருத்திப் பார்க்கலாம்” என கூறினார்.