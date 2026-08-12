’அப்பா சிவக்குமார் படங்களை பார்ப்பதை நிறுத்திவிட்டேன்’ - நடிகர் சூர்யா பகிர்ந்த சுவாரஸ்ய சம்பவம்
வெங்கி அட்லூரி இயக்கத்தில் நடிகர் சூர்யா, மமிதா பைஜூ, ராதிகா உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ள திரைப்படம் ‘விஸ்வநாதன் அண்ட் சன்ஸ்’ திரைப்படம் வரும் ஆகஸ்ட் 14ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது
Published : August 12, 2026 at 10:33 AM IST
சென்னை: தனது சினிமா பயணம் குறித்து அமைச்சர் கூறிய கருத்தால் எனது தந்தை சிவக்குமார் படங்களை பார்ப்பதை நிறுத்திக் கொண்டேன் என ’விஸ்வநாதன் அண்ட் சன்ஸ்’ திரைப்பட விளம்பர நிகழ்வில் நடிகர் சூர்யா பேசியுள்ளார்.
விஸ்வநாதன் அண்ட் சன்ஸ் திரைப்பட ப்ரமோஷன் நிகழ்ச்சியில் பேசிய நடிகர் சூர்யா, ”ஒரு சம்பவம் எனது சினிமா பாதையை உருவாக்க உதவியது. எனது நண்பர் குடும்பத்தில் ஒரு திருமணத்தின் போது, அவருக்கு நெருக்கமான ஒரு அமைச்சர் வீட்டிற்கு திருமண அழைப்பிதழ் வழங்க சென்றோம். அப்போது எனது நண்பரிடம் என்னை பற்றி அமைச்சர் விசாரித்தார். அதற்கு அவர், நடிகர் சிவக்குமாரின் மகன் என அறிமுகப்படுத்தினார். அப்போது எனது தொழில் குறித்து அமைச்சர் விசாரித்தார்.
அப்போது நான் நடிகர் என கூறியபோது, “பார்ப்பதற்கு சிவக்குமார் சார் போல் இருக்கிறீர்கள், அவர் செய்ததைத் தானே நீங்களும் செய்யப் போகிறீர்கள். அவரை போல் நடிப்பீர்கள். அவருடைய பாவனைகள் அனைத்தும் உங்களுக்குள் இருக்கும். இன்னொரு தலைமுறையும் அப்படியே உருவாகிறது” என கூறினார். அமைச்சர் கூறிய வார்த்தைகள் எனக்குள் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது.
When #Suriya's Ego Got Triggered🔥:— AmuthaBharathi (@CinemaWithAB) August 10, 2026
"There was one incident, where my friends family wedding was there & he was related to minister family. While we gave invitation, he asked me whom I was. They introduced as Sivakumar's son & I was just going to act. That minister said 'You are…
அதில் இருந்து என்னுடைய அப்பா சிவக்குமார் படங்களை பார்ப்பதை நிறுத்திக் கொண்டேன். அவரது மகன் என்பதால் அவரை போல் நடிக்க வாய்ப்பு உள்ளது. ஆனால் எனது தந்தையுடைய ஆக்ஷன், மற்றும் குரல் பிரதிபலிப்போ எனக்குள் வந்து விடக்கூடாது என்பதில் மிகவும் கவனமாக இருந்தேன். இந்த சம்பத்திற்கு பிறகு சினிமாவில் ஒரு தனிப் பாதையை உருவாக்கி கொண்டேன்” என்றார்.
மேலும் சினிமாத்துறையை தேர்ந்தெடுத்தது குறித்து பேசிய சூர்யா, “நான் சினிமாவில் கேமரா முன்பு நிற்கப் போவது 5 நாட்களுக்கு முன்பு தான் எனக்கு தெரியும். கேமரா முன்பு தான் சினிமாவிற்கான அனைத்தையும் கற்றுக் கொண்டேன். குடும்பத்தின் நிதி நெருக்கடியால் சினிமாவிற்குள் வந்தேன். ஆனால் ரசிகர்கள் வழங்கிய அன்பு எனக்கு சினிமாவை நிரந்தர தொழிலாக ஏற்றுக் கொள்ள வைத்தது” என கூறினார்.
வெங்கி அட்லூரி இயக்கத்தில் நடிகர் சூர்யா, மமிதா பைஜூ, ராதிகா உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ள திரைப்படம் ‘விஸ்வநாதன் அண்ட் சன்ஸ்’. ஜீவி பிரகாஷ் குமார் இசையமைத்துள்ள இத்திரைப்படம் வரும் ஆகஸ்ட் 14ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது.