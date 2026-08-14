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’விஸ்வநாதன் அண்ட் சன்ஸ்’ படம் எப்படி இருக்கு? சூர்யாவின் வெற்றிநடை தொடருமா! ஆன்லைன் விமர்சனம்

’விஸ்வநாதன் அண்ட் சன்ஸ்’ திரைப்படத்தில் சூர்யா, மமிதா பைஜூ ஆகியோரது நடிப்பும், ஜீவி பிரகாஷ் இசையும் பாராட்டை பெற்று வருகிறது.

’விஸ்வநாதன் அண்ட் சன்ஸ்’ போஸ்டர்
’விஸ்வநாதன் அண்ட் சன்ஸ்’ போஸ்டர் (@SitharaEnts)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 14, 2026 at 11:30 AM IST

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சென்னை: நீண்ட காலத்திற்கு பிறகு சிறப்பான குடும்ப பொழுதுபோக்கு திரைப்படம் நடிகர் சூர்யா நடிப்பில் வெளியாகி இருப்பதாக ’விஸ்வநாதன் அண்ட் சன்ஸ்’ திரைப்படம் குறித்து விமர்சனங்கள் வெளியாகி வருகிறது.

விஸ்வநாதன் அண்ட் சன்ஸ் படம் பார்த்த ஆன்லைன் விமர்சகர் என்ஸ் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள விமர்சனத்தில், “விஸ்வநாதன் அண்ட் சன்ஸ் நகைச்சுவை, காதல், மற்றும் மாஸ் காட்சிகள் கொண்ட குடும்ப பொழுதுபோக்கு திரைப்படம். இந்த படத்தில் மமிதா பைஜூவின் தேர்வு சிறப்பானதாக அமைந்தது. அவரது நடிப்பு சிறப்பாக உள்ளது.

சூர்யாவின் நடிப்பு புத்துணர்ச்சியுட்டும் வகையில் உள்ளது. படத்தில் முதல் பாதி நகைச்சுவையாகவும், இரண்டாம் பாதி உணர்வுப்பூவமாகவும் நகர்கிறது. படத்தின் நீளம் கருதி ஒரு சில காட்சிகளை நீக்கியிருக்க வேண்டும். கண்டிப்பாக இந்த படம் குடும்பங்கள் கொண்டாடும் வெற்றி பெறும்” என தெரிவித்துள்ளார்.

’விஸ்வநாதன் அண்ட் சன்ஸ்’ - நகைச்சுவையான முதல் பாதி

தனியார் ஊடகம் எக்ஸ் தளத்தில் வெளியிட்டுள்ள விமர்சனத்தில், “விஸ்வநாதன் அண்ட் சன்ஸ் முதல் பாதியில் பல வழக்கமான காட்சிகள் இடம்பெற்றுள்ளது. அதன்பின்னர் நிறைய பொழுதுபோக்கு மற்றும் விறுவிறுப்பான காட்சிகளுடன் முதல் பாதி நிறைவடைகிறது.

இரண்டாம் பாதியில் பல காட்சிகள் நீளமானதாக உள்ளது. ஆனால் நல்ல கிளைமாக்ஸுடன் படம் நிறைவடைகிறது. சூர்யா தனது வயதுக்கு ஏற்ற கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார். உணர்ச்சிப்பூர்வமான காட்சிகளில் சிறப்பாக நடித்துள்ளார். மமிதா பைஜூ மற்றும் ராதிகா ஆகியோரின் கதாபாத்திரம் சிறப்பான தேர்வு. விஸ்வநாதன் அண்ட் சன்ஸ் சுமாரான திரைப்படம்” என கூறப்பட்டுள்ளது.

’சஞ்சய் விஸ்வநாத்’ கதாபாத்திரமாக வாழ்ந்த சூர்யா

விஸ்வநாதன் அண்ட் சன்ஸ் படம் பார்த்த மற்றொரு ஆன்லைன் விமர்சகர் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், “சஞ்சய் விஸ்வநாத் கதாபாத்திரமாக சூர்யா வாழ்ந்துள்ளார். முதல் பாதியில் சூர்யா, ராதிகா, மமிதா பைஜூ ஆகியோரின் உணர்வுப்பூர்வமான குடும்ப காட்சிகள் படத்திற்கு பலம் சேர்க்கிறது. குறிப்பாக இந்த படத்தில் மமிதா பைஜூ தனது கேரக்டரில் கச்சிதமாக பொருந்தியுள்ளார்.

இரண்டாம் பாதியில் வரும் குடும்ப சென்டிமெண்ட் காட்சிகள் அலா வைகுண்டபுரம் போன்ற படங்களை நினௌவூட்டுகிறது. லக்கி பாஸ்கருக்கு பிறகு சிறந்த உணர்வுப்பூர்வமான கதைகளை கையாள்வதில் சிறந்தவர் என்பதை வெங்கி அட்லூரி நிரூபித்துள்ளார். இந்த படத்தில் பல காட்சிகள் மனதை கவரும் வகையில் அமைந்துள்ளது. விஸ்வநாதன் அண்ட் சன்ஸ் படத்தை குடும்பத்துடன் பார்க்கலாம்” என கூறியுள்ளார்.

மற்றொரு ஆன்லைன் விமர்சகர் வெள்யிட்டுள்ள விமர்சனத்தில், “விஸ்வநாதன் அண்ட் சன்ஸ் திரைப்படம். முதல் பாதி நன்றாக உள்ளது, இரண்டாம் பாதி சுமாராக உள்ளது. மொத்தமாக ஒரு சுமாரான குடும்ப பொழுதுபோக்கு திரைப்படம்” என கூறியுள்ளார்.

நல்ல குடும்ப பொழுதுபோக்கு திரைப்படம்

அதேபோல் படம் பார்த்த மற்றொரு விமர்சகர் வெளியிட்டுள்ள விமர்சனத்தில், “விஸ்வநாதன் அண்ட் சன்ஸ் திரைப்படம் முதல் பாதி நகைச்சுவை காட்சிகளுடன், இரண்டாம் பாதி குடும்பங்களின் உணர்வுப்பூர்வமான காட்சிகளுடன் நகர்கிறது. மமிதா பைஜூ கதாபாத்திரம் சிரப்பாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. அவரும் சிறப்பாக நடித்துள்ளார்.

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சூர்யாவின் தோற்றம் சிறப்பாக உள்ளது. அதேபோல் மாஸ் காட்சிகளிலும் சிறப்பாக நடித்துள்ளார். இசையமைப்பாளர் ஜிவி பிரகாஷ் இந்த படத்திற்கு தேவையான பின்னணி இசையை வழங்கியுள்ளார். குறிப்பாக தி ஒன் மற்றும் டைட்டில் கார்டு பின்னணி இசை ரசிக்கும்படியாக உள்ளது. சிறப்பாக குடும்ப பொழுதுபோக்கு திரைப்படமாகவும், சூர்யாவுக்கு மற்றொரு வெற்றி படமாகவும் அமைந்துள்ளது” என பதிவிட்டுள்ளார்.

வெங்கி அட்லூரி இயக்கத்தில் சூர்யா, மமிதா பைஜூ, ராதிகா உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ள விஸ்வநாதன் அண்ட் சன்ஸ் திரைப்படம் இன்று தமிழ், தெலுங்கு ஆகிய மொழிகளில் திரையரங்குகளில் வெளியாகியுள்ளது

TAGGED:

ACTOR SURIYA
விஸ்வநாதன் அண்ட் சன்ஸ் விமர்சனம்
நடிகர் சூர்யா
MAMITHA BAIJU
VISHWANATH AND SONS MOVIE REVIEW

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