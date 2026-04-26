பாடகி "தீ" இடம் நேரடியாக கோரிக்கை வைத்த நடிகர் சூர்யா; புகழ்ந்து தள்ளிட்டாரு மனுஷன்

சந்தோஷ் நாராயணனுடன் பாடகி தீ
Published : April 26, 2026 at 11:01 PM IST

சென்னை: சமீபத்தில் பாடகி 'தீ' வெளியிட்ட பாடலை நடிகர் சூர்யா வெகுவாக பாராட்டியுள்ளார். மேலும், இந்த பாடல் தன்னுடைய படத்தில் இடம் பெற வேண்டும் என்கிற கோரிக்கையையும் அவர் பாடகியிடம் முன் வைத்துள்ளார்.

இசையமைப்பாளர் சந்தோஷ் நாராயணனின் மகளும், பிரபல பாடகியுமான தீ (தீட்சிதா வெங்கடேசன்), ஓர் புதிய ஆல்பம் பாடலை வெளியிட்டுள்ளார். 'வாரி வாரி' என்ற தமிழ் ஆல்பம் பாடலையே அவர் வெளியிட்டுள்ளார். சந்தோஷ் நாராயணன் இசையில், கவிஞர் விவேக் எழுதிய வரிகளில் இந்த பாடல் உருவாகியுள்ளது. இதை, விஸ்வா ரெக்கார்ட்ஸ் உடன் இணைந்து 'தீ' வெளியிட்டுள்ளார். ‎நெருக்கமான, அடர்த்தியான உணர்வுகளை வெளிப்படையாகக் காட்டும் இந்த பாடலை உருவாக்கியுள்ளனர்.

குறிப்பாக, காதல் மற்றும் பாசம் ஆகியவற்றை உயிர் நாடியாக பாடலின் வரிகள் கொண்டுள்ளன. இந்த பாடலே இப்போது இசைப் பிரியர்கள் மத்தியில் வைரலாகி வருகின்றது. பாடல் வெளியாகி இரண்டு நாட்களே ஆகின்ற நிலையில், தற்போது அது 29 ஆயிரத்திற்கும் அதிகமான பார்வையாளர்களைக் கடந்து பாராட்டை பெற்று வருகிறது. அத்துடன், இதுவரையில் 2.4 ஆயிரம் லைக்குகளையும் அப்பாடல் குவித்துள்ளது.

பாடகி தீ

இந்த நிலையிலேயே, 'தீ'-யின் 'வாரி வாரி', பாடல் குறித்து பிரபல நடிகர் சூர்யா மனம் திறந்து பாராட்டியுள்ளார். தொடர்ந்து, ஆல்பத்தை பாராட்டி அவர் வீடியோ ஒன்றையும் வெளியிட்டு இருக்கிறார். அதில் அவர் கூறியிருப்பதாவது, "‎‎முதல் முறையாக பாடகி 'தீ'-யை நான் நேரில் சந்திக்கிறேன். 24 வருடம் கழித்து இலங்கைக்கு வந்திருக்கிறேன். பாடகி 'தீ' என்னை சந்திக்க ஒப்புக்கொண்டமைக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். 'வாரி வாரி' பாடலை எல்லோரும் கேட்டு இருப்பீர்கள். மிகவும் சிறந்த பாடலாக அது இருக்கிறது.

‎‎மேலும், இந்த தருணத்தில் 'தீ'-யிடம் நான் ஒரு கோரிக்கை வைக்க விரும்புகிறேன். இந்த ஆல்பம் பாடல் வெறும் ஆல்பமாக மட்டும் இல்லாமல் என்னுடைய திரைப்படத்தில் ஒரு பாடலாக இருக்க வேண்டும். பாடகி 'தீ' பாடிய எல்லா பாடல்களும் எனக்கு மிகவும் பிடிக்கும். அதில் என்னுடைய பாடலும் அடங்கும் என்பதில் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது. அதுதான் சூரரைப் போற்று திரைப்படத்தில் இடம் பெற்ற 'காட்டு பயலே' பாடல்.

இதையும் படிங்க: நெல்லை ரயில் நிலையத்தில் 3ஆம் நாளான அலைமோதிய மக்கள் கூட்டம்: கால் வைக்கக்கூட இடம் இல்லாதபோதிலும் பயணம்

அதுமட்டும் இல்லாமல் 'இறுதி சுற்று' திரைப்படத்தில் வரக்கூடிய 'சண்ட காரா', மாரி படத்தில் வரும் 'ரௌடி பேபி' இந்த பாடல்களும் எனக்கு மிகவும் பிடித்தவை. ‎‎இப்போது வந்திருக்கக் கூடிய 'வாரி வாரி' ஆல்பத்திற்காக என்னுடைய வாழ்த்துக்களை 'தீ'-க்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்" என்றார்.

முன்னதாக பாடல் குறித்து பாடகி 'தீ' தன்னுடைய கருத்தைக் கூறியிருந்தார். அவர் கூறியதாவது, "இந்தப் பாடல் நம்மை விட்டுப் பிரிந்த, இல்லாத ஒருவர் அல்லது ஒன்றை பற்றியது, தொலைந்து போன ஓர் உணர்வைப் பற்றியது. இந்தப் பாடல் முழுவதும், வழியில் நீங்கள் தொலைத்திருக்கக் கூடிய உங்களைத் தேடி, அந்த உணர்வை மீண்டும் பெற முயற்சிக்கும் இடத்தில் உருவாக்கப்பட்டு, இலங்கையில் வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது" என்றார்.

