’சீன்’ திரைப்படம் தான் தீபாவளி வின்னர் - சூர்யா ரசிகர்கள் கொண்டாட்டம்
ஜித்து மாதவன் இயக்கத்தில் சூர்யா, நஸ்ரியா, நஸ்லேன் உள்ளிட்ட பலர் நடித்த சீன் திரைப்படம் இன்று திரையரங்குகளில் வெளியாகியுள்ளது.
Published : November 6, 2026 at 2:16 PM IST
சென்னை: சீன் திரைப்படம் தான் தீபாவளி வின்னர் என திரையங்குகளில் படம் பார்த்த ரசிகர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
தமிழ் சினிமாவில் பல வருடங்களுக்கு பிறகு திரையரங்குகளில் காலை 6 மணி காட்சிக்கு தமிழ்நாடு அரசு அனுமதி அளித்துள்ளது. அரசு உத்தரவை தொடர்ந்து, சூர்யா நடித்துள்ள சீன் திரைப்படம் தமிழ்நாடு முழுவதும் இன்று காலை 6 மணிக்கு திரையரங்குகளில் திரையிடப்பட்டது.
அதனை கொண்டாடும் வகையில் ரசிகர்கள் காலை 6 மணிக்கு திரையரங்கில் கூடினர். அப்போது நடிகர் சூர்யாவின் கட்-அவுட்களுக்கு மாலை அணிவித்து மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினர். அதே போல, மேளதாளங்கள் முழங்கவும், நடனமாடியும் ரசிகர்கள் தங்களது மகிழ்ச்சியைப் பகிர்ந்து கொண்டனர்.
தொடர்ந்து சீன் திரைப்படம் பார்த்த ரசிகர்கள் ஈடிவி பாரத் செய்தியாளர்களிடம், ”சூர்யா, நஸ்ரியா காம்போ இந்த படத்தில் நன்றாக உள்ளது. நஸ்ரியா நடிப்பு பிரமாதமாக உள்ளது. இசையும் படத்தில் நன்றாக உள்ளது. ஒவ்வொரு கேரக்டருக்கும் படத்தில் முக்கியத்துவம் உள்ளது. குறிப்பாக நஸ்ரியாவிற்கு சூர்யா அளவிற்கு படத்தில் முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த தீபாவளிக்கு கண்டிப்பாக பார்க்க வேண்டிய படம். கண்டிப்பாக இந்த படம் சூர்யாவிற்கு ஹாட்ரிக் தான்” என கூறியுள்ளார்.
சீன் திரைப்படம் பார்த்த மற்றொரு ரசிகர், “சீன் திரைப்படம் மிகவும் வைபாக இருந்தது. போலீஸ் கதாபாத்திரத்தை சூர்யாவின் மற்றொரு கதாபாத்திரம் பயங்கரமாக உள்ளது. இந்த படம் கண்டிப்பாக 100 நாட்கள் ஓடும். நஸ்லேன் பயங்கரமாக நடித்திருந்தார். கங்குவா படத்திற்கு பிறகு சூர்யா நடித்துள்ள மூன்று படங்களும் வெவ்வேறு ஜானர். அனைத்தும் நல்ல படங்கள். சீன் படத்தில் முதல் பாதி கொஞ்சம் மெதுவாக சென்றாலும், இரண்டாம் பாதியில் வேகமாக செல்கிறது. ஜித்து மாதவன் கதையில் சூர்யா நடித்துள்ளார்.
இரண்டாம் பாகத்திற்கும் இந்த படத்தில் ஒரு முன்னோட்டம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. சீன் மலையாள டெம்ளேட்டில் எடுக்கப்பட்ட க்ரைம் த்ரில்லர், சூர்யாவிற்கு பிறகு நஸ்லேன் நன்றாக நடித்துள்ளார். சூர்யா இது போன்ற கேரக்டரில் முன்பு நடித்ததில்லை. படத்தில் முக்கியமான ட்விஸ்ட் உள்ளது. ஆனால், பாடல்கள் சொல்லிக் கொள்ளும்படியாக இல்லை. சீன் திரைப்படத்தை எந்தவித எதிர்பார்ப்பும் இன்றி பார்க்க வந்தேன். இந்த திரைப்படம் தான் தீபாவளி வின்னர்” என கூறினார்.