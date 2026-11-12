’கம்பேக்’னா இப்படி இருக்கணும் - 'ஹாட்ரிக்' ஹிட் கொடுத்து தமிழ் சினிமாவை அதிர வைக்கும் சூர்யா
நடிகர் சூர்யா நடிப்பில் இந்த ஆண்டு வெளியான கருப்பு திரைப்படம் ரூ.360 கோடியும், விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் திரைப்படம் ரூ.240 கோடியும் வசூல் செய்துள்ளன.
Published : November 12, 2026 at 3:30 PM IST
சென்னை: சூர்யா நடித்துள்ள ’சீன்’ திரைப்படம் ரூ.200 கோடிக்கு மேல் வசூல் செய்து சாதனை படைத்து வருகிறது.
ஜித்து மாதவன் இயக்கத்தில் நடிகர்கள் சூர்யா, நஸ்ரியா, நஸ்லேன், ஆனந்த்ராஜ் உள்ளிட்ட பலர் நடித்த திரைப்படம் ‘சீன்’. இந்த படம் தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு கடந்த நவம்பர் 6 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியானது. இந்த படத்தில் போலீஸ் அதிகாரியான சூர்யா, தனக்கு பார்வை குறைபாடு உள்ளதை மறைத்து கொண்டு கொலையாளியை எவ்வாறு கண்டுபிடிக்கிறார்? என்பதே மையக்கதை. இந்த கதை நகைச்சுவையாக கூறப்பட்டுள்ளது.
இந்த படத்தில் சூர்யா மற்றும் நஸ்லேன் ஆகியோர் நடிப்பு பாராட்டைப் பெற்று வருகிறது. இந்நிலையில், சீன் திரைப்படம் விமர்சனரீதியாக மட்டுமின்றி, திரையரங்குகளில் வசூல்ரீதியாகவும் வெற்றிகரமாக ஓடி வருகிறது. இதுவரை வெளியான 5 நாட்களில் உலகளவில் ரூ.205 கோடி வசூல் செய்துள்ளதாக படக்குழு தெரிவித்துள்ளது. சாக்னில்க் வெளியிட்டுள்ள தரவுகளின் படி, இந்தியாவில் மட்டும் சீன் திரைப்படம் ரூ.124.72 கோடி வசூலை பெற்றுள்ளது.
#SCENE Rampage at the Box-office! 205 CR+ Collection Worldwide 💥 Running Successfully in Cinemas Now! @Suriya_offl @jithumadavan #Jyotika #NazriyaFahadh #Naslen @sushintdt @Ashwini90372999 @masharhamsa_ @_VishnuGovind @ChethanDsouza @Dravid_Selvam @rajpriyan007 @kabilanchelliah @ZhagaramOffl @rajsekarpandian @SakthiFilmFctry @pharsfilm @SonyMusicSouth @SceneTheMovie @Linqmarqet @prosathish— 2D Entertainment (@2D_ENTPVTLTD) November 11, 2026
இதன் மூலம் இந்த வருடம் சூர்யா நடிப்பில் வெளியான மூன்று திரைப்படங்களும் ரூ.200 கோடிக்கு மேல் வசூல் செய்துள்ளது. ஆர்.ஜே.பாலாஜி இயக்கத்தில் சூர்யா, த்ரிஷா நடித்த திரைப்படம் கருப்பு. இந்த படம் பாக்ஸ் ஆபிஸில் ரூ.360 கோடி வசூல் செய்தது. தொடர்ந்து வெங்கி அட்லூரி இயக்கத்தில் சூர்யா, மமிதா பைஜூ நடித்த விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் திரைப்படம் ரூ.240 கோடி வசூல் பெற்றது. தொடர்ந்து தற்போது சீன் திரைப்படம் திரையரங்குகளில் வெற்றிகரமாக ஓடி வருகிறது.
தமிழ் சினிமாவில் சூர்யாவின் இந்த தொடர் வெற்றி மூலம் தனித்துவமான சாதனையை படைத்துள்ளார். தமிழ் சினிமாவில் ஒரே வருடத்தில் மூன்று ரூ.200 கோடி வசூல் கொடுத்த முதல் நடிகர் என்ற சாதனையை சூர்யா படைத்துள்ளார். கருப்பு படத்திற்கு முன்பு சூர்யா நடித்த கங்குவா உள்ளிட்ட சில படங்கள் வசூல்ரீதியாக எதிர்பார்த்த வெற்றியை பெறாத நிலையில், இந்த ஆண்டு வசூல் மன்னனாக உருவெடுத்துள்ளார்.
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தற்போது இயக்குநர் டி.ஜே.ஞானவேல் இயக்கத்தில் தனது 48-வது படத்தில் நடித்து வருகிறார். இந்த படத்தில் கயாடு லோஹர் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்து வருகிறார். இதனையடுத்து சூர்யா ’மண்டாடி’ திரைப்பட புகழ் இயக்குநர் மதிமாறன் இயக்கத்தில் நடிக்க உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. அதனை தொடர்ந்து சூர்யா திரைவாழ்வில் மைல்கல் திரைப்படமாக பார்க்கப்படும் 50-வது படத்தை இயக்குநர் அருண் மாதேஸ்வரன் இயக்கவுள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது.