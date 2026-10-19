'ஏரோப்ளேன் போல நான் பறக்குறேன்டி மேல' - சூர்யா நடிக்கும் ‘சீன்’ படத்தின் 2வது பாடல் வெளியானது
‘சீன்’ படத்தை சூர்யா மற்றும் ஜோதிகா இணைந்து தங்களது 2டி என்டர்டெயின்மென்ட்ஸ், ழகரம் ஸ்டூடியோஸ் நிறுவனங்கள் மூலம் தயாரித்துள்ளனர்.
Published : October 19, 2026 at 7:34 PM IST
சென்னை: ஆயுத பூஜையை முன்னிட்டு சூர்யா மற்றும் நஸ்ரியா நடித்துள்ள 'சீன்' படத்தின் 2-வது பாடலான 'ஏரோப்ளேன்' வெளியானது.
சூர்யா நடிப்பில் உருவாகி வரும் ‘சீன்’ திரைப்படத்தின் இரண்டாவது பாடலான ‘ஏரோபிளேன்’ இன்று மாலை 6 மணிக்கு வெளியாகியுள்ளது. மலையாளத்தில் ‘ரோமாஞ்சம்’, ‘ஆவேஷம்’ உள்ளிட்ட திரைப்படங்களை இயக்கிய ஜித்து மாதவன் இப்படத்தை இயக்கியுள்ளார்.
சூர்யாவின் 47-வது திரைப்படமாக உருவாகியுள்ள ‘சீன்’, தமிழ் சினிமா ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. மேலும் இப்படத்திற்கு சுஷின் ஷ்யாம் இசையமைத்திருப்பதால், பாடல்களின் இசை மற்றும் பின்னணி இசை குறித்தும் ரசிகர்கள் ஆர்வத்துடன் காத்திருக்கின்றனர்.
இப்படத்தில் நடிகை நஸ்ரியா நசீம் நீண்ட இடைவேளைக்குப் பிறகு கதாநாயகியாக நடித்துள்ளார். மலையாளத்தில் பிரபலமான இளம் நடிகர் நஸ்லெனும் இப்படத்தில் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார்.
Our Sushin’s version of Gaana 😁, that’s gonna be my Insta note song now… thank you Sushin, Jithu!!! Guys Readyaa??? #Aeroplane #Scene தமிழ் ▶️ https://t.co/bKUGScP07o తెలుగు ▶️ https://t.co/8ybUCcgrqR In cinemas from 6th Nov 2026 #DiwaliRelease https://t.co/difM70dPYe— Suriya Sivakumar (@Suriya_offl) October 19, 2026
அதுமட்டுமின்றி, இப்படத்தின் மூலம் சூர்யாவும் நஸ்ரியாவும் முதன்முறையாக இணைந்து நடித்துள்ளனர். ஆக்ஷன் மற்றும் நகைச்சுவை கதைக்களத்தில் உருவாகியுள்ள இப்படத்திற்கு மலையாள இசையமைப்பாளர் சுஷின் ஷ்யாம் இசையமைத்துள்ளார். இப்படத்தின் தலைப்பு அறிவிப்பு வெளியானது முதலே, ரசிகர்கள் மத்தியில் ஒருவித எதிர்பார்ப்பு நிலவுகிறது.
அதை மேலும் அதிகரிக்கும் விதமாக, படத்தின் முதல் பாடலான ‘ஆத்தி இவ யார்ரா’ பாடல் வெளியாகி ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது. ராஜ்பிரியன் பாடல் வரிகளை எழுதி, பாடியிருந்தார்.
இந்த நிலையில், படத்தின் இரண்டாவது பாடலான ‘ஏரோபிளேன்’ பாடலைப் படக்குழுவினர் வெளியிட்டனர். பாடலுக்கான அறிவிப்பே ரசிகர்கள் மத்தியில் எதிர்பார்ப்பை அதிகரித்திருந்தது. அதன்படி, இன்று மாலை 6 மணிக்கு இப்பாடல் வெளியிடப்பட்டது. மொத்தம் 2 நிமிடம் 31 வினாடிகள் உள்ள இப்பாடலையும், முதல் பாடலை எழுதியிருக்கக் கூடிய ராஜ்பிரியனே எழுதியிருக்கிறார்.
இன்று வெளியான ஏரோபிளேன், பாடல் முழுக்க முழுக்க சூர்யாவின் கதாபாத்திரத்தை பிரதிபலிக்கக் கூடிய வகையில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. அதேபோல, தான் எவ்வாறெல்லாம் தன்னுடைய காதலியை காதலிப்பதற்காக எதையும் காதலன் செய்வான் என்பது போலவும் பாடல் வரிகள் இடம்பெற்று இருப்பது பாடலுக்கு வலு சேர்த்திருக்கிறது.
ரசிகர்கள் மத்தியில் எதிர்பார்ப்பை கிளப்பியுள்ள இப்படம், தீபாவளியை முன்னிட்டு நவம்பர் 6ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இதனை சூர்யா மற்றும் ஜோதிகா இணைந்து தங்களது 2டி என்டர்டெயின்மென்ட்ஸ், ழகரம் ஸ்டூடியோஸ் நிறுவனங்கள் மூலம் தயாரித்துள்ளனர்.
படத்தின் வெளியீட்டுக்கான பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வரும் சூழலில், அடுத்தடுத்த பாடல்கள் மற்றும் படத்தின் விளம்பர நிகழ்ச்சிகள் குறித்த அறிவிப்புகளையும் ரசிகர்கள் உற்று நோக்கி வருகின்றனர். அந்த வகையில், தற்போது வெளியாகியுள்ள ‘ஏரோப்ளேன் போல நான் பறக்குறேன்டி மேல’ பாடல் அனைவரையும் ரசிக்க வைத்துள்ளதாகத் தெரிகிறது.