ரீல்ஸ் பார்த்து கொண்டே இருந்தால் எதுவும் கற்று கொள்ள முடியாது - நடிகர் சூர்யா அறிவுரை
நமக்கு பிடித்த ஒன்றை முழு மனதோடு செய்து கொண்டே இருந்தால் அதில் நாம் வெற்றி பெற முடியும் என நடிகர் சூர்யா தெரிவித்துள்ளார்.
Published : October 12, 2026 at 2:37 PM IST
சென்னை: ரீல்ஸ் பார்த்து கொண்டே இருந்தால், எதுவும் கற்றுக் கொள்ள முடியாது என இளைஞர்களுக்கு நடிகர் சூர்யா அறிவுரை கூறியுள்ளார்.
சென்னை தியாகராய நகரில் உள்ள ’அகரம்’ ஃபவுண்டேஷன் அலுவலகத்தில், ஸ்ரீ சிவகுமார் கல்வி அறக்கட்டளையின் 47-வது ஆண்டு விழா நடைபெற்றது. விழாவில் 12 ஆம் வகுப்பு முடித்து கல்லூரி சேர்ந்திருக்கும் 25 மாணவ, மாணவிகளுக்கு நிதியுதவியும், மூத்த ஓவியர் ஒருவருக்கு நிதியும், விருதும், விளிம்புநிலை மக்களின் கல்வி மேம்பாட்டிற்காகத் தன்னலமற்று உழைத்து வரும் மூன்று முக்கிய அமைப்புகளுக்கு நிதியுதவியும் வழங்கிக் கௌரவிக்கப்பட்டன.
நிகழ்வில் சிறப்பு விருந்தினர்கள், கலைஞர்கள், மாணவ, மாணவியர், அகரம் ஃபவுண்டேஷன் தன்னார்வலர்கள், மற்றும் சமூக ஆர்வலர்கள் எனப் பலரும் கலந்து கொண்டனர்.
1979-ஆம் ஆண்டு நடிகர் சிவக்குமாரின் 100-ஆவது திரைப்படமான ‘ரோசாப்பூ ரவிக்கைக்காரி’ படத்திற்காக பெற்ற முழுச் சம்பளமான ரூ.25,000-ஐ வங்கியில் முதலீடு செய்து, அதன் வட்டித் தொகையைக் கொண்டு மாணவர்களுக்கு உதவும் நோக்கில் இந்த அறக்கட்டளை தொடங்கப்பட்டது.
ஆரம்பத்தில் மாணவர்களுக்குப் பரிசுகள் வழங்கப்பட்ட நிலையில், பின்னர் சிவக்குமாரின் சொந்த நிதியில் இருந்து உதவித்தொகைகள் வழங்கப்பட்டன. கடந்த 2006-ஆம் ஆண்டு முதல் 'அகரம் ஃபவுண்டேஷன்' இந்த அறக்கட்டளையின் பொறுப்பை முழுமையாக ஏற்று, ஆண்டுதோறும் உதவித்தொகைகளையும் விருதுகளையும் வழங்கி வருகிறது.
இந்த விழாவில் மாணவர்களைப் பாராட்டி, நடிகர் சிவக்குமார் பேசுகையில், ”கிராமப்புறங்களில் ஏழ்மையான குடும்பங்களில் பிறந்து வளர்ந்து, கல்வி கற்பதற்காக மாணவர்கள் எவ்வளவு சிரமங்களை எதிர்கொள்கிறார்கள் என்பது எனக்கு நன்றாகத் தெரியும். கல்வி ஒருவருடைய வாழ்க்கைத் தரத்தை எந்த அளவுக்கு உயர்த்த முடியும் என்பதையும் நான் அனுபவப்பூர்வமாக உணர்ந்திருக்கிறேன்.
என்னை போலவே ஏழ்மையான குடும்பப் பின்னணியில் இருந்து வந்து, நன்றாகப் படித்து முன்னேறத் துடிக்கும் மாணவர்களுக்கு என்னால் இயன்ற உதவியைச் செய்வதில், எனக்கு மிகுந்த மனநிறைவு கிடைக்கிறது” என்றார்.
தொடர்ந்து நடிகர் சூர்யா பேசுகையில், ”அகரம் அறக்கட்டளை தொடங்கி 20 ஆண்டுகள் கடந்துவிட்டது. இன்னும் பல விஷயங்கள் அகரம் மூலமாக நடந்து வருகிறது. 2006-ல் மாணவர் பத்திரிக்கையாளராக அறிமுகமான ஞானவேல் கேட்ட அந்த ஒரே கேள்வி தான் நிறைய சிந்தனைகளை ஏற்படுத்தியது. அவர் "முதல் தலைமுறை மாணவர்கள் இன்னும் உள்ளனர். 12ஆம் வகுப்பு தேர்வை ஒரு மலைக் கிராமத்தில் உள்ள ஒரு மாணவியும் எழுதுகின்றனர், ஒரு மீனவ கிராமத்தில் இருந்து ஒரு மாணவியும் எழுதுகின்றனர்.
அங்கு பல பகுதிகளில் ஆசிரியரே கிடையாது. ஆனால் எல்லாரும் ஒரே தேர்வை தான் எழுதுகின்றனர். அவர்களை நீங்கள் பார்க்கிறீங்களா? அதிலும் முதல் தலைமுறை மாணவர்கள் இருப்பது தெரியுமா?" என்று கேள்வி எழுப்பினார்.
அதற்கு ”எனது தந்தை 1960களில் சென்னை புறப்பட்டு வந்தார். நீங்கள் கூறுவது 50 வருடங்களுக்கு முன்பு என கூறினேன். இப்போது முதல் தலைமுறை மாணவர்கள் எங்கு உள்ளனர்” என சாதாரணமாக கேட்டேன். ஆனால், தற்போது 2026ஆம் ஆண்டிலும் முதல் தலைமுறை மாணவர்கள் படித்து வருகின்றனர். அவர்களுக்கு அகரம் மூலம் தேடிச் சென்று உதவி செய்து வருகிறோம். மேலும் அவர்களுக்கு இந்த உலகத்தை காட்டும் போது மிகவும் மகிழ்ச்சியாக உள்ளது.
நீங்கள் ஒரு இரண்டரை மணி நேரம் படம் பார்க்கிறீர்கள். ஆனால், நாங்கள் அதற்கு கைதட்டல் வாங்குவதற்கு பலமுறை அந்த விஷயத்தை ஒத்திகை செய்து பார்க்கிறோம். ஒத்திகைக்கு கைதட்டல் கிடைக்காது. ஆனால் மிகவும் முக்கியம். நமக்கு பிடித்த ஒன்றை முழு மனதோடு செய்து கொண்டே இருந்தால் அதனை நாம் செய்து முடிக்க முடியும்.
நாம் பார்க்கும் இன்ஸ்டாகிராம் ரீல்ஸ் ஒரு கதை தான். அதனால் நாம் ஒன்றும் கற்றுக் கொள்ள போவது கிடையாது. நாம் யாரை பின் தொடர்கிறோம் என்பது முக்கியம். கனவு உலகத்தை நினைத்து கொண்டு இருந்தால், அதில் மட்டும் தான் வாழ்ந்து கொண்டு இருப்போம்.
சினிமாவில் இருந்து நான் கற்றுக் கொண்டது மறுபடியும் 'ரீடேக்', ஒன் மோர் கேட்கலாம். ஒருவரையாவது நாம் உயர்த்த முயற்சி செய்ய வேண்டும். வாழ்க்கை மிகவும் முக்கியம், நாம் என்ன நினைக்கிறோமோ அதுவாகவே ஆக முடியும்” என்றார்.