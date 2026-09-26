’மறுமலர்ச்சி’ முதல் ’மண்டாடி’ வரை - காமெடியனாக இருந்து கமர்ஷியல் நாயகனாக கலக்கும் நடிகர் சூரி
வெற்றிமாறன் இயக்கத்தில் சூரி நடித்த விடுதலை படத்தின் இரண்டு பாகங்களிலும் ஹீரோவாக நடித்து மக்கள் மனதில் இடம்பிடித்த சூரி, மண்டாடி திரைப்படம் மூலம் வசூல் மன்னனாக உருவெடுத்துள்ளார்.
Published : September 26, 2026 at 12:05 PM IST
-By ஐயப்ப மூர்த்தி
தமிழ் சினிமாவில் நகைச்சுவை நடிகராக தனது பயணத்தை தொடங்கிய நடிகர் சூரி, இன்று ‘விடுதலை’, ‘மண்டாடி’ திரைப்படங்கள் மூலம் முன்னணி கதாநாயகனாக உருவெடுத்துள்ளார். நடிகர் சூரியின் திரைப்பயணம் என்பது சிறிய வேடங்களில் தொடங்கி, நகைச்சுவை நடிகராக உயர்ந்து, பின்னர் கதாநாயகனாக மாறிய நீண்ட பயணம் ஆகும்.
மதுரையைச் சேர்ந்த ராமலட்சுமணன் என்ற சூரி (49), தனது சிறு வயது முதல் தீவிர ரஜினி ரசிகர். ரஜினிகாந்தின் ஒவ்வொரு படங்களையும் திரையரங்குகளில் கொண்டாடி தீர்த்தார். தளபதி படத்தில் ரஜினிகாந்தின் கதாபாத்திரத்திற்கு சூர்யா என பெயரிடப்பட்டதை பார்த்த ராமலட்சுமணன், தனது பெயரையும் அன்று முதல் சூரி என மாற்றிக் கொண்டதாக சமீபத்தில் ஒரு நேர்காணலில் கூறியுள்ளார்.
’மறுமலர்ச்சி’ படத்தில் அறிமுகம்
தொடர்ந்து 1990-களின் இறுதியில் சினிமா வாய்ப்பைத் தேடி சென்னைக்கு வந்த சூரி, கட்டட வேலை, பெயிண்டர் வேலை, படப்பிடிப்பு தளங்களில் லைட் மேன் முதல் பல்வேறு பணிகளை செய்துள்ளார். இதனைத்தொடர்ந்து 1998ஆம் ஆண்டு வெளியான ’மறுமலர்ச்சி’ திரைப்படத்தில் முதலில் திரையில் தோன்றும் வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது.
பின்னர் சுரேஷ் கிருஷ்ணா இயக்கிய ’சங்கமம்’ திரைப்படத்தில் ஜூனியர் ஆர்டிஸ்டாக பணியாற்றிய சூரி, ’படையப்பா’ படத்தின் படப்பிடிப்பு தளத்தில் தொழில்நுட்ப கலைஞராக பணிபுரிந்ததாகவும், அந்த படத்தின் மூலம் தனக்கு முதல் சம்பளமாக 50 ரூபாய் கிடைத்ததாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.
’பரோட்டா’ சூரி
அதன் பிறகு ’வின்னர்’, ‘கண்ணன் வருவான்’, ’பீமா’, ’காதல்’, ’தீபாவளி’ உள்ளிட்ட எண்ணற்ற படங்களில் ஜூனியர் ஆர்டிஸ்டாக திரையில் தோன்றிய சூரி, தனது திறமையை நிரூபிக்க சரியான தருணத்தை எதிர்பார்த்து இருந்தார். அந்த நேரத்தில் சுசீந்திரன் இயக்கத்தில் வெளியான ‘வெண்ணிலா கபடி குழு’ திரைப்படம் நடிகர் சூரிக்கு திருப்புமுனையாக அமைந்தது.
அந்த படத்தில் சூரி நடித்த பரோட்டா சாப்பிடும் காட்சி, ரசிகர்களை பெருமளவில் கவர்ந்தது. இந்த காட்சி அவரது சினிமா வாழ்க்கையில் திருப்புமுனையை ஏற்படுத்தி பட்டித்தொட்டி எங்கும் அவரை கொண்டு சேர்த்தது. இந்த படத்திற்கு பிறகு பரோட்டா சூரி என அடைமொழியுடன் அவர் வலம் வந்தார்.
அதன்பிறகு சுந்தர பாண்டியன், களவாணி, நான் மகான் அல்ல ஆகிய படங்களில் நகைச்சுவை நடிகராக திரையில் தனித்து நின்றார். அதன்பிறகு பாண்டிய நாடு, ஜில்லா, வீரம், தேசிங்கு ராஜா உள்ளிட்ட பல படங்களில் நடித்து முன்னணி நகைச்சுவை நடிகராக தமிழ் சினிமாவில் தடம் பதித்தார்.
சிவகார்த்திகேயன், சூரி வெற்றிக் கூட்டணி
நடிகர் சிவகார்த்திகேயனுடன் சூரி நடித்த மனம் கொத்தி பறவை, கேடி பில்லா கில்லாடி ரங்கா, வருத்தப்படாத வாலிபர் சங்கம், ரஜினி முருகன் ஆகிய படங்களில் நகைச்சுவையான வசனங்களுடன் இருப்வரது கெமிஸ்ட்ரி பெரியளவில் வரவேற்பை பெற்றது. இந்த வெற்றிக் கூட்டணியில் இடம்பெற்ற காட்சிகள் இன்றளவும் சமூக வலைதள ரீல்ஸ்களில் வலம் வருகிறது.
பின்னர் விஷ்ணு விஷால் நடித்த ‘வேலைனு வந்துட்டா வெள்ளக்காரன்’ படத்தில் தனது வசனங்கள் மூலம் ரசிகர்களை வயிறு குலுங்க சிரிக்க வைத்தார். வடிவேலு, விவேக் போன்ற முன்னணி காமெடி நடிகர்கள் உச்சத்தில் இருந்த காலகட்டத்தில் தனக்கே உரித்தான உடல்மொழி, வசன உச்சரிப்பு மூலம் மக்கள் மனதில் இடம் பிடித்தார்.
ரஜினிகாந்த் நடித்த ’அண்ணாத்த’ முதல் விஜய், அஜித் உள்ளிட்ட முன்னணி நடிகர்களின் படங்களில் நகைச்சுவை நடிகராக கலக்கிய சூரி, அவ்வப்போது குணச்சித்திர நடிப்பிலும் நடிக்க தவறவில்லை. அது பிற்காலத்தில் சூரிக்கு கை கொடுத்தது என கூறினால் மிகையாகாது.
வெற்றிமாறன் இயக்கத்தில் பட்டை தீட்டப்பட்ட சூரி
வெற்றிமாறன் இயக்கத்தில் சூரி நடித்த 'விடுதலை' திரைப்படம் மூலம் தனது திரைவாழ்வில் அடுத்தக்கட்ட பரிணாம வளர்ச்சியை அடைந்தார். சினிமாவில் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் உருவகேலிக்கு ஆளான சூரி, ஹீரோவுக்கு உரித்தான உடல்மொழி, வசன உச்சரிப்பு ஆகியவற்றின் மூலம் நம்ம பரோட்டா சூரியா இது? என ரசிகர்கள் கேட்கும் அளவிற்கு நடிப்பின் மூலம் ஆச்சர்யப்படுத்தினார்.
'விடுதலை' படத்தில் போலீஸ் கதாபாத்திரத்தில் கச்சிதமான நடிப்பை வெளிப்படுத்தி, தனி முத்திரை பதித்தார். அதன்பிறகு, 'விடுதலை 2' படத்திலும் சூரியின் நடிப்பு மேலும் மெருகேறியது.
வெற்றிமாறன் பட்டறையில் பட்டை தீட்டப்பட்ட சூரி, அதோடு நின்று விடாமல் 'கருடன்' படம் மூலம் ஆக்ஷன் ஹீரோவாக உருவெடுத்தார். பின்னர் அவர் நடித்த ‘கொட்டுக்காளி’ திரைப்படம் வழக்கமான வணிக சினிமாவில் இருந்து மாறுபட்ட கதைக்களத்தைக் கொண்ட படமாக அமைந்தது.
இதனைத்தொடர்ந்து சமீபத்தில் சூரி நடிப்பில் வெளியான 'மண்டாடி' திரைப்படம், அவரை மக்கள் மனதில் முன்னணி ஹீரோவாக நிலைநிறுத்தியுள்ளது.
சூரியின் ஆக்ஷன் அவதாரம்
பாரம்பரிய கட்டுமரம் பந்தயத்தை மையமாகக் கொண்டு 'மண்டாடி' திரைப்படம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த படத்தில் முத்துக்காளி என்ற கதாபாத்திரத்தில் ஆக்ஷன் அவதாரம் எடுத்து அசத்தலான நடிப்பை வெளிப்படுத்தியுள்ளார். மேலும் இந்த படத்திற்காக 100 நாட்கள் கடலில் அயராது பணியாற்றிய சூரி, மீனவராக தத்ரூபமான நடித்துள்ளார்.
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மண்டாடி திரைப்படம் 100 கோடி ரூபாய் வசூல் செய்த நிலையில், முன்னணி வசூல் நாயகனாகவும் மகுடம் சூடியுள்ளார். அடுத்ததாக ராம் இயக்கத்தில் சூரி, நிவின் பாலி உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ள ’ஏழு கடல் - ஏழு மலை’ உள்ளிட்ட பல படங்கள் வெளியாகிறது. தமிழ் சினிமாவில் நகைச்சுவை நடிகராக அறிமுகமான சூரி இன்று தவிர்க்க முடியாத கதாநாயகன்களில் ஒருவராக உருவெடுத்துள்ளார். சூரி நடிப்பில் அடுத்தடுத்து வெளியாகும் படங்களில் அவரது வித்தியாசமான நடிப்பை பார்க்க ரசிகர்கள் ஆவலுடன் உள்ளனர்.