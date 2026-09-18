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“எப்படி இதெல்லாம்? நாள் முழுக்க பார்த்தேன்” - ரஜினிகாந்த் பாராட்டு குறித்து சூரி பகிர்ந்தது என்ன?

ரசிகர்களின் அமோக ஆதரவுக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் வகையில் ‘மண்டாடி’ திரைப்படத்தின் வெற்றி விழாவானது சென்னை நந்தம்பாக்கத்தில் நடைபெற்றது. அதில் படக்குழுவினர் அனைவரும் கலந்துகொண்டனர்.

‘மண்டாடி’ வெற்றி விழாவில் நடிகர் சூரி
‘மண்டாடி’ வெற்றி விழாவில் நடிகர் சூரி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 18, 2026 at 10:24 AM IST

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சென்னை: “எப்படி இதெல்லாம்? ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. நான் முழுசா உட்கார்ந்து பார்த்துட்டே இருந்தேன்” என்று ‘மண்டாடி’ படம் பார்த்துவிட்டு ரஜினிகாந்த் தன்னை தொலைபேசியில் அழைத்து பாராட்டியதாக நடிகர் சூரி பகிர்ந்துகொண்டார்.

இயக்குநர் மதிமாறன் புகழேந்தி இயக்கத்தில் சூரி நடிப்பில் உருவாகியுள்ள ‘மண்டாடி’ திரைப்படம் கடந்த செப்டம்பர் 10ஆம் தேதி தமிழ் மற்றும் தெலுங்கு மொழிகளில் வெளியானது. கடலோர மக்களின் வாழ்க்கையையும், பாரம்பரிய பாய்மரப் படகு போட்டியையும் மையமாக வைத்து எடுக்கப்பட்டுள்ள இப்படத்தின் ஒரு மண்டாடியாகவே வாழ்ந்து காட்டியுள்ளார் சூரி.

மண்டாடி திரைப்படம்

சூரியுடன் மகிமா நம்பியார், சுஹாஸ், சத்யராஜ், ரவீந்திர விஜய், பால சரவணன் உள்ளிட்டோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். படத்திற்கு ஜி.வி. பிரகாஷ் குமார் இசையமைத்துள்ளார். வெளியான சில நாட்களிலேயே படத்திற்கு கூடுதல் திரைகள் ஒதுக்கப்பட்டதாக படக்குழு அறிவித்திருந்தது. மேலும், தயாரிப்பாளர் தரப்பில் வெளியிடப்பட்ட தகவலின்படி, ‘மண்டாடி’ திரைப்படம் உலகளவில் ரூ. 65 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூலித்துள்ளது.

இப்படத்தின் சூரியின் மிகச்சிறந்த நடிப்புக்கு வலு சேர்க்கும் வகையில் திரைக்கதை, பின்னணி இசை, ஒளிப்பதிவு என அனைத்தும் வெகுசிறப்பாக அமைந்திருப்பதாக ரசிகர்கள் பாராட்டி வருகின்றனர். இனிமேல் சூரியை ஒரு காமெடியனாக பார்க்க முடியாது என்று ரசிகர்கள் புகழும் அளவிற்கு திரையரங்குகளில் ‘மண்டாடி’ திரைப்படம் வெற்றிகரமாக ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது.

மண்டாடி வெற்றி விழா

ரசிகர்களின் அமோக ஆதரவுக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் வகையில் இப்படத்தின் வெற்றி விழாவானது சென்னை நந்தம்பாக்கத்தில் நடைபெற்றது. அதில் படக்குழுவினர் அனைவரும் கலந்துகொண்டனர்.

விழாவில், படத்தின் உருவாக்கத்திற்காக மேற்கொள்ளப்பட்ட கடின உழைப்பு, கடலில் படமாக்கப்பட்ட காட்சிகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு அனுபவங்கள் குறித்தும் படக்குழுவினர் பகிர்ந்துகொண்டனர். குறிப்பாக, மீனவ மக்களின் வாழ்வியலை மையமாகக் கொண்டு உருவாக்கப்பட்ட இப்படத்திற்கு கிடைத்த வரவேற்பு குறித்து நடிகர் சூரி, படக்குழுவினக்கு நன்றி தெரிவித்தார். மேலும் இந்தப் படத்தின் வெற்றியை மீனவ மக்களுக்கான வெற்றியாக கருதுவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.

சண்டை காட்சிகள் பிரமாதம்

‎மேடையில் பேசிய சூரி, நடிகர் ரஜினிகாந்த் ‘மண்டாடி’ படம் பார்த்துவிட்டு தன்னை தொலைபேசியில் அழைத்து பாராட்டியது குறித்து பகிர்ந்துகொண்டார். ‎ரஜினிகாந்த் தன்னிடம் “சூரி, எப்படி எப்படி எப்படி இதெல்லாம்? ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு.

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நான் முழுசா உட்கார்ந்து பார்த்துட்டே இருந்தேன். எழுந்திருக்கவே இல்லை. ஒட்டுமொத்த படக்குழுவினருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துகளைச் சொல்லுங்கள்” என்று சொன்னதாக சூரி தெரிவித்தார்.

‎தொடர்ந்து, சண்டை பயிற்சியாளர் உங்களை எப்படி வேலை வாங்கினார் என ரஜினி கேள்வி எழுப்பியதாகவும், அதற்கு, படத்தில் குறிப்பிட்டத்தக்க வகையில் பீட்டர் ஹெய்ன் மாஸ்டர் சண்டை காட்சி மற்றும் படகு போட்டி கட்சிகளில் வளைத்து நிமிர்த்தினார் என்று தான் பதிலளித்ததாகவும் கூற, விழாவில் சிரிப்பலை எழுந்தது.

TAGGED:

நடிகர் சூரி
மண்டாடி திரைப்படம்
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