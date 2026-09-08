மண்டாடி திரைப்படத்திற்குப் பிறகு படகுப் போட்டிக்கு அங்கீகாரம் கிடைக்கும் - நடிகர் சூரி நம்பிக்கை
மேலும் வீர விளையாட்டுகளுக்கு இளம் தலைமுறையினர் ஆதரவளிக்க வேண்டும் என கேட்டுக் கொண்ட நடிகர் சூரி, மாணவ, மாணவிகள் கல்வியிலும் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்று அறிவுரை கூறினார்.
Published : September 8, 2026 at 7:22 PM IST
கோவை: 'மண்டாடி' திரைப்படம் வெளியான பிறகு வீர விளையாட்டான ஜல்லிக்கட்டு போன்று படகு பந்தயத்திற்கு அங்கீகாரம் கிடைக்கும் என நம்புவதாக நடிகர் சூரி தெரிவித்துள்ளார்.
நடிகர் சூரியை முதன்மை பாத்திரமாக கொண்டு உருவாகியுள்ள மண்டாடி திரைப்படம் செப்டம்பர் 10-ந் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாக உள்ளது. இது ஒரு திகைப்பூட்டும் கடல் சார்ந்த விளையாட்டு மற்றும் அதிரடித் திரைப்படமாகும்.
பிரபல தெலுங்கு நடிகர் சுஹாஸ் இத்திரைப்படத்தின் மூலம் தமிழில் அறிமுகமாகிறார். 'செல்ஃபி' திரைப்படத்தை இயக்கிய மதிமாறன் புகழேந்தி இந்த திரைப்படத்தை இயக்கியுள்ளார். ஆர்.எஸ். இன்ஃபோடெயின்மென்ட் சார்பில் எல்ரெட் குமார் தயாரிக்க, தேசிய விருது பெற்ற இயக்குநர் வெற்றிமாறன் இதன் கிரியேட்டிவ் தயாரிப்பாளராக பணியாற்றியுள்ளார்.இந்த திரைப்படத்திற்கு ஜி. வி. பிரகாஷ் குமார் இசை அமைத்துள்ளார்.
இந்த நிலையில், கோவை நவகரை பகுதியில் உள்ள தனியார் பொறியியல் கல்லூரியில் மாணவர்களுடனான கலந்துரையாடலில் கலந்து கொள்வதற்காக மண்டாடி படக்குழுவினர் இன்றஉ வருகை தந்தனர்.
அப்போது செய்தியாளர்களிடம் பேசிய நடிகர் சூரி, "மண்டாடி திரைப்படம் வெளியான பிறகு நமது தமிழகத்தின் வீர விளையாட்டான ஜல்லிக்கட்டு போன்று இந்த மீனவர்களின் வீர விளையாட்டான படகு சவாரி விளையாட்டிற்கும் உரிய அங்கீகாரம் கிடைக்கும் என நம்புகிறேன்.
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முதன் முறையாக நான் நடித்த ஒரு திரைப்படம் ஐ மேக்சில் வெளியாவது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. மண்டாடி திரைப்படம் நான் நடித்த விடுதலை திரைப்படத்தைப் போலவே மக்கள் மத்தியில் மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்.
மண்டாடி திரைப்படத்தில் புகைப்பிடிக்கும் காட்சிகள் இடம் பெற்றுள்ளன. இது தொடர்பாக படப்பிடிப்பின் போதே நான் கேள்வி எழுப்பினேன். அப்போது கதைக்கு தேவை என்பதால் அது போன்ற காட்சிகள் இடம் பெறுவதாகவும், அதற்கு திரைப்படத்தில் விழிப்புணர்வு வாசகம் அடங்கிய மெசேஜ் கொடுப்பதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டது. நம் மண் சார்ந்த திரைப்படத்தில் நடித்தது மகிழ்ச்சியாக உள்ளது" என்று நடிகர் சூரி கூறினார்.
செய்தியாளர்கள் சந்திப்புக்குப் பின்னர் மாணவ மாணவிகளுடன் கலந்துரையாடிய நடிகர் சூரி, அவர்களை உற்சாகப்படுத்த அவர்களுடன் இணைந்து நடனமாடினார். மேலும் வீர விளையாட்டுகளுக்கு இளம் தலைமுறையினர் ஆதரவளிக்க வேண்டும் என கேட்டுக் கொண்ட அவர் மாணவ, மாணவிகள் கல்வியிலும் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தினார்.