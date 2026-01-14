விஜய்யின் ஜனநாயகன் விரைவில் ரிலீஸாகும் - நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் பேட்டி
‘பராசக்தி’ படத்தை முழுவதும் பார்க்கும்போது மக்கள் புரிந்துகொள்வார்கள் என சிவகார்த்திகேயன் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : January 14, 2026 at 2:46 PM IST
புதுடெல்லி: விஜய்யின் அரசியல் பயணத்திற்கு தான் வாழ்த்து தெரிவித்திருப்பதாகவும், அவருடைய படம் விரைவில் வெளியாகும் என்றும் நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் தெரிவித்தார்.
தமிழர் திருநாளாம் தைப்பொங்கலை முன்னிட்டு உலகெங்கும் உள்ள தமிழர்கள் கோலாகலமாக பண்டிகையை கொண்டாடி வருகின்றனர். இன்று போகி பண்டிகை தொடங்கி, தைப்பொங்கல், மாட்டுப் பொங்கல் மற்றும் காணும் பொங்கல் என 5 நாட்கள் விழா களைகட்டும். அரசியல் தலைவர்கள் பலரும் ஏற்கனவே சமத்துவ பொங்கல் நிகழ்ச்சியை கொண்டாடிய நிலையில், பெரும்பாலான நிறுவனங்களும் சிறப்பாக பொங்கலை கொண்டாட விடுப்பு அளித்துள்ளன.
இந்நிலையில் மத்திய இணையமைச்சர் எல்.முருகன் இல்லத்தில் பொங்கல் பண்டிகை இன்று வெகு சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டது. ஆண்டுதோறும் அவர் இல்லத்தில் பொங்கல் பண்டிகை கொண்டாடப்படுவது வழக்கம். இந்த ஆண்டும் ‘ஒரே பாரதம் சிறந்த பாரதம்’ கருப்பொருளை வைத்து, கரும்பு, மஞ்சள், வாழை மற்றும் தோரணங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டு பொங்கல் விழா ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது. பிரதமர் நரேந்திர மோடி சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்க, அரசியல் தலைவர்களும், திரையுலகைச் சேர்ந்தவர்களும் பொங்கல் கொண்டாட்டத்தில் பங்கேற்றனர்.
#WATCH | Delhi | On attending the Pongal event at Union Minister L Murugan's residence, Parasakthi actor Sivakarthikeyan says, " happy pongal to everyone. tamil people across the world are celebrating. let positivity spread among us. there is no controversy. people are… pic.twitter.com/wH3lfbfv2c— ANI (@ANI) January 14, 2026
இந்த விழாவில் நடிகர்கள் சிவகார்த்திகேயன், ரவி மோகன் இசையமைப்பாளர் ஜி.வி பிரகாஷ் குமார் உள்ளிட்ட நடிகர்கள் பங்கேற்றனர். நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு ஏ.என்.ஐ செய்தி நிறுவனத்திற்கு பேட்டியளித்த நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் அனைவருக்கும் பொங்கல் வாழ்த்து தெரிவித்தார். அவர் பேசுகையில், “உலகெங்கும் உள்ள தமிழர்கள் பொங்கல் பண்டிகையை கொண்டாடுகின்றனர். அனைவரும் நேர்மறையான எண்ணங்களை பரப்ப வேண்டும்” என்றார்.
அவரிடம் ‘பராசக்தி’ திரைப்படம் குறித்து விமர்சனங்கள் எழுந்து வருகிறதே என்று கேட்கப்பட்டது. அதற்கு, “எந்த விமர்சனங்களும் இல்லை. மக்கள் புரிந்து கொண்டு நல்ல விதத்தில் எடுத்துக் கொள்கின்றனர். நாங்கள் என்ன ரீதியில் படத்தை எடுத்தோமோ அது மக்களை சென்றடைந்து கொண்டிருக்கிறது. படம் முழுவதையும் பார்த்தால் புரிந்து கொள்வார்கள்” என்றார்.
விஜய்யின் ஜனநாயகன் திரைப்படம் ரிஸீலாகாதது குறித்து கேள்வி எழுப்பியதற்கு, “விஜய்யின் அரசியல் பயணத்ததற்காக தனிப்பட்ட முறையிலும், சமூக ஊடகத்திலும் வாழ்த்து தெரிவித்திருந்தேன். அவருடைய படம் விரைவில் ரிலீஸாகும்” என்றார்.
முன்னதாக, பொங்கல் கொண்டாட்டத்தில் பிரதமர் மோடி ஆற்றிய சிறப்புரையில், பொங்கல் பண்டிகையானது ஒட்டுமொத்த இந்தியாவிற்குமான பாரம்பரிய பண்டிகை என்றும், ‘ஒரே பாரதம் சிறந்த பாரதம்’ குறித்து பேசும்போது பொங்கல் பண்டிகைதான் அந்த உணர்வை வலுப்படுத்துகிறது என்றும் பேசியிருந்தார்.