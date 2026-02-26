ETV Bharat / entertainment

நானும் நல்லகண்ணு ஐயா போல வாழணும் - நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் புகழஞ்சலி

தனக்கென எதுவும் சேர்த்து வைக்காமல், மக்களுக்காக சேவை செய்த இதுபோன்ற தலைவரின் இழப்பு தமிழ்நாட்டிற்கு பேரிழப்பு என நடிகர் கார்த்தி கூறினார்.

நல்லகண்ணு உடலுக்கு சிவகார்த்திகேயன் அஞ்சலி
நல்லகண்ணு உடலுக்கு சிவகார்த்திகேயன் அஞ்சலி (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 26, 2026 at 11:36 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: நல்லகண்ணு ஐயா போன்று நானும் வாழ வேண்டும் என்று ஆசைப்படுவதாக நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் உணர்ச்சி ததும்ப கூறினார்.

80 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியில் பயணித்த தமிழ்நாட்டின் மூத்த அரசியல் தலைவர் நல்லகண்ணு உடல்நலக்குறைவால் நேற்று காலமானார். அவரது உடல் பொதுமக்கள் அஞ்சலிக்காக, தி.நகரில் உள்ள இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில தலைமை அலுவலகமான பாலன் இல்லத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ளது.

நல்லகண்ணுவின் உடலுக்கு அரசியல் தலைவர்கள், தமிழ் திரையுலக பிரபலங்கள் உள்ளிட்ட பலரும் அஞ்சலி செலுத்தி வருகின்றனர். பிரபல நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் மறைந்த நல்லகண்ணுவின் உடலுக்கு அஞ்சலி செலுத்தினார்.

நல்லகண்ணு உடலுக்கு சிவகார்த்திகேயன் அஞ்சலி (ETV Bharat Tamil Nadu)

பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், ”நூறு ஆண்டுகளுக்கு மேலாக வாழ்ந்த தோழர் நல்லகண்ணு, அவருக்கு என்ன பயன் என்று யோசிக்காமல் மக்களுக்கும், ஏற்றுக்கொண்ட கொள்கைகளுக்கும் என்ன பயன் இருக்க வேண்டும் என்பதை யோசித்து வாழ்ந்தவர்.

இப்படிப்பட்ட தலைவர் வாழ்ந்த இந்த காலத்தில் நானும் வாழ்ந்தேன் என்பது எனக்கு பெருமை. சுதந்திர போராட்டம் தொடங்கி, அரசியலிலும், வாழ்க்கையிலும் அவருடைய கடைசி மூச்சு வரைக்கும் போராடியவர். என்றும் அவருக்கு என் சார்பாகவும், தன் குடும்பத்தின் சார்பாகவும் வீர வணக்கத்தை செலுத்திக் கொள்கிறேன்.

அவரது உடலை மருத்துவக் கல்லூரி மாணவர்களுக்காக தானம் செய்துவிட்டு சென்றது, நல்லகண்ணு ஐயா அனைவரது மனதிலும் நிலைத்து நிற்க மற்றொரு காரணம். இறந்த பின்பும் பயனுடையதை செய்துவிட்டு சென்றுள்ளார் என்பது மிகப்பெரிய முன்னுதாரணம். அவர் மறைந்தாலும், அவர் கொள்கைகளும், அவர் செய்த விஷயங்களும், மனதில் நிலைத்து நிற்கும் என்று நம்புகிறேன். அவர் போல் நானும் இருக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறேன்” என தெரிவித்தார்.

நல்லகண்ணு உடலுக்கு கார்த்தி அஞ்சலி
நல்லகண்ணு உடலுக்கு கார்த்தி அஞ்சலி (ETV Bharat Tamil Nadu)
இதையும் படிங்க: அண்ணா, காமராஜராக நல்லகண்ணுவை பார்க்கிறேன் - ரஜினிகாந்த் புகழஞ்சலி

நல்லகண்ணுவின் உடலுக்கு நடிகர்கள் சூர்யா, கார்த்தி உள்ளிட்ட பிரபலங்களும் அஞ்சலி செலுத்தினர். பின்னர் நடிகர் கார்த்தி பேசுகையில், “மக்களுக்காகவும், மக்கள் பிரச்சனைகளுக்காகவும் வாழ்ந்தவர். விவசாயிகளுக்காகவும், ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்காகவும் நேராக சென்று சட்டப் போராட்டங்கள் நடத்தியவர். இதுபோன்ற தலைவர் இருந்தார் என்று சொன்னால் யாரும் நம்பமாட்டார்கள். 101 வயது வரை ஆரோக்கியமாக இருந்தார். தனக்கென எதுவும் சேர்த்து வைக்காமல், மக்களுக்காக சேவை செய்த இதுபோன்ற தலைவர்கள் மிகவும் அரிது. அவருடைய இழப்பு, தமிழ்நாட்டிற்கு பேரிழப்பு” என்றார்.

நல்லகண்ணு உடலுக்கு சூர்யா அஞ்சலி
நல்லகண்ணு உடலுக்கு சூர்யா அஞ்சலி (ETV Bharat Tamil Nadu)

TAGGED:

SIVAKARTHIKEYAN
நல்லகண்ணு
KARTHI FINAL TRIBUTE TO NALLAKANNU
சூர்யா
NALLAKANNU DEATH

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.